Ești singură pentru prima dată după mulți ani? Cu ce situații te poți confrunta când cochetezi cu ideea de relație

Ești singură iar acum harta dating-ului nu doar că arată diferit, ci și așteptările sau credințele tale despre bărbați pot fi nerealiste.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Ești singură pentru prima dată după mulți ani? Cu ce situații te poți confrunta când cochetezi cu ideea de relație

Statutul de femeie singură poate că a fost puțin înspăimântător, nu este exclus ca uneori și acum să mai fie. Tu să te ocupi de tot, să nu mai existe partenerul cu care să împarți responsabilitățile, care să te ajute în anumite situații, să mai preia el din probleme. Seara să ajungi la o casă goală iar asta să fie eliberator, confortabil, să simți gustul libertății, dar în alte momente să fie acut sentimentul de singurătate. Și, fie că a trecut mai mult sau mai puțin timp de la despărțire, ideea de o nouă relație să fie din ce în ce mai seducătoare. Dar ce găsești pe piața dating-ului sau cum te raportezi tu la ea să fie o altă poveste cu capitole lungi și complexe.

Aplicațiile online

Nu le-ai privit cu ochi buni, și mereu ai etichetat negativ femeile care apelează la ele. Că sunt disperate, caută validare, nu sunt în stare să găsească pe cineva în offline. Dar și tu ai descoperit, poate ca și ele, că mediul tău social, activitățile pe care le ai te expun foarte puțin la probabilitatea de a cunoaște un potențial partener în lumea reală. Și, cu rușine, te gândești să accesezi lumea aplicațiilor de dating online. Dar această rușine te împiedică până la urmă să îți faci acel cont.

Ori ți-l faci și crezi că va fi extrem de simplu, că acolo de-a dreptul plouă cu persoane de calitate. Sau refuzi aplicațiile de acest fel tocmai pentru că ai auzit povești ciudate, neplăcute de la prietenele tale, și chiar consideri că este o investiție inutilă de timp și de energie pentru a te lovi de cei care vor doar sex, sunt urâți, căsătoriți care vor să evadeze temporar din căsniciile lor. Pe scurt variante diferite de idei preconcepute, fără a avea propria experiență, fără a învăța să triezi adecvat oamenii, fără exersarea unor noi tehnici sau abordări de relaționare.

Confuzia statutului

Ea implică un mix de libertate, inclusiv sexuală, cu confortul călduț al unei relații. Adică ți-ar plăcea să fii cu cineva, cu care să ai o relație în care doar tu să poți explora sexual cu alți parteneri, el nu. Deci regulile nu sunt la fel sau egale. Să ai ca o prietenie cu beneficii, în care el să fie disponibil când poți tu, să mai evadați undeva frumos la final de săptămână, și în același timp să fiți monogami.

Dar relațiile deschise, prietenia cu beneficii au criterii clare, pe care tu cumva vrei să le adaptezi într-o manieră nerealistă. Căci bărbatul care e confortabil cu o relație deschisă o face tocmai pentru că și el își dorește libertatea sexuală. Prietenul de așternut nu își asumă o relație cu tine și această neasumare implică de asemenea ca el să iasă cu alte femei fără să apară ideea înșelatului, din moment ce voi nu sunteți un cuplu. Și cu cât sunt mai nerealiste adaptările, cu atât va fi mai mare dezamăgirea.

Inocentă…

… ca o adolescentă care încă nu s-a lovit de situații și de parteneri care să contribuie la bagajul de experiențe care te fac circumspectă în mod sănătos? Se poate întâmpla și asta dacă ai avut 2-3 relații foarte lungi, unde aparent totul a fost extrem de simplu și de clar de la început. Acum poți vedea exact ce înseamnă love bombing, să fie copleșitor interesul potențialului partener, să crezi că este un om minunat, ca apoi să dispară ori să înceapă devalorizarea ta și joculețele psihologice. Să te confrunți cu victimizarea lui, gaslighting, manipulare prin învinovățire, declarații grozave și promisiuni contrazise de ceea ce face la nivel comportamental.

Citește și:
Îți dorești un partener cu inteligență emoțională ridicată? Ce ai de făcut pentru a-ți crește și tu această trăsătură

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni
Lifestyle
10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni
Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale
Lifestyle
Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale
Digital cover girl: Anastasiia Tsybuliak, despre sustenabilitate, modă și caritate
Lifestyle
Digital cover girl: Anastasiia Tsybuliak, despre sustenabilitate, modă și caritate
Vedete care își protejează intimitatea și sunt recunoscute pentru discreția lor
Lifestyle
Vedete care își protejează intimitatea și sunt recunoscute pentru discreția lor
Îți dorești un partener cu inteligență emoțională ridicată? Ce ai de făcut pentru a-ți crește și tu această trăsătură
Lifestyle
Îți dorești un partener cu inteligență emoțională ridicată? Ce ai de făcut pentru a-ți crește și tu această trăsătură
Modurile în care teama de abandon îți sabotează relația de cuplu
Lifestyle
Modurile în care teama de abandon îți sabotează relația de cuplu
Libertatea
Cum se menține Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme. Ritualul pe care îl are chiar și în vacanță: „Uneori mi-e lene, dar… îmi impun”
Cum se menține Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme. Ritualul pe care îl are chiar și în vacanță: „Uneori mi-e lene, dar… îmi impun”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Imagini rare cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Ce mesaj a transmis pentru Dorin Enache
Imagini rare cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Ce mesaj a transmis pentru Dorin Enache
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna martie 2026. Nativii sunt în căutarea iubirii
Horoscopul dragostei pentru luna martie 2026. Nativii sunt în căutarea iubirii
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Tradiții neobișnuite de Dragobete. Ce nu este recomandat să faci pe 24 februarie
Tradiții neobișnuite de Dragobete. Ce nu este recomandat să faci pe 24 februarie
Mai multe din lifestyle
Când îți ajuți partenerul în exces, iar asta îi dăunează și lui și relației
Când îți ajuți partenerul în exces, iar asta îi dăunează și lui și relației
Lifestyle

Faptul că îți ajuți partenerul îl face să se simtă în siguranță și protejat. Dar când o faci în exces în final îl incapacitezi în multiple privințe.

+ Mai multe
Curiozitate versus presiune sau intruziune la început de relație - cum să te calibrezi
Curiozitate versus presiune sau intruziune la început de relație - cum să te calibrezi
Lifestyle

Intențiile bune pot fi împachetate foarte prost la început de relație, iar asta să influențeze în mod negativ parcursul vostru relațional.

+ Mai multe
Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar
Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar
Lifestyle

De-a lungul carierei lor, actorii au avut și interpretări excepționale care nu fost luate în considerare pentru un premiu Oscar.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC