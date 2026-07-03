Lady Kitty Spencer, imagini cu fiica ei. Cum a surprins-o nepoata Prințesei Diana pe Athena

Lady Kitty Spencer, celebra nepoată a Prințesei Diana, a arătat imagini adorabile cu fiica ei, Athena.

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  de  ELLE.ro
Lady Kitty Spencer, imagini cu fiica ei. Cum a surprins-o nepoata Prințesei Diana pe Athena

Lady Kitty Spencer a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare imagini adorabile cu fiica ei, Athena. Cele două s-au bucurat din plin de o escapadă însorită, cea mică fiind cea mai încântată de malul mării. 

Lady Kitty Spencer, imagini rare cu fiica ei, Athena

Lady Kitty Spencer a surprins-o pe fiica ei, Athena, în timp ce se uită spre mare. În fotografia în care cea mică apare cu spatele, ea are părul prins într-un coc și poartă o rochie albastră cu imprimeu floral. Alături de această imagine, Lady Kitty Spencer a scris mesajul: „În căutare de sirene.”

Lady Kitty Spencer a mai dezvăluit și o imagine în care Athena îi probează pantofii cu toc. Fiica ei a încercat să se încalțe cu o pereche de sandale de la Aquazurra. 

Despre Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana

Lady Kitty Spencer este celebra nepoată a Prințesei Diana, fiica contelui Spencer și a Victoriei Lockwood. A studiat psihologia și istoria engleză în Africa de Sud, ulterior istoria artei și limba italiană la Florența. Ea a urmat și un master în managementul mărcilor de lux. Lady Kitty Spencer este implicată în acțiuni caritabile. Este ambasadoare pentru organizația caritabilă pentru persoanele fără adăpost Centrepoint. Este patroana organizației caritabile militare Give Us Time și a strâns fonduri pentru Elton John AIDS Foundation și Save the Children.

Cum a început relația dintre Lady Kitty Spencer și soțul ei, Michael Lewis

Lady Kitty Spencer și Michael Lewis s-au cunoscut în 2018 prin intermediul unor prieteni. În 2019 au fost fotografiați pentru prima dată împreună în fața Hotelului Mark din Manhattan, New York. La acel moment, cei doi au fost văzuți părăsind hotelul separat, dar urcând în aceeași mașină. În același an, de Crăciun, milionarul a cerut-o în căsătorie cu un inel de logodnă cu diamant. Cei doi s-au căsătorit în luna iulie a anului 2021, în cadrul unei ceremonii fastuoase la Villa Aldobrandini din Frascati, Italia. Festivitățile de nuntă au durat trei zile. Pentru acest eveniment important, Lady Kitty Spencer a purtat cinci rochii de mireasă couture semnate Dolce & Gabbana. Nu a fost deloc surprinzător, luând în considerare faptul că aceasta este de mulți ani o ambasadoare a brand-ului italian.

Relația dintre Lady Kitty Spencer și Michael Lewis a atras atenția pentru că milionarul este cu 32 de ani mai mare decât ea. Michael Lewis este președintele Foschini Group, un grup de retail de îmbrăcăminte cu mai bine de 3.000 de magazine în portofoliu. Este membru în consiliul de administrație al mai multor firme de administrare a fondurilor, a fondat compania Oceana Investment Corporation și are o avere de 80 de milioane de lire sterline. 

În 2024, de Ziua Mamei, Lady Kitty Spencer a dezvăluit că ea și soțul ei, Michael Lewis, au devenit părinți. Nepoata Prințesei Diana a ținut ascunsă sarcina, preferând să se bucure în discreție de aceste momente înainte de a aduce pe lume primul ei copil. La vremea respectivă, ea nu dezvăluise încă sexul sau numele copilului.

„Este bucuria vieții mele să fiu mămica ta, micuțule. Te iubesc necondiționat. La mulți ani de Ziua Mamei celor care sărbătoresc astăzi”, a scris Lady Kitty Spencer atunci. 

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Foto: Getty Images

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