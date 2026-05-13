10 filme care au fost retrase din cinema într-un timp foarte scurt și motivele acestei decizii

Filmele acestea nu au captivat publicul suficient de mult încât să meargă la cinema să le vizioneze. Așa că, au fost retrase de pe marile ecrane după câteva săptămâni.

1. Collide

Trafic de droguri, urmăriri, curse palpitante contracronometru și o distribuție formată din Felicity Jones, Nicholas Hoult, Ben Kingsley și Anthony Hopkins păreau să fie suficiente pentru un succes pe ecrane. Dar nu a fost așa pentru Collide, care trebuia să fie distribuit de Relativity Media. După problemele companiei cu falimentul, filmul a fost achiziționat de Open Road Films, care a întârziat lansarea sa. Eșecul acestuia a fost tradus în cele două săptămâni cât a stat în cinematografe.

2. Glitter

Filmul Glitter din 2001 a avut-o în distribuție pe Mariah Carey, în rolul lui Billie Frank, o tânără care vrea cu ardoare să fie cântăreață. Pelicula, realizată strict în scopuri de promovare a artistei, a eșuat lamentabil, având un buget de 22 de milioane și reușind să obțină 5,2 milioane de dolari la box office. După patru săptămâni, filmul a fost retras din cinematografe.

3. Revolution

Hugh Hudson a regizat filmul Revolution, în care Al Pacino are rolul principal. Actorul a jucat un vânător de blănuri care se implică în Războiul de Independență după ce fiul său este recrutat în armată. Publicul nu a fost atras să meargă să vadă povestea în cinematografe, iar după trei săptămâni a dispărut de pe marile ecrane.

4. Alone in the Dark

Alone in the Dark este un film horror regizat de Uwe Boll, care a dezamăgit atât criticii, cât și publicul. Povestea îl are în centrul său pe un detectiv care investighează mistere ce țin de activități paranormale. Criticii au considerat că regia filmului este dezamăgitoare, dialogurile nu sunt deloc inspirate, iar per total nimic nu are coerență. Filmul s-a văzut în cinematografe timp de trei săptămâni.

5. Gigli

Jennifer Lopez și Ben Affleck au interpretat rolurile principale în Gigli, filmul regizat de Martin Brest. Cei doi sunt implicați de către șeful lor într-o misiune importantă, motiv pentru care lucrează împreună. Criticii de film susțin că filmul este greu de urmărit din cauza scenariului și lipsei totale de chimie între Jennifer Lopez și Ben Affleck. După trei săptămâni, a fost retras din cinema.

6. Delgo

Jennifer Love Hewitt, Val Kilmer, Freddie Prinze Jr., Anne Bancroft și Chris Kattan sunt câteva dintre starurile care și-au împrumutat vocile pentru personajele din animația Delgo. În această poveste, mai mulți prieteni își unesc forțele în încercarea de a menține pacea și de a opri un conflict de proporții între două specii. Filmul nu a dispus de o campanie care să îl promoveze la adevărata valoare și nici calitatea lui nu a excelat, motiv pentru care a dispărut după o săptămână din cinematografe.

7. Jem and the Holograms

Jem and the Holograms este adaptarea cinematografică a unui desen animat din 1980. În poveste, patru fete, care se întâmplă să fie și surori, pornesc spre Los Angeles, după ce una dintre ele devine virală pe social media și ajung să formeze o trupă, însă fără ca nimeni să le știe adevărata identitate. În ciuda melodiilor vibrante și a costumelor și machiajelor aprinse, povestea este destul de haotică, fără un traseu clar. Filmul a rezistat în cinema două săptămâni și puțin.

8. The Disappointments Room

The Disappointments Room este un thriller psihologic care a fost învăluit mai mult în ghinion, având în vedere traiectoria sa. Filmul ne-o prezintă pe Kate Beckinsale în rolul unei arhitecte care suferă un șoc puternic după ce fiica ei cea mică moare în mod accidental. Ea descoperă secrete sumbre după ce se mută alături de soțul ei și fiul lor într-o casă aflată într-o zonă foarte izolată. Premiera filmului a avut loc după luni bune de întârziere datorate problemelor financiare cu care s-a confruntat distribuitorul acestuia, Relativity Media, cu falimentul. Filmul a stat în cinema șapte săptămâni.

9. From Justin to Kelly

Robert Iscove a regizat musicalul From Justin to Kelly, care îi are în rolurile principale pe Kelly Clarkson și Justin Guarini, ce doi finaliști ai emisiunii American Idol. Realizatorii show-ului de talente au considerat că ar fi de bun augur un film cu cei doi, bazându-se pe audiențele emisiunii, însă în realitate lucrurile au stat diferit. În film este vorba despre o chelneriță din Texas și un student Pennsylvania care se apropie datorită pasiunii lor comune pentru muzică. Cei doi se și îndrăgostesc unul de altul. Pelicula a primit mai multe nominalizări pentru Zmeura de Aur, fiind considerată o catastrofă din toate punctele de vedere. Până și Kelly Clarkson a obținut o nominalizare pentru cea mai proastă actriță. From Justin to Kelly a stat în cinematografe cinci săptămâni.

10. A Cure for Wellness

În drama A Cure for Wellness, un tânăr director executiv pleacă în Elveția ca să îl aducă înapoi pe directorul general al companiei sale dintr-un centru de wellness bizar. Această poveste tulburătoare cu Jason Isaacs, Dane DeHaan și Mia Goth nu a fost apreciată, din motive că este mult prea lungă și dezordonată. În primul weekend de la lansarea sa, A Cure for Wellness nu a obținut încasările sperate, iar în cel de-al doilea acestea au scăzut, așa că a fost retras din cinematografe.

