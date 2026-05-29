Flavia Mihășan, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată: „Nimic nu este exclus”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Flavia Mihășan a făcut primele mărturisiri după ce s-a speculat că ar fi însărcinată pentru a treia oară.

Flavia Mihășan, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, fosta asistentă TV și comediantul au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene.

Flavia Mihășan are doi copii, pe Carol și pe Tudor, din relația cu fostul ei partener, Marius Moldovan, de care s-a despărțit în 2023. Recent, s-a speculat că vedeta ar fi din nou însărcinată după ce a postat un clip în care vorbea despre fertilizare in vitro, ca parte a unei campanii de conștientizare a subiectului. Flavia Mihășan a declarat că nu urmează să devină mamă.

„Este un raising awareness despre cum poți rămâne însărcinată după o anumită vârstă. Este vorba despre fertilizarea in vitro, despre care am vorbit. Am crezut că cei din comunitatea mea sunt curioși. Nu sunt însărcinată, dar nimic nu este exclus. În acest moment, însă, nu sunt însărcinată. Să spunem că încă îmi revin după cele două sarcini, în sensul că sunt ocupată cu cei mici momentan, dar asta nu exclude o posibilă altă sarcină în viitor”, a spus Flavia Mihășan pentru Spynews.ro.

Flavia Mihășan a ținut să precizeze că ea și partenerul ei, Andrei Ciobanu, au vorbit despre dorința de a deveni părinți.

„Am discutat despre asta și este un subiect pus pe masă, dar nu putem spune că am luat o decizie sau că facem ceva în sensul ăsta în viitorul foarte apropiat.”

Odată cu relația cu Andrei Ciobanu, Flavia Mihășan spune că și-a schimbat perspectiva referitoare la mărirea familiei.

„Până la Andrei am crezut că doi copii sunt formula ideală. Eu mereu mi-am dorit doi băieți, dar lucrurile s-au schimbat, îți dai seama. Mie îmi plac foarte mult copiii, iar dacă ar fi să am timp și toate resursele din lume, îți dai seama că aș face foarte mulți copii.”

Cum a început relația dintre Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

Recent, Flavia Mihășan a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și Andrei Ciobanu. Amândoi se știau din indusria de divertisment, iar pe parcurs au descoperit că rezonează pe mai multe planuri.

„Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri”, a spus Flavia Mihășan pentru VIVA!

Flavia Mihășan a mai spus și cum a fost cucerită de Andrei Ciobanu. Comediantul nu ratează ocazia de a-i face surprize romantice partenerei sale.

„E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun.”

Între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu există o diferență de vârstă de cinci ani, iar asistenta TV nu consideră că ar fi un impediment acest lucru.

„Nu! De multe ori mă ia prin surprindere când mi se zice. Adică între noi niciodată nu se simte asta. Din contră, el este mult mai matur și mult mai grounded (așezat – n.red.) decât sunt eu. Bine, nu e greu, nu e ca și cum eu sunt vreun exemplu. (râde) Dar nu cred în asta, nu cred în genul ăsta de diferențe. Adică nu cred că e important.”

Citește și:

Carys, fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, calcă pe urmele celebrilor săi părinți. Ce decizie a luat tânăra

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro