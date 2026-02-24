Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac, cu puțin timp înainte de vestea despărțirii. Cei doi au format un cuplu timp de 4 ani

Sorana Cîrstea a câștigat titlul de la Transylvania Open 2026, iar la finalul turneului desfășurat în Cluj-Napoca sportiva a vorbit despre partenerul ei de cuplu.

Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac
Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac au trăit o poveste de dragoste timp de aproximativ patru ani. Jucătoarea de tenis și fiul lui Ion Țiriac au avut o relație discretă, departe de ochii curioșilor și au preferat să nu vorbească despre viața lor de cuplu.

Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac

Chiar dacă au fost rezervați când vine vorba de apariții împreună, Alexandru Ion Țiriac a fost un sprijin important pentru Sorana Cîrstea și cariera pe care o are în tenis și a fost prezent în tribune la turneele jucătoarei de tenis de la Roma, Madrid și Roland Garros. Anul trecut, în luna aprilie, cei doi au petrecut o vacanță romantică la Veneția.

Recent, Sorana Cîrstea a câștigat titlul de la Transylvania Open 2026, iar la finalul turneului desfășurat în Cluj-Napoca sportiva l-a descris în termeni extrem de frumoși și elogioși pe cel care i-a fost partener de viață timp de 4 ani.

Sportiva în vârstă de 35 de ani, clasată pe locul 32 WTA, l-a numit pe Alexandru Ion Țiriac drept „prietenul meu” și a ținut să-i mulțumească pentru toată susținerea. La acel moment, nu se știa că Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu care a crezut în mine când eu nu mai credeam”, a spus jucătoarea de tenis, la ceremonia de premiere de la Transylvania Open, conform digisport.ro.

Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit

Potrivit informațiilor din presa mondenă, relația dintre Alexandru Ion Țiriac și Sorana Cîrstea s-a încheiat în urmă cu ceva timp. Despărțirea, spun surse apropiate cuplului, nu a fost una conflictuală, ci rezultatul unei decizii mature, asumate de ambele părți.

„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Ion Țiriac pentru Cancan.ro.

Potrivit apropiaților, despărțirea a venit într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au schimbat. Sorana Cîrstea se concentrează asupra carierei sportive, fiind una dintre cele mai apreciate și iubite jucătoare de tenis din România. De cealaltă parte, Alexandru Ion Țiriac își continuă viața axat pe proiectele personale.

Cum au apărut Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac pe social media

Recent, Sorana Cîrstea i-a transmis un mesaj special partenerului ei cu ocazia zilei sale de naștere. Alexandru Ion Țiriac a împlinit 48 de ani și a fost luat prin surprindere de urarea publică făcută de iubita lui. 

„La mulți ani persoanei mele favorite din întreaga lume!”, a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea pentru partenerul ei, Alexandru Ion Țiriac.

De asemenea, acum câteva luni, Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac au surprins cu o apariție neașteptată pe care au avut-o pe rețelele de socializare. Fiul lui Ion Țiriac a fost cel care a publicat pe contul său personal de Instagram o fotografie alături de partenera sa. Cei doi au fost prezenți la un eveniment, iar imaginea cu ei a fost însoțită și de un mesaj special.

„Împreună cu raza mea de soare”, a scris Alexandru Ion Țiriac pe Instagram. 

Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre Ion Țiriac

Sorana Cîrstea a avut o relație foarte bună cu tatăl partenerului ei, Ion Țiriac. Tenismena a dezvăluit că a petrecut destul de mult timp alături de celebrul om de afaceri, în mare parte datorită relației sale cu fiul acestuia. Sportiva este impresionată de personalitatea lui Țiriac și găsește captivante poveștile pe care acesta le împărtășește despre experiențele din anii ’70 și ’80.

„Având în vedere ultimii ani, că sunt într-o relație cu băiatul dânsului, petrec destul de mult timp cu domnul Țiriac. Cu cât l-am cunoscut mai mult, cu atât sunt mai fascinată de dânsul. Este o enciclopedie din punct de vedere al tenisului. Ador când povestește din anii 70, 80, poveștile pe care le are cu Vilas, cu Becker. Cred că foarte puțină lume știe cât de mare a fost domnul Țiriac în tenisul mondial', a spus Sorana Cîrstea, la „Așii tenisului”.

Sorana Cîrstea a avut ocazia să asculte de-a lungul timpului multe dintre poveștile și sfaturile lui Ion Țiriac, iar sportiva a subliniat că recomandările acestuia s-au dovedit mereu valoroase și corecte. Mai mult, Sorana îl vede pe celebrul miliardar ca pe o adevărată sursă de inspirație, purtându-i un respect profund pentru înțelepciunea și experiența pe care le împărtășește.

„Îl punea pe Vilas la încălzire câte 45 de minute de încălzire doar pe saltea. Îl punea la dietă. În anii 70! Nu avea voie să mănânce dulciuri. A fost un pionier a tot ce înseamnă antrenorat, dar apoi și management. Prin Becker i-a făcut niște contracte extraordinare și de la el s-a făcut un manual pentru ce înseamnă management. Este extraordinar de la curent cu ce se întâmplă în tenis în ziua de astăzi (…) Iubesc să vorbesc despre tenis cu dânsul. Îl ascult. Toate sfaturile pe care mi le dă 100% se adeveresc sau sunt reale”, a mai spus Sorana Cîrstea.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
