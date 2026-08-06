Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul

Fanii aveau așteptări foarte mari de la aceste filme și în final au fost dezamăgiți.

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  de  Braslasu Iulia
1. Mad Max: Beyond Thunderdome
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Au existat mai mulți factori din cauza cărora aceste filme science fiction sunt considerate slabe și nu se numără printre preferatele publicului.

1. Mad Max: Beyond Thunderdome

Mad Max Beyond Thunderdome, continuarea filmului Mad Max 2: The Road Warrior, a stârnit păreri împărțite. Scenariul a fost slab în comparație cu predecesorul, iar cei mai mulți l-au urmărit datorită faptului că din distribuție face parte și artista Tina Turner. 

2. Godzilla: King of the Monsters

Cei care au văzut Godzilla: King of the Monsters au fost critici la adresa filmului. Pe lângă faptul că și-a îndreptat mai puțin atenția către Godzilla, pelicula din 2019 nu a avut o acțiune coerentă, pe alocuri plictisitoare, și nici actorii nu au avut interpretări remarcabile. 

3. The Matrix Reloaded

Perspectiva din filmul The Matrix din 1999 a fost spectaculoasă și mulți dintre fani așteptau cu nerăbdare momentul în care va avea o continuare. The Matrix Reloaded, pelicula care a apărut în 2003, a înregistrat un succes la nivel comercial, însă nu a putut să se apropie deloc de de atmosfera primului film. 

4. Battle: Los Angeles

Filmul Battle: Los Angeles regizat de Jonathan Liebesman a fost lansat în 2011 și ar fi avut foarte multe șanse să fie unul grozav și care să fie inclus pe lista celor mai bune pelicule SF. Deși a avut o strategie de marketing foarte bine pusă la punct, nu a excelat deloc la capitolul regie și la felul în care a fost filmat. 

5. AVP: Alien vs. Predator

Filmul AVP: Alien vs. Predator a apărut în 2004, iar regia i-a aparținut lui Paul WS Anderson. Fanii au avut în minte povestea din cartea cu benzi desenate din 1989 și au crezut că o vor vedea, sub o altă formă, și pe marile ecrane. Pelicula a avut un scenariu confuz, care a pus publicul pe gânduri. 

6. Star Trek: Into Darkness

Admiratorii francizei Star Trek își imaginau că vor vedea lucruri diferite în acest nou univers. Dacă filmul din 2009 a fost un punct de pornire foarte bun, despre Star Trek: Into Darkness nu putem spune același lucru pentru că nu a venit cu nimic nou, iar intriga nu a fost înțeleasă pe deplin de către public. Deși protagoniștii au fost apreciați pentru interpretarea lor, acest lucru nu a fost suficient. 

7. Terminator 3: Rise of the Machines

Filmul Terminator 2: Judgment Day regizat de James Cameron ocupă un loc de cinste pe lista celor mai bune pelicule SF. În același timp, a contribuit la consolidarea reputației regizorului James Cameron. Filmul Terminator 3: Rise of the Machines, regizat de Jonathan Mostow, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a fost o continuare pe care fanii au criticat-o. 

8. Alien 3

Sigourney Weaver o joacă pe Ellen Ripley, care e singura supraviețuitoare în momentul în care se prăbușește pe o planetă izolată, numită Fiorina 161. Planeta e locuită de o comunitate formată din foști deținuți ai închisorii de maximă securitate. Pelicula e regizată de David Fincher. Scenariul a suferit mai multe schimbări și au intervenit și câteva nepotriviri între realizatori și producători, iar proiectul nu a ieșit strălucit. 

9. The Predator

Filmul original Predator a fost un real succes, iar toată lumea se aștepta ca următoarele producții să fie la fel de bune. Dar, nu s-a întâmplat așa. Pelicula The Predator din 2018 a fost regizată de Shane Black și în ciuda distribuției compusă din Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Olivia Munn și Trevante Rhodes, a avut un scenariu plictisitor, iar rezultatul a fost dezamăgitor pentru fanii care voiau să vadă cu totul și cu totul altceva. 

10. Chappie

În acest film, actorul Sharlto Copley îl joacă pe Chappie, un android din cadrul poliției, care e furat. Acestuia i se dă o nouă configurație și ajunge să fie primul robot care are capacitatea de a gândi și de a avea propriile sentimente. Neil Blomkamp a scris și regizat pelicula asta, iar motivul pentru care a dezamăgit are legătură cu faptul că nu și-a dus până la capăt ideile care ar fi avut un potențial fantastic de a fi apreciate. 

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Foto: PR

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