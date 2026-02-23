Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale

Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, debutează în 7 festivaluri internaționale.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale

Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, semnat de regizoarea Andreea Cristina Borțun și primul proiect românesc susținut de Sebastian Stan, actorul american de origine română, în rol de producător și finanțator, intră în competiția SMART 7, o rețea de festivaluri internaționale dedicată vocilor emergente din cinematografia europeană, sprijinită de Programul Europa Creativă. Din SMART 7 face parte și Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), acolo unde se va vedea Malul Vânăt.

Despre Malul Vânăt / A River’s Gaze

Malul Vânăt / A River’s Gaze este o dramă antropologică ce adoptă o abordare aproape unică în cinemaul românesc: distribuția este formată în proporție de peste 60% din actori neprofesioniști din satele unde Andreea Cristina Borțun a realizat documentarea pe teren timp de șase ani (2017–2022), iar filmările s-au desfășurat pe durata a patru anotimpuri, pentru a surprinde ciclul naturii și al vieții rurale.

Încă din anul 2023, publicația Variety anunța că Sebastian Stan va produce debutul în lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, co-fondatoare a Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis și cunoscută pentru When Night Meets Dawn, un scurtmetraj scris și regizat de ea, care a avut premiera mondială în 2021, la Festivalul de Film de la Cannes, în cadrul secțiunii Quinzaine des Réalisateurs. 

Drama A River’s Gaze, regizată de Andreea Cristina Borțun, o surprinde pe Lavinia, o mamă singură care încearcă să croiască o viață mai bună pentru ea și fiul ei, Dani, în vârstă de 14 ani. Cei doi locuiesc într-un sat din sudul României în care nu au parte de foarte multe posibilități materiale. Pe fundalul luptei pentru a asigura un viitor, Lavinia trebuie să fie o mamă prezentă în viața băiatului ei, care se află la granița dintre copilărie și adolescență. Pe fondul migrației spre Vest și al transformărilor sociale, visul Laviniei de a transforma casa lor într-un „palat” sub ceruri mai albastre îi poartă prin patru anotimpuri de apropieri și respingeri.

Sebastian Stan (Producător), Andreea Cristina Borțun (Regizoare), Alexandra Tînjala (Producătoare Executivă)

„Povestea filmulului are în spate un întreg proces de documentare imersivă pe care l-am condus timp de șase ani în comunitățile rurale din sudul României. Pentru mine folosirea unor instrumente de cercetare artistică împrumutate din munca antropologică de teren a venit în primă instanță ca ceva intuitiv. Mi se părea firesc și necesar să iau parte și să cunosc îndeaproape lumea care mă interesa. Știam sudul rural pentru că acolo crescusem, dar mă îndepărtasem de el. Actorii amatori m-au reapropiat de spațiul ăsta și mi-au lărgit frame-ul de înțelegere. Ei se aduc în primul rând pe ei înșiși pe ecran, iar acel ceva foarte real rămâne peste timp. Aspectul acesta de hibriditate între ceea ce poate părea documentar, dar care este în același timp un produs de ficțiune, e ceva ce mă interesează ca parte din practica mea artistică pe termen lung.

Procesul de lucru la narativul filmului a fost și el unul deschis. Am lucrat cu ceea ce eu numesc o dramaturgie elastică, care mi-a permis să le pot da libertate actorilor să improvizeze în interiorul unui cadru prestabilit, dar și să pot experimenta cu diverse forme de narativ în montaj. Anii de cercetare pe teren, discuțiile cu femeile locale care mi-au împărtășit poveștile lor de viață, mai ales întâlnirea definitorie cu una dintre ele – model pentru interioritatea Laviniei -, sper să asigure o reprezentare justă a ruralului românesc de astăzi, care, până la urmă, este casă pentru jumătate din populația României”, spune regizoarea și scenarista Andreea Cristina Borțun.

Foto: Adi Bulboacă

Distribuția filmului Malul Vânăt / A River’s Gaze este formată din Mihaela Subțirică, Ștefan Costea, Vasile (Digudai) Pavel, Emanuel Ivan, Ion Rusu, Ion Ciocârlan, Iulian Postelnicu, Petronela Grigorescu, Dorina Stan, Nicolae Drăgulin, Nicu Mihoc, Eliza Bercu, Cezar Antal, Maria Junghiețu, Dana Voicu și Cătălina Mustață.

Foto: Claudiu Popescu

Malul Vânăt / A River’s Gaze este scris și regizat de Andreea Cristina Borțun. Producătorii sunt Gabi Suciu, Jean-Laurent Csinidis, Ales Pavlin, Andrej Stritof, Sebastian Stan, Andreea Cristina Borțun, Adrian Pădurețu și Vlad Rădulescu, iar producători executivi sunt Alexandra Tînjală și Claudiu Boboc. Directorul de imagine este Laurențiu Răducanu, scenografia este semnată de Lulu Petrescu, costumele de Sonia Constantinescu, montajul de Tudor D. Popescu și Andreea Borțun. Inginerii de sunet sunt Jean-Michel Tresallet și Maxime Gavaudan, sound design-ul este realizat de Florent Klockenbring, mixajul sonor de Frédéric Bielle, muzica originală este compusă de Cosmin Postolache, iar colorizarea este realizată de Michael Derrossett.

„Cred cu tărie în film ca proces care aduce oamenii împreună în fiecare etapă a producției și care poate avea o însemnătate pentru comunitățile în care prinde viață. Alături de Andreea, am ales să depășim modelele convenționale de producție și limitarea la niște schimburi logistice și să lucrăm într-un cadru cât mai etic în raport cu comunitățile în care ne-am dus și pe care am ales să le portretizăm pe ecran. În loc să intervenim ca un element extern disruptiv care schimba cursul firesc al vieții acelor oameni, am vrut să facem parte din comunitate, să lucrăm aproape de ei, să le înțelegem ecosistemul și să-l protejăm. Am construit o casă, am cultivat o grădină și am avut grijă de ele în provocările aduse de fiecare anotimp. Ne-am făcut prieteni și am avut vecini care ne-au sărit în ajutor la nevoie. Le-am descoperit pasiunile și interesele, dar și micile conflicte locale. Această abordare ne-a permis să înțelegem complexitatea locului, inclusiv dinamica fragilă, deseori nespusă, dintre comunitățile de romi și cele de neromi, pe care filmul o abordează nuanțat, căutând să depășească stereotipurile. Ne-am dorit să aducem pe ecran relațiile interumane în toată autenticiatea, complexitatea, intimitatea și contradicțiile lor”, spune producătoarea Gabi Suciu.

Sebastian Stan, despre implicarea sa în filmul A River’s Gaze

Sebastian Stan a făcut mărturisiri despre această colaborare care îl aduce mai aproape de originile sale. Actorul american de origine română a căutat vreme de aproximativ 15 ani un scenariu românesc în care să interpreteze un rol și iată că acum se implică într-o manieră diferită în cinematografia din țara noastră. În producerea acestui film, Sebastian Stan se alătură producătoarei Gabi Suciu, coproducătorilor francezi Jean-Laurent Csinidis și Jerome Nunes și coproducătorul sloven Ales Pavlin.

Sebastian Stan a rezonat puternic cu povestea din A River’s Gaze, pentru că și mama lui, Georgeta, l-a crescut singur.

„Îmi doream de foarte multă vreme să joc într-un film românesc. Am încercat și nu s-a întâmplat, dar mi-am dat seama că pot ajuta și în spatele camerei. Scenariul Andreei m-a atins la nivel personal. În centru este această relație foarte specifică, intimă, între o mamă și un fiu care cresc în România în condiții deosebite, care simt că nu se reflectă întotdeauna prea mult în restul lumii. Am avut propria mea călătorie cu mama care a crescut acolo și a părăsit țară. Am simțit că sunt lucruri care mi se par foarte adevărate, iar asta a fost minunat, pentru că m-a stimulat să vreau să mă implic și mai mult pentru a o ajuta să creeze această viziune”, a declarat Sebastian Stan pentru Variety

La rândul ei, regizoarea Andreea Cristina Borțun a simțit că se apropie de povestea protagonistei din filmul ei.

„Am trăit în mediul rural din sudul României și, după copilărie, am fugit să studiez în străinătate. Ideea pentru acest film mi-a venit în timp ce mă aflăm la New York. Vedeam filme din anii 60 și m-am gândit: „Wow, de ce nu se fac filme despre genul acesta de femei din România?”. Ca femeile italiene puternice ale lui Antonioni. M-am întors și am petrecut trei săptămâni cercetând în sate. Nu voiam să mă mai tem de această lume. Era un sentiment în interiorul meu, ceva ce nu acceptasem, dar sunt parte din asta. Lupta Laviniei este și a mea.”

Sebastian Stan a mai dezvăluit că mama lui a urmărit filmul și a dezvăluit care sunt impresiile cu care a rămas în urma vizionării lui.

„A fost foarte interesant să împărtășesc asta cu ea. Sunt anumite momente pe care doar oamenii care s-au confruntat cu astfel de lucruri le pot înțelege. Mama mea a trăit o mulțime de adevăruri dure după revoluție. O parte din ea a înțeles luptele personajului principal. De asemenea, m-a născut foarte tânără. Oamenii au copii când sunt mai în vârstă acum, iar noi avem mai mult timp în Occident să ne facem ordine în viață până la un copil. O mulțime de oameni nu au această oportunitate. Ei încă încearcă să își dea seama cine sunt. Andreea a surprins asta pentru mine într-un mod foarte autentic.”

Foto: Adi Bulboacă

Cine este Andreea Cristina Borțun 

Andreea Cristina Borțun este regizoare, cercetătoare vizuală și cadru universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) din București. Practica sa cinematografică este fundamentată pe cercetare antropologică și explorează, printr-un limbaj hibrid între ficțiune și documentar, relația senzorială dintre comunități și mediul lor. Filmele sale anterioare au fost selectate la festivaluri importante precum Festival de Cannes (Quinzaine des Réalisateurs), Toronto International Film Festival și Karlovy Vary International Film Festival.

SMART7 este o rețea inovatoare formată din șapte festivaluri internaționale de prestigiu, Reykjavik IFF (Islanda), IndieLisboa IFF (Portugalia), Thessaloniki IFF (Grecia), Vilnius IFF Kino Pavasaris (Lituania), FILMADRID IFF (Spania), Transilvania IFF (România) și New Horizons IFF (Polonia), care și-au unit forțele pentru a susține și promova un cinematograf european curajos, inovator și transgresiv. Inițiativa urmărește să crească vizibilitatea filmelor europene emergente, să faciliteze circulația lor internațională și să creeze punți de dialog între cineaști, festivaluri și public. Câștigătorul competiției va fi anunțat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Thessaloniki (Grecia), în cadrul căruia cel de-al doilea proiect al trilogiei (Viața și Vremurile lui Ion G), aflat în dezvoltare, a primit în 2025 premiul ARTE Cinema.

Malul Vânăt / A River’s Gaze este o co-producție România-Franța-Slovenia, a societăților producătoare Atelier de Film, Films de Force Majeure, Perfo, TETA, Forest Film, Avanpost, co-finanțat de Eurimages, Programul MEDIA Europa Creativă, Centrul Național al Cinematografiei, Aide aux Cinemas du Monde – Centre National du Cinema et de L’image Animee – Institut Francais, Région Provence-Alpes-Côte dAzur, în parteneriat cu Centre National du Cinéma, Slovenian Film Centre, Mediacom Romania, Mindshare Media, BRD Groupe Societe Generale, United Media Services și Jidvei.

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul programelor LIM – Less is More (2019), First Films First (2020) și Budapest Debut Film Forum (2020). Selectat ca proiect în dezvoltare în cadrul Cinelink Sarajevo (2020), Venice Production Bridge (2021), Les Films de Cannes a Bucarest work-in-progress (2024), TIFF Industry Days (2021). De asemenea, proiectul de film a câștigat Transilvania Pitch Stop Award (2021).

Filmul Malul Vânăt / A River’s Gaze va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară începând cu data de 3 iulie și este distribuit de Follow Art Distribution.

Citește și:
Un protest improbabil. Irina Rimes despre „Petale', piesa manifest lansată împreună cu Delia

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Digital cover girl: Anastasiia Tsybuliak, despre sustenabilitate, modă și caritate
Lifestyle
Digital cover girl: Anastasiia Tsybuliak, despre sustenabilitate, modă și caritate
Vedete care își protejează intimitatea și sunt recunoscute pentru discreția lor
Lifestyle
Vedete care își protejează intimitatea și sunt recunoscute pentru discreția lor
Îți dorești un partener cu inteligență emoțională ridicată? Ce ai de făcut pentru a-ți crește și tu această trăsătură
Lifestyle
Îți dorești un partener cu inteligență emoțională ridicată? Ce ai de făcut pentru a-ți crește și tu această trăsătură
Modurile în care teama de abandon îți sabotează relația de cuplu
Lifestyle
Modurile în care teama de abandon îți sabotează relația de cuplu
Când îți ajuți partenerul în exces, iar asta îi dăunează și lui și relației
Lifestyle
Când îți ajuți partenerul în exces, iar asta îi dăunează și lui și relației
Curiozitate versus presiune sau intruziune la început de relație - cum să te calibrezi
Lifestyle
Curiozitate versus presiune sau intruziune la început de relație - cum să te calibrezi
Libertatea
Când începe TĂTUȚU’, sezonul 3. George Mihăiță a vorbit despre provocările de la filmări: „M-am temut că poate nu voi reuși să aduc la viață viziunea lui Anghel Damian”
Când începe TĂTUȚU’, sezonul 3. George Mihăiță a vorbit despre provocările de la filmări: „M-am temut că poate nu voi reuși să aduc la viață viziunea lui Anghel Damian”
Vedete la Premiile BAFTA 2026. Cine e cuplul regal care a făcut furori pe covorul roșu, deși familia e implicată într-un scandal uriaș
Vedete la Premiile BAFTA 2026. Cine e cuplul regal care a făcut furori pe covorul roșu, deși familia e implicată într-un scandal uriaș
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la botezul nepotului lui Gabi Bădălău. Vedeta a schimbat două ținute
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la botezul nepotului lui Gabi Bădălău. Vedeta a schimbat două ținute
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
catine.ro
Câștigătorii Premiilor Bafta 2026: lista completă
Câștigătorii Premiilor Bafta 2026: lista completă
Horoscopul zilei de 24 februarie 2026. Peștii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 februarie 2026. Peștii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimente care conțin mai multe fibre decât fasolea. Ce poți încerca pentru o dietă echilibrată
Alimente care conțin mai multe fibre decât fasolea. Ce poți încerca pentru o dietă echilibrată
Cele mai neinspirate ținute de la Premiile Bafta 2026. Ce alegeri au făcut vedetele
Cele mai neinspirate ținute de la Premiile Bafta 2026. Ce alegeri au făcut vedetele
Mai multe din lifestyle
Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar
Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar
Lifestyle

De-a lungul carierei lor, actorii au avut și interpretări excepționale care nu fost luate în considerare pentru un premiu Oscar.

+ Mai multe
„Gipsy Queen”, filmul care transformă emoția din sala de cinema într-o luptă reală pentru educație și sport
„Gipsy Queen”, filmul care transformă emoția din sala de cinema într-o luptă reală pentru educație și sport
Lifestyle

Alina Șerban și Cinema City susțin accesul la educație și sport. Încasările din bilete merg către centre de plasament care lucrează cu copii aflați în risc de abandon școlar. Fiecare bilet contează.

+ Mai multe
Competiția SMART7 la TIFF.25: debuturi inovatoare ale noului cinema european
Competiția SMART7 la TIFF.25: debuturi inovatoare ale noului cinema european
Lifestyle

Competiția SMART7 de la TIFF.25 include o selecție de filme curajoase.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC