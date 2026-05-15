Cele mai proaste 10 filme SF din ultimii ani

Ultimii abi au adus numeroase producții memorabile în zona science-fiction, însă nu toate au fost reușite. Dincolo de succese răsunătoare și filme devenite clasice moderne, există și o serie de eșecuri notabile, producții care au impresionat doar prin dialoguri stângace, efecte neinspirate și povești incoerente. Lista de mai jos reunește zece dintre cele mai slabe filme SF din ultimii ani, devenite celebre din motivele greșite.

10. Megalopolis

Regizat de legendarul Francis Ford Coppola, filmul este un experiment ambițios care combină influențe din politica romană cu elemente futuriste. Povestea arhitectului Cesar Catilina, capabil să oprească timpul, se pierde însă într-un exces de dramatism și replici bizare. Deși vizual impresionant pe alocuri, filmul a fost primit cu îndoială și nu a reușit să-și recupereze bugetul uriaș.

9. Rebel Moon

Proiectul prin care Zack Snyder spera să lanseze o nouă franciză s-a dovedit a fi o copie lipsită de originalitate după universul Star Wars. Deși a avut un start decent pe Netflix, interesul publicului a scăzut rapid. Povestea eroinei Kora și a echipei sale de războinici nu reușește să captiveze, iar universul imaginat rămâne superficial.

8. Morbius

Un exemplu clasic de film devenit celebru prin meme-uri, nu prin calitate. Cu Jared Leto în rolul principal, producția urmărește transformarea unui savant într-un vampir. Deși ideea promitea, execuția a fost atât de slabă încât filmul a eșuat de două ori în cinematografe, în ciuda popularității online.

7. Dragonball: Evolution

Adaptarea live-action a celebrului anime a fost un eșec aproape total. Fanii au criticat lipsa de fidelitate față de materialul original și distribuția neinspirată. Povestea lui Goku, transformată într-o aventură banală, nu reușește să redea energia și farmecul seriei originale.

6. The Mortal Instruments: City of Bones

Inspirat din romanele lui Cassandra Clare, filmul promitea începutul unei francize de succes. În realitate, scenariul slab și tonul întunecat au dus la un eșec comercial. Povestea lui Clary, o tânără care descoperă că este vânător de demoni, nu a convins publicul.

5. After Earth

Regizat de M. Night Shyamalan și avându-i în rolurile principale pe Will Smith și Jaden Smith, filmul suferă de interpretări rigide și o lume greu de înțeles. Relația tată-fiu, care ar fi trebuit să fie punctul central, este umbrită de un scenariu confuz.

4. Borderlands

Adaptarea jocului video cu același nume a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri recente. În ciuda unei distribuții impresionante, filmul nu reușește să capteze umorul și energia jocului. Rezultatul este o aventură lipsită de identitate, respinsă atât de critici, cât și de fani.

3. Artemis Fowl

Ecranizarea seriei de cărți nu a reușit să reproducă spiritul original. Lansat direct pe Disney+, filmul a fost criticat pentru modificările majore aduse poveștii și pentru lipsa de coerență. Chiar și fanii fideli au fost dezamăgiți.

2. The Adventures of Pluto Nash

Cu Eddie Murphy în rol principal, filmul este un exemplu clasic de eșec costisitor. Povestea unui proprietar de club pe Lună este lipsită de energie și umor, iar rezultatul final a devenit unul dintre cele mai mari fiasco-uri financiare din istoria cinematografiei.

1. Left Behind

În fruntea listei se află această producție cu Nicolas Cage, care abordează tema apocalipsei religioase. Cu un scor critic extrem de scăzut, filmul nu reușește nici să impresioneze, nici să provoace emoție. Povestea unui pilot care încearcă să aterizeze un avion în haosul global este tratată superficial și fără impact real.

