Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu. Ce a dezvăluit asistenta TV: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”

Flavia Mihășan este una dintre cele mai apreciate vedete de la Antena 1, făcând parte de ani buni din echipa emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, dialog amuzant în mediul online

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene.

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu și-au obișnuit deja fanii cu sinceritatea lor debordantă și cu numeroasele clipuri care stârnesc amuzamentul urmăritorilor. Recent, comediantul a povestit ce reproș îi face partenera lui de cuplu.

„Mi s-a adus la cunoștință o situație și aș vrea să îmi explici un pic. Am primit un reproș că nu știu să pun hârtia igienică corect la locul ei. Cine vreodată s-ar fi gândit că este un mod corect de a pune hârtia igienică”, a povestit Andrei Ciobanu, pe Instagram.

Reacția asistentei TV nu s-a lăsat mult timp așteptată, Flavia declarându-se amuzată de întreaga situație.

„Doamne, nu îmi vine să cred că vorbim despre asta. Normal! Se pune cu partea de care tragi în față. Tu o pui cu rola în partea cealaltă, adică greșit. Sunt aproape convinsă că toate femeile au aceeași preferință ca și mine”, a precizat Flavia.

Flavia Mihășan, despre schimbările din viața ei de când este într-o nouă relație

Flavia Mihășan a împărtășit pe rețelele de socializare o parte din schimbările apărute de când este într-o relație. Într-o notă amuzantă, vedeta le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum viața ei de când trăiește o nouă poveste de iubire.

„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:

1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.

2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.

3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.

4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am.”

Flavia Mihășan și-a păstrat umorul, iar în continuare a povestit despre ce a mai apărut nou în viața ei odată cu implicarea într-o relație.

„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări.”

Foto: Instagram

