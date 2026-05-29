Victorie de etapă pentru Brad Pitt în conflictul cu Angelina Jolie

Procesul îndelungat dintre două dintre cele mai proeminente celebrități ale vremurilor noastre a înregistrat o nouă victorie pentru Brad Pitt, acesta obținând un avantaj în confruntarea care are la mijloc proprietatea Château Miraval, pe care a achiziționat-o împreună cu fosta sa soție, Angelina Jolie.

Conform documentelor judiciare obținute în exclusivitate de publicația Page Six, un judecător din Michigan a decis joi, 28 mai, că avocații reprezentând Stoli, compania care a achiziționat partea Angelinei Jolie din afacere, au blocat în mod inadecvat mărturiile în timpul unei depoziții esențiale legate de caz. Instanța a constatat astfel că fostul consilier juridic al Stoli, Todd Culyba, a fost instruit să nu răspundă la întrebări în timpul unei depoziții din luna decembrie a anului trecut privind vânzarea din 2021 a cotei Angelinei la afacerea cu vinuri de la Miraval. Respectivele întrebări vizau implicarea lui Yuri Shelfer – beneficiarul final – în vânzarea părții de afacere a lui Jolie către companie.

Judecătorul a stabilit astfel că privilegiul secretului între avocat și client nu se extinde la aspectele comerciale ale tranzacției, în legătură cu care sunt permise interogatorii. Drept urmare, Culyba a fost obligat să răspundă la întrebările la care refuzase să răspundă anterior, dând astfel câștig de cauză echipei lui Pitt.

Actorul în vârstă de 62 de ani a obținut deci o victorie nouă în conflictul cu Angelina Jolie, în procesul pe care Pitt l-a intentat în 2022. Acesta susține că Jolie și-a vândut partea din Miraval către Tenute del Mondo, divizia de vinuri a Stoli Group, în ciuda unui acord anterior conform căruia nici una dintre părți nu ar putea face acest lucru fără aprobarea celeilalte părți. Angelina Jolie nu a recunoscut respectivul acord și susține, printr-un proces intentat de ea, că este victima unui război de răzbunare din partea fostului soț.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Jolie a obținut propria victorie, când un judecător de la Curtea din Los Angeles a respins încercarea lui Pitt de a o forța să depună un set de mailuri private legate de disputa despre Miraval, surse din apropierea fostului cuplu declarând pentru presă că Jolie a reușit de-a lungul procesului să rețină foarte multe documente ca fiind confidențiale.

Și Brad Pitt a mai obținut o victorie în această cauză, în cadrul unei anchete în decembrie 2025, când un judecător i-a ordonat lui Jolie să predea anumite mesaje needitate, legate de proprietatea franceză Miraval care face obiectul actualului conflict.

Toate aceste lupte între cei doi foști soți se desfășoară pe fundalul divorțului răsunător între cei doi, survenit după ce Brad Pitt ar fi agresat-o fizic pe Angelina Jolie, dar și pe copiii cuplului. Cei doi au șase copii: Maddox, de 24 de ani, Pax, de 22 de ani, Zahara, de 21 de ani, Shiloh, de 19 ani, și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 17 ani. Copiii cuplului care au ajuns la vârsta la care să poată face legal asta au renunțat deja la numele lui Brad Pitt și se află, și ei, în conflict deschis cu tatăl lor. Căsătoria dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a avut loc chiar la Miraval, proprietatea care face acum obiectul disputei juridice. În decembrie 2024, după 8 ani de proceduri, divorțul dintre cei doi actori a fost în cele din urmă finalizat.

