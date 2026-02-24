Ce planuri de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional

Alessia Năstase a făcut dezvăluiri despre planurile sale de afaceri.

  de  Andreea Ilie
Amalia Năstase și Alessia Năstase
În anul 2010, Amalia și Ilie Năstase au divorțat după o relație care a durat 14 ani și o căsnicie de 7 ani. Au împreună două fete, pe Alessia și Emma. După despărțirea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Ce planuri de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase

Alessia Năstase, fiica celebrului jucător de tenis Ilie Năstase, a lansat în 2024 o colecție de haine dedicată tatălui său, într-un gest emoționant menit să onoreze relația lor specială. Evenimentul a fost marcat printr-o ședință foto impresionantă, în care tatăl și fiica au apărut împreună, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, alături de un mesaj de apreciere din partea Alessiei.

Alessia a vorbit în mai multe rânduri despre felul în care divorțul părinților ei a impulsionat-o să își facă o carieră pe cont propriu.

Tânăra, care își urmează studiile la Paris, anunța atunci că piesele din colecție sunt deja disponibile pe platforma online a brandului său. Gama de articole include tricouri și pantaloni de trening, ambele la prețul de 199 de lei, hanorace la 219 lei, șepci la 109 lei și maiouri la 89 de lei, toate având designuri inspirate de legenda sportului, sub emblema „Nasty Tennis Club.”

Succesul de care s-a bucurat prima colecție lansată de Alessia Năstase a determinat-o să ia în calcul o nouă colecție, dar și o extindere pe plan internațional.

„Ne place să lucrăm împreună şi ne-am decis să continuăm proiectul cu Nasty Tennis Club – aşa s-a numit prima colecţie – pentru a-l duce puţin mai departe şi a ne pune mai mult stilul nostru personal”, a spus fiica lui Ilie Năstase, pentru orangesport.ro.

Alessia Năstase a mărturisit că și-ar dori să deschidă un magazin în Franța, bazându-se pe succesul de care se bucură tatăl ei în acea țară.

„Mi-ar plăcea să avem şi o abordare foarte internaţională. Tata este extrem de iubit în Franţa, şi mi-ar plăcea ca magazinul să fie acolo sau să aibă şi un public din această ţară. Când am fost eu la facultate acolo, Bogdan venea des să mă viziteze şi ne inspiram din ceea ce vedeam pe stradă. Mi se pare că există foarte multă istorie acolo şi cred că tata s-a simţit extrem de bine, mai ales la Roland Garros. Când am fost acum un an, m-am întâlnit şi cu Manssour, iar întâlnirea mi-a adus aminte de tata şi de copilărie”, a adăugat fiica lui Ilie Năstase, mai arată sursa citată anterior.

Alessia Năstase, declarații despre divorțul părinților

Atunci când părinții ei s-au despărțit, Alessia Năstase avea șase ani, în vreme ce sora ei mai mică, Emma, avea trei ani. Recent, Alessia Năstase a vorbit cu multă deschidere despre felul în care a perceput despărțirea părinților ei. După separarea lor, tânăra a mers către un ajutor specializat, mai exact la un psiholog școlar. În urma discuțiilor, acesta a ajuns la concluzia că Alessia Năstase nu a fost afectată într-un mod negativ de divorț.

„Țin minte când ai mei au divorțat. A fost o perioadă de două săptămâni în care nu am înțeles unde mă duc. Mi s-a explicat, am înțeles, m-am văzut cu tata când am vrut eu, și cu mama la fel. Am avut câteva prietene care-mi povesteau că au fost la tribunal, îmi fac în fiecare weekend bagajele, plec vineri, mă întorc duminică. Eu nu am trecut printr-un divorț, nici sora mea. Sora mea cred că nici nu mai ține minte. Eu am câteva amintiri, dar niciun regret (…) Ne-am simțit mult mai bine și noi că nu mai era o situație tensionată acasă”, a mărturisit Alessia Năstase în emisiunea „Vineri cu Veranda.”

Foto: Instagram

