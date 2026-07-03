Cu ce probleme s-au confruntat Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan în afacerea lor. Au luat o țeapă de 30.000 de euro: „Am încercat să mergem în instanță”

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan s-au confruntat cu o problemă gravă atunci când au început o afacere în turism.

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  de  ELLE.ro
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Iulia Mîzgan, partenera lui Tudor Chirilă, a povestit care au fost problemele cu care s-au confruntat în afacerea lor.

Cu ce probleme s-au confruntat Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan în afacerea lor

Iulia Mîzgan a lucrat o perioadă în marketing și distribuție și o vreme a fost brand manager pentru o publicație de afaceri. Maternitatea a condus-o către un business, și anume un magazin online cu jucării pentru copii. Iulia Mîzgan și Tudor Chirilă au renovat și reabilitat o pensiune din Porumbacu de Sus, lângă Sibiu. Pentru acest proiect, ea și artistul au folosit sursele financiare proprii, însă au resimțit presiunea felului în care vor gestiona banii, fiind finanțele familiei. Cei doi au ales să investească 400.000 de euro într-o casă veche de 100 de ani. Într-un interviu, Iulia Mîzgan a vorbit despre provocările și obstacolele întâmpinate pe parcurs. 

„Una dintre provocări a fost să găsim oameni cu care să lucrăm și care să nu vrea să lucreze la negru. A fost un obstacol foarte mare pentru noi, că nimeni nu vrea să lucreze cu factură. A trebuit să schimbăm primul constructor pentru că nu avea expertiza necesară să facă toată lucrarea”, a spus Iulia Mîzgan pentru Ideas Chat.

Din cauza neatenției privind un contract, Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan au fost nevoiți să plătească 30.000 de euro pentru niște materiale pe care nu le-au folosit. În urma acestei pierderi financiare, au ales ca fiecare contract să fie analizat de un avocat. 

„Am avut această neînțelegere și neplăcere cu al doilea constructor care, pe baza neatenției mele, ne-a introdus niște materiale în contract, de 30.000 de euro, pe care noi nu le-am folosit, doar că el le-a trecut în contract. Eu nu am fost atentă, am semnat și apoi a trebuit să le plătim. (…) Am încercat să mergem în instanță, să arătăm că am fost efectiv păcăliți, doar că, atunci când ai un statut juridic, e mult mai greu să demonstrezi. Legea pleacă de la premisa că, dacă tu ești entitate juridică, se presupune că știi ce faci. Nu mai merge ca la persoană fizică, unde poți să invoci: „Domle, nu am știut.” (…) Eu acum nu mai fac niciun contract, oricât de neimportant ar fi, nu-l mai fac singură. (…) Eu nu am avut depresie din dragoste, cum am avut depresie de la constructori, adică de la o casă. Am suferit foarte tare. Am fost țepuită la modul cel mai nașpa.”

Tudor Chirilă, declarații despre familie

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste discretă de dragoste. Artistul și partenera lui de viață formează un cuplu din 2012 și au împreună doi băieți, Ivan și Petru, pe care îi feresc de atenția publică. În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Tudor Chirilă a vorbit despre echilibrul pe care îl trăiește în prezent, fiind împăcat cu alegerile sale, atât din viața profesională, cât și cea personală. 

„N-am regretul Cupei Davis! A fost și este foarte bine cum este. Nu știu ce putea fi mai bine. Multe lucruri puteau fi mai bine, dar, vorba lui Bérenger, eu n-am nicio ambiție, sunt mulțumit cu ce sunt. Prima parte nu-i adevărată, dar sunt mulțumit acum, în momentul ăsta al vieții mele: stau în sala de teatru în care joc, mă urc peste o oră pe scenă să joc cu un rol principal. Am doi copii mișto, o gagică mișto. Mă apuc de proiecte, am o gașcă de care tocmai am vorbit. În principiu, cred că trebuie să ne uităm și prin comparație, nu doar la ceea ce aspirăm și ce n-avem. Asta e o problemă la mine. Tot timpul sunt tentat să mă uit la ce nu am, așa că mai bine ne uităm la ce avem”, a spus Tudor Chirilă într-un interviu pentru Libertatea.

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Foto: Instagram, Uniter/Cosmin Kleiner Stoian

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