Situația neplăcută prin care a trecut Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul în Italia, alături de copii: „Suntem șocați, nu știm ce putem să facem…”

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Pentru Anca Serea, vacanțele în străinătate presupun un traseu diferit de cel urmat de restul familiei. În timp ce soțul său, Adi Sînă, și copiii aleg avionul, fosta prezentatoare TV se deplasează cu trenul sau cu mașina din cauza anxietății severe provocate de zbor.

Situația neplăcută prin care a trecut Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul

Anca Serea a povestit pe rețelele de socializare o situație extrem de neplăcută prin care ea și copiii ei au trecut în timpul călătoriei cu trenul în Italia.

Fosta prezentatoare și copiii se aflau în trenul care îi purta din Italia la Viena, însă la un moment dat s-au văzut în ipostaza de a rămâne într-o localitate timp de mai multe ore din cauza lipsei de electricitate.

„Vă vine să credeți sau nu… toată lumea a coborât din tren. Ne aflăm în Tarcento, Italia încă, suntem cu trenul spre Viena. Se pare că am rămas fără electricitate. Ideea este că stăm deja de vreo două ore. Nu avem aer condiționat”, a povestit Anca Serea, pe Instagram.

Vedeta a povestit că, cel mai probabil, lipsa de electricitate a fost cauza de temperaturile foarte ridicate care se înregistrează în această perioadă în toată Europa.

„Stăm pe loc din cauza temperaturilor foarte ridicate și toată lumea a ieșit din tren. Suntem șocați, nu știm ce putem să facem. Nu avem aer condiționat”, a mai declarat Anca Serea.

După perioada petrecută staționând și alte câteva ore de drum, fosta prezentatoare a ajuns împreună cu copiii la Viena, așa cum a precizat chiar ea pe social media.

Anca Serea și Adrian Sînă, apariție împreună după zvonurile despre despărțire

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

În ultima perioadă s-au vehiculat speculații conform cărora Anca Serea și Adrian Sînă ar fi pe punctul de a se despărți. Aceste zvonuri s-au dovedit a fi false, după cum a dezvăluit chiar Anca Serea. Recent, cei doi s-au afișat împreună și au transmis un mesaj ironic față de aceste speculații.

„Cum facem cu divorțul ăla?”, a transmis Anca Serea alături de o fotografie cu soțul ei, Adrian Sînă.

Anca Serea, primele declarații după ce s-a zvonit că ar divorța de Adrian Sînă

Recent, au circulat zvonuri conform cărora Anca Serea și Adrian Sînă s-ar îndrepta spre divorț, după ce fanii au observat că nu s-au mai afișat împreună de ceva vreme. Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a reacționat în urma acestor speculații.

„Merci mult că mi-ai zis, evident că nu știam despre acest articol absolut aberant. Ar fi fost frumos din partea colegilor de breaslă să ne sune și pe noi, dar nu s-a întâmplat asta. Noi suntem foarte bine, Doamne ajută! Ne pregătim de vacanță!”, a spus Anca Serea pentru Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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