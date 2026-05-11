România a strălucit pe Covorul Turcoaz la ceremonia de deschidere Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu și delegația României au defilat duminica, 10 mai, la Viena, în fața presei internaționale și a fanilor Eurovision.

Echipa României a participat la ceremonia oficială de deschidere a Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mediatizate și spectaculoase momente ale săptămânii Eurovision. Evenimentul, organizat în centrul Vienei, a reunit reprezentanții tuturor țărilor participante într-un show transmis live și urmărit de fanii competiției din întreaga lume.



Ceremonia a debutat la celebrul Burgtheater și a continuat până la Rathausplatz, pe tradiționalul Turquoise Carpet, unde artiștii și delegațiile oficiale au defilat în fața publicului, a fotografilor și a presei internaționale.

România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu și colegii săi de trupă, Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal, care au apărut într-o formulă artistică și vizuală special pregătită pentru acest moment.



Artiștii au fost însoțiți pe covorul turcoaz de Smaranda Vornicu, Șef al Delegației României din partea TVR, și de Victor Rebenciuc, Responsabil Media din partea Universal Music România.

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost oprirea fiecărei delegații la punctul muzical live susținut de Woodstock Allstar Band, parte a traseului oficial al ceremoniei. La trecerea reprezentanților României, bandul a interpretat un fragment din binecunoscuta piesă românească „Mr Saxobeat”, interpretata de Alexandra Stan, cea mai ascultata melodie a unui artist roman pe Spotify – aproximativ 900.000.000 ascultari.



După defilarea de pe Turquoise Carpet, artiștii români au participat la sesiuni foto, interviuri și întâlniri cu presa internațională și comunitatea Eurovision, înaintea recepției oficiale organizate la Primăria Vienei.

Participarea la ceremonia de deschidere marchează intrarea oficială a României în săptămâna Eurovision 2026, înaintea semifinalei a doua, programată pe 14 mai, când Alexandra Căpitănescu va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me.”



România va întra în concurs cu numărul 03, în prima parte a Semifinalei II, programată pe 14 mai. Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22:00.

