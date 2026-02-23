Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale

Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, semnat de regizoarea Andreea Cristina Borțun și primul proiect românesc susținut de Sebastian Stan, actorul american de origine română, în rol de producător și finanțator, intră în competiția SMART 7, o rețea de festivaluri internaționale dedicată vocilor emergente din cinematografia europeană, sprijinită de Programul Europa Creativă. Din SMART 7 face parte și Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), acolo unde se va vedea Malul Vânăt.

Despre Malul Vânăt / A River’s Gaze

Malul Vânăt / A River’s Gaze este o dramă antropologică ce adoptă o abordare aproape unică în cinemaul românesc: distribuția este formată în proporție de peste 60% din actori neprofesioniști din satele unde Andreea Cristina Borțun a realizat documentarea pe teren timp de șase ani (2017–2022), iar filmările s-au desfășurat pe durata a patru anotimpuri, pentru a surprinde ciclul naturii și al vieții rurale.

Încă din anul 2023, publicația Variety anunța că Sebastian Stan va produce debutul în lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, co-fondatoare a Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis și cunoscută pentru When Night Meets Dawn, un scurtmetraj scris și regizat de ea, care a avut premiera mondială în 2021, la Festivalul de Film de la Cannes, în cadrul secțiunii Quinzaine des Réalisateurs.

Drama A River’s Gaze, regizată de Andreea Cristina Borțun, o surprinde pe Lavinia, o mamă singură care încearcă să croiască o viață mai bună pentru ea și fiul ei, Dani, în vârstă de 14 ani. Cei doi locuiesc într-un sat din sudul României în care nu au parte de foarte multe posibilități materiale. Pe fundalul luptei pentru a asigura un viitor, Lavinia trebuie să fie o mamă prezentă în viața băiatului ei, care se află la granița dintre copilărie și adolescență. Pe fondul migrației spre Vest și al transformărilor sociale, visul Laviniei de a transforma casa lor într-un „palat” sub ceruri mai albastre îi poartă prin patru anotimpuri de apropieri și respingeri.

Sebastian Stan (Producător), Andreea Cristina Borțun (Regizoare), Alexandra Tînjala (Producătoare Executivă)

„Povestea filmulului are în spate un întreg proces de documentare imersivă pe care l-am condus timp de șase ani în comunitățile rurale din sudul României. Pentru mine folosirea unor instrumente de cercetare artistică împrumutate din munca antropologică de teren a venit în primă instanță ca ceva intuitiv. Mi se părea firesc și necesar să iau parte și să cunosc îndeaproape lumea care mă interesa. Știam sudul rural pentru că acolo crescusem, dar mă îndepărtasem de el. Actorii amatori m-au reapropiat de spațiul ăsta și mi-au lărgit frame-ul de înțelegere. Ei se aduc în primul rând pe ei înșiși pe ecran, iar acel ceva foarte real rămâne peste timp. Aspectul acesta de hibriditate între ceea ce poate părea documentar, dar care este în același timp un produs de ficțiune, e ceva ce mă interesează ca parte din practica mea artistică pe termen lung. Procesul de lucru la narativul filmului a fost și el unul deschis. Am lucrat cu ceea ce eu numesc o dramaturgie elastică, care mi-a permis să le pot da libertate actorilor să improvizeze în interiorul unui cadru prestabilit, dar și să pot experimenta cu diverse forme de narativ în montaj. Anii de cercetare pe teren, discuțiile cu femeile locale care mi-au împărtășit poveștile lor de viață, mai ales întâlnirea definitorie cu una dintre ele – model pentru interioritatea Laviniei -, sper să asigure o reprezentare justă a ruralului românesc de astăzi, care, până la urmă, este casă pentru jumătate din populația României”, spune regizoarea și scenarista Andreea Cristina Borțun.

Foto: Adi Bulboacă

Distribuția filmului Malul Vânăt / A River’s Gaze este formată din Mihaela Subțirică, Ștefan Costea, Vasile (Digudai) Pavel, Emanuel Ivan, Ion Rusu, Ion Ciocârlan, Iulian Postelnicu, Petronela Grigorescu, Dorina Stan, Nicolae Drăgulin, Nicu Mihoc, Eliza Bercu, Cezar Antal, Maria Junghiețu, Dana Voicu și Cătălina Mustață.

Foto: Claudiu Popescu

Malul Vânăt / A River’s Gaze este scris și regizat de Andreea Cristina Borțun. Producătorii sunt Gabi Suciu, Jean-Laurent Csinidis, Ales Pavlin, Andrej Stritof, Sebastian Stan, Andreea Cristina Borțun, Adrian Pădurețu și Vlad Rădulescu, iar producători executivi sunt Alexandra Tînjală și Claudiu Boboc. Directorul de imagine este Laurențiu Răducanu, scenografia este semnată de Lulu Petrescu, costumele de Sonia Constantinescu, montajul de Tudor D. Popescu și Andreea Borțun. Inginerii de sunet sunt Jean-Michel Tresallet și Maxime Gavaudan, sound design-ul este realizat de Florent Klockenbring, mixajul sonor de Frédéric Bielle, muzica originală este compusă de Cosmin Postolache, iar colorizarea este realizată de Michael Derrossett.

„Cred cu tărie în film ca proces care aduce oamenii împreună în fiecare etapă a producției și care poate avea o însemnătate pentru comunitățile în care prinde viață. Alături de Andreea, am ales să depășim modelele convenționale de producție și limitarea la niște schimburi logistice și să lucrăm într-un cadru cât mai etic în raport cu comunitățile în care ne-am dus și pe care am ales să le portretizăm pe ecran. În loc să intervenim ca un element extern disruptiv care schimba cursul firesc al vieții acelor oameni, am vrut să facem parte din comunitate, să lucrăm aproape de ei, să le înțelegem ecosistemul și să-l protejăm. Am construit o casă, am cultivat o grădină și am avut grijă de ele în provocările aduse de fiecare anotimp. Ne-am făcut prieteni și am avut vecini care ne-au sărit în ajutor la nevoie. Le-am descoperit pasiunile și interesele, dar și micile conflicte locale. Această abordare ne-a permis să înțelegem complexitatea locului, inclusiv dinamica fragilă, deseori nespusă, dintre comunitățile de romi și cele de neromi, pe care filmul o abordează nuanțat, căutând să depășească stereotipurile. Ne-am dorit să aducem pe ecran relațiile interumane în toată autenticiatea, complexitatea, intimitatea și contradicțiile lor”, spune producătoarea Gabi Suciu.

Sebastian Stan, despre implicarea sa în filmul A River’s Gaze

Sebastian Stan a făcut mărturisiri despre această colaborare care îl aduce mai aproape de originile sale. Actorul american de origine română a căutat vreme de aproximativ 15 ani un scenariu românesc în care să interpreteze un rol și iată că acum se implică într-o manieră diferită în cinematografia din țara noastră. În producerea acestui film, Sebastian Stan se alătură producătoarei Gabi Suciu, coproducătorilor francezi Jean-Laurent Csinidis și Jerome Nunes și coproducătorul sloven Ales Pavlin.

Sebastian Stan a rezonat puternic cu povestea din A River’s Gaze, pentru că și mama lui, Georgeta, l-a crescut singur.

„Îmi doream de foarte multă vreme să joc într-un film românesc. Am încercat și nu s-a întâmplat, dar mi-am dat seama că pot ajuta și în spatele camerei. Scenariul Andreei m-a atins la nivel personal. În centru este această relație foarte specifică, intimă, între o mamă și un fiu care cresc în România în condiții deosebite, care simt că nu se reflectă întotdeauna prea mult în restul lumii. Am avut propria mea călătorie cu mama care a crescut acolo și a părăsit țară. Am simțit că sunt lucruri care mi se par foarte adevărate, iar asta a fost minunat, pentru că m-a stimulat să vreau să mă implic și mai mult pentru a o ajuta să creeze această viziune”, a declarat Sebastian Stan pentru Variety.

La rândul ei, regizoarea Andreea Cristina Borțun a simțit că se apropie de povestea protagonistei din filmul ei.

„Am trăit în mediul rural din sudul României și, după copilărie, am fugit să studiez în străinătate. Ideea pentru acest film mi-a venit în timp ce mă aflăm la New York. Vedeam filme din anii 60 și m-am gândit: „Wow, de ce nu se fac filme despre genul acesta de femei din România?”. Ca femeile italiene puternice ale lui Antonioni. M-am întors și am petrecut trei săptămâni cercetând în sate. Nu voiam să mă mai tem de această lume. Era un sentiment în interiorul meu, ceva ce nu acceptasem, dar sunt parte din asta. Lupta Laviniei este și a mea.”

Sebastian Stan a mai dezvăluit că mama lui a urmărit filmul și a dezvăluit care sunt impresiile cu care a rămas în urma vizionării lui.

„A fost foarte interesant să împărtășesc asta cu ea. Sunt anumite momente pe care doar oamenii care s-au confruntat cu astfel de lucruri le pot înțelege. Mama mea a trăit o mulțime de adevăruri dure după revoluție. O parte din ea a înțeles luptele personajului principal. De asemenea, m-a născut foarte tânără. Oamenii au copii când sunt mai în vârstă acum, iar noi avem mai mult timp în Occident să ne facem ordine în viață până la un copil. O mulțime de oameni nu au această oportunitate. Ei încă încearcă să își dea seama cine sunt. Andreea a surprins asta pentru mine într-un mod foarte autentic.”

Foto: Adi Bulboacă

Cine este Andreea Cristina Borțun

Andreea Cristina Borțun este regizoare, cercetătoare vizuală și cadru universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) din București. Practica sa cinematografică este fundamentată pe cercetare antropologică și explorează, printr-un limbaj hibrid între ficțiune și documentar, relația senzorială dintre comunități și mediul lor. Filmele sale anterioare au fost selectate la festivaluri importante precum Festival de Cannes (Quinzaine des Réalisateurs), Toronto International Film Festival și Karlovy Vary International Film Festival.

SMART7 este o rețea inovatoare formată din șapte festivaluri internaționale de prestigiu, Reykjavik IFF (Islanda), IndieLisboa IFF (Portugalia), Thessaloniki IFF (Grecia), Vilnius IFF Kino Pavasaris (Lituania), FILMADRID IFF (Spania), Transilvania IFF (România) și New Horizons IFF (Polonia), care și-au unit forțele pentru a susține și promova un cinematograf european curajos, inovator și transgresiv. Inițiativa urmărește să crească vizibilitatea filmelor europene emergente, să faciliteze circulația lor internațională și să creeze punți de dialog între cineaști, festivaluri și public. Câștigătorul competiției va fi anunțat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Thessaloniki (Grecia), în cadrul căruia cel de-al doilea proiect al trilogiei (Viața și Vremurile lui Ion G), aflat în dezvoltare, a primit în 2025 premiul ARTE Cinema.

Malul Vânăt / A River’s Gaze este o co-producție România-Franța-Slovenia, a societăților producătoare Atelier de Film, Films de Force Majeure, Perfo, TETA, Forest Film, Avanpost, co-finanțat de Eurimages, Programul MEDIA Europa Creativă, Centrul Național al Cinematografiei, Aide aux Cinemas du Monde – Centre National du Cinema et de L’image Animee – Institut Francais, Région Provence-Alpes-Côte dAzur, în parteneriat cu Centre National du Cinéma, Slovenian Film Centre, Mediacom Romania, Mindshare Media, BRD Groupe Societe Generale, United Media Services și Jidvei.

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul programelor LIM – Less is More (2019), First Films First (2020) și Budapest Debut Film Forum (2020). Selectat ca proiect în dezvoltare în cadrul Cinelink Sarajevo (2020), Venice Production Bridge (2021), Les Films de Cannes a Bucarest work-in-progress (2024), TIFF Industry Days (2021). De asemenea, proiectul de film a câștigat Transilvania Pitch Stop Award (2021).

Filmul Malul Vânăt / A River’s Gaze va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară începând cu data de 3 iulie și este distribuit de Follow Art Distribution.

Foto: PR

