Ești singură pentru prima dată după mulți ani? Cu ce situații te poți confrunta când cochetezi cu ideea de relație

Statutul de femeie singură poate că a fost puțin înspăimântător, nu este exclus ca uneori și acum să mai fie. Tu să te ocupi de tot, să nu mai existe partenerul cu care să împarți responsabilitățile, care să te ajute în anumite situații, să mai preia el din probleme. Seara să ajungi la o casă goală iar asta să fie eliberator, confortabil, să simți gustul libertății, dar în alte momente să fie acut sentimentul de singurătate. Și, fie că a trecut mai mult sau mai puțin timp de la despărțire, ideea de o nouă relație să fie din ce în ce mai seducătoare. Dar ce găsești pe piața dating-ului sau cum te raportezi tu la ea să fie o altă poveste cu capitole lungi și complexe.

Aplicațiile online

Nu le-ai privit cu ochi buni, și mereu ai etichetat negativ femeile care apelează la ele. Că sunt disperate, caută validare, nu sunt în stare să găsească pe cineva în offline. Dar și tu ai descoperit, poate ca și ele, că mediul tău social, activitățile pe care le ai te expun foarte puțin la probabilitatea de a cunoaște un potențial partener în lumea reală. Și, cu rușine, te gândești să accesezi lumea aplicațiilor de dating online. Dar această rușine te împiedică până la urmă să îți faci acel cont.

Ori ți-l faci și crezi că va fi extrem de simplu, că acolo de-a dreptul plouă cu persoane de calitate. Sau refuzi aplicațiile de acest fel tocmai pentru că ai auzit povești ciudate, neplăcute de la prietenele tale, și chiar consideri că este o investiție inutilă de timp și de energie pentru a te lovi de cei care vor doar sex, sunt urâți, căsătoriți care vor să evadeze temporar din căsniciile lor. Pe scurt variante diferite de idei preconcepute, fără a avea propria experiență, fără a învăța să triezi adecvat oamenii, fără exersarea unor noi tehnici sau abordări de relaționare.

Confuzia statutului

Ea implică un mix de libertate, inclusiv sexuală, cu confortul călduț al unei relații. Adică ți-ar plăcea să fii cu cineva, cu care să ai o relație în care doar tu să poți explora sexual cu alți parteneri, el nu. Deci regulile nu sunt la fel sau egale. Să ai ca o prietenie cu beneficii, în care el să fie disponibil când poți tu, să mai evadați undeva frumos la final de săptămână, și în același timp să fiți monogami.

Dar relațiile deschise, prietenia cu beneficii au criterii clare, pe care tu cumva vrei să le adaptezi într-o manieră nerealistă. Căci bărbatul care e confortabil cu o relație deschisă o face tocmai pentru că și el își dorește libertatea sexuală. Prietenul de așternut nu își asumă o relație cu tine și această neasumare implică de asemenea ca el să iasă cu alte femei fără să apară ideea înșelatului, din moment ce voi nu sunteți un cuplu. Și cu cât sunt mai nerealiste adaptările, cu atât va fi mai mare dezamăgirea.

Inocentă…

… ca o adolescentă care încă nu s-a lovit de situații și de parteneri care să contribuie la bagajul de experiențe care te fac circumspectă în mod sănătos? Se poate întâmpla și asta dacă ai avut 2-3 relații foarte lungi, unde aparent totul a fost extrem de simplu și de clar de la început. Acum poți vedea exact ce înseamnă love bombing, să fie copleșitor interesul potențialului partener, să crezi că este un om minunat, ca apoi să dispară ori să înceapă devalorizarea ta și joculețele psihologice. Să te confrunți cu victimizarea lui, gaslighting, manipulare prin învinovățire, declarații grozave și promisiuni contrazise de ceea ce face la nivel comportamental.

