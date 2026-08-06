De ce și-a numit Laura Cosoi cea de-a cincea fiică Nina Elisabeta: „Am simțit…”

Laura Cosoi a dezvăluit numele complet al celei de-a cincea fiice și a explicat cum a făcut această alegere.

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  de  ELLE.ro
Laura Cosoi
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Laura Cosoi a dezvăluit numele complet al celei de-a cincea fiice și a explicat cum a ajuns la această alegere. Actrița a născut la finalul lunii iulie, iar în ultimele zile a răspuns mai multor întrebări primite de la urmăritorii săi.

De ce a ales numele Nina Elisabeta

În timpul unei sesiuni organizate pe Instagram, unul dintre fani a vrut să afle dacă numele micuței are o semnificație aparte și dacă aceasta mai poartă un prenume. Laura Cosoi a precizat că fetița se numește Nina Elisabeta și că alegerea nu pornește de la o poveste anume, ci de la ceea ce a simțit.

„Nina Elisabeta. Pur și simplu așa am simțit și am știut că i se potrivește!”, a scris actrița pe rețelele sociale.

Laura Cosoi a vorbit despre cea de-a cincea naștere

 La câteva zile după externare, Laura Cosoi le-a povestit celor care o urmăresc cum a trăit acest moment. Deși a trecut de cinci ori prin experiența nașterii, actrița spune că emoțiile nu devin mai puțin intense. Pentru ea, fiecare travaliu aduce o experiență diferită și aceeași bucurie puternică a primei întâlniri cu bebelușul.

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit pe larg despre nașterea micuței Nina. Actrița a adus pe lume o fetiță, a cincea, care s-a născut pe 30 iulie 2026.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională. Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”.

Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate

Laura Cosoi și-a anunțat urmăritorii din social media că ea și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate. Actrița și cea mică au fost luate prin surprindere atunci când au ajuns acasă, pentru că fetițele vedetei au pregătit scrisori emoționante legate de faptul că familia lor s-a mărit. Rita, Vera, Lara și Aida au avut parte de prima întâlnire cu surioara lor, Nina. 

„Așa au așteptat-o fetițele pe Nina acasă”, a transmis Laura Cosoi. 

Actrița a dezvăluit cu această ocazie și mai multe imagini realizate în maternitate, în care apare alături de micuța Nina și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică”, a mai zis ea.

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Foto: Instagram

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