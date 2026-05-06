Met Gala 2026: cele mai cool și inedite look-uri de beauty

Met Gala rămâne unul dintre acele evenimente pe care, dacă iubești beauty-ul și moda, pur și simplu nu ai cum să le ignori. Anul acesta a fost una dintre cele mai spectaculoase seri, cu ținute care au depășit așteptările.

Organizată la Metropolitan Museum of Art din New York, gala din acest an a avut tema „Costume Art”, un concept care a explorat relația dintre corpul uman și artă. Iar asta s-a văzut imediat în tot ce a însemnat beauty: piele metalică, machiaje grafice, sprâncene decolorate, coafuri sculpturale, proteze și transformări aproape cinematografice. Unele vedete au mers pe minimalism extrem, altele pe fantasy couture sau interpretări inspirate din opere de artă și sculpturi celebre.

Rihanna

Rihanna a fost, evident, una dintre cele mai așteptate apariții ale serii. Și, ca de fiecare dată, nu a dezamăgit. Look-ul ei a fost inspirat din colecția Artisanal 2025 și din atmosfera arhitecturii medievale flamande, cu drapaje care aminteau de picturile maeștrilor flamanzi. Beauty-ul a mers perfect în aceeași direcție dramatică: machiaj auriu intens, pleoape metalice, tonuri bronz și un efect spectaculos de „glazed skin”.

Detaliul care a făcut însă tot look-ul memorabil a fost reprezentat de buclele metalice create de Jennifer Behr și hairstylistul Yusef Williams, cu accesorii care arătau literalmente ca niște bijuterii pentru păr. Makeup artistul Hector Espinal a construit acel glow auriu folosind bronzer și iluminator Fenty Beauty, iar cristalele aplicate în jurul ochilor au completat perfect atmosfera aproape regală a întregii apariții.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter a mers pe o estetică inspirată de filmul Sabrina (1954) și de glamourul lui Audrey Hepburn, dar reinterpretat într-o manieră modernă și playful. Coafura cu accesorii statement și machiajul soft glam în tonuri calde au creat acel efect de eleganță effortless pe care Gen Z îl iubește acum și care este viral pe internet. Ten radiant, ochi subtil accentuați și o energie foarte fresh.

Lisa

Lisa a avut una dintre cele mai spectaculoase apariții ale serii, inspirată de dansul tradițional thailandez. Coafura ei a inclus un accesoriu tip „halo angelic”, iar machiajul în tonuri argintii și albastre a dus întregul concept într-o zonă fantasy aproape suprarealistă. Pielea radiantă și genele fine, strălucitoare, au completat perfect look-ul.

Nicole Kidman

Nicole Kidman a avut unul dintre cele mai elegante beauty look-uri ale serii. Actrița a apărut cu extensii foarte lungi și un breton subțiat, ușor dezordonat, care i-au schimbat complet estetica sofisticată cu care ne-a obișnuit. Machiajul a rămas minimalist și luminos, concentrat pe pielea impecabilă și acel efect de „clean luxury beauty”.

Jennie

Jennie a mizat pe rafinament absolut. Cocul franțuzesc reinterpretat, cărarea laterală perfect definită și acel „baby curl” frontal au făcut look-ul să pară aproape sculptat. Machiajul în tonuri de lila, sprâncenele naturale și pistruii subtili au adăugat o dimensiune artistică și boemă întregii apariții.

Gigi Hadid

Gigi Hadid a avut unul dintre cele mai discutate beauty look-uri ale serii tocmai pentru că a ales aproape „absența” machiajului. Fără mascara, cu buze nude și pomeți discret definiți și roșii, Gigi a confirmat că trendul „no makeup makeup” nu pleacă nicăieri.

Însă detaliul interesant a venit chiar din declarația ei despre produsul-cheie al look-ului: blush-ul Cloudtopia Cheek & Lip Mousse Blush de la Maybelline. Gigi a spus că produsul „spune o poveste romantică, ca o fată care aleargă printr-o grădină încețoșată, luminată de lună, după cea mai frumoasă noapte din viața ei”. Și sincer, exact asta transmitea look-ul: romantism soft.

Kylie Jenner

Kylie Jenner a continuat obsesia industriei pentru sprâncenele decolorate și estetica editorială extremă. Look-ul ei, realizat împreună cu Daniel Roseberry pentru Schiaparelli, a fost inspirat de celebra sculptură „Venus de Milo” (160 î.HR.), reprezentarea zeiței Afrodita și unul dintre cele mai iconice simboluri ale frumuseții clasice.

Sprâncenele blonde aproape invizibile, tenul perfect uniform și buzele nude au venit ca o extensie a rochiei couture cu efect de statuie antică reinterpretată.

Madonna

Madonna a mers într-o direcție complet teatrală, inspirată de lucrarea The Temptation of St. Anthony. Fragment II (1945) a artistei suprarealiste Leonora Carrington. Peruca neagră foarte lungă, realizată de Merria Dearman, combina valuri, împletituri și șuvițe texturate într-un mod aproape hipnotic, iar machiajul în tonuri soft de mov și liliac a amplificat perfect estetica misterioasă și ritualică a look-ului Saint Laurent.

Și, un detaliu foarte cool pentru industria de beauty din România: makeup artistul Claudia Neacșu a machiat sirenele care au însoțit-o pe Madonna pe covorul roșu.

Bad Bunny

Bad Bunny a avut unul dintre cele mai conceptuale beauty look-uri ale serii. Artistul a purtat un machiaj de îmbătrânire realizat cu proteze, într-o interpretare artistică a trecerii timpului și a corpului care îmbătrânește, unul dintre conceptele explorate și în expoziția Costume Institute 2026.

Anok Yai

Anok Yai a arătat literalmente ca o sculptură vie. Makeup artistul Sheika Daley i-a acoperit pielea în pigmenți aurii și bronz metalic, iar „lacrimile” sculpturale de pe față au fost inspirate de imaginea Mater Dolorosa, Our Lady of Sorrows.

Peruca-proteză creată manual de Sasha Glasser a fost modelată să semene cu valuri sculptate în bronz, inspirate de o sculptură văzută la muzeul Met anul trecut. Rezultatul final a fost absolut spectaculos.

Heidi Klum

Heidi Klum a dus tema serii într-o zonă aproape horror couture. Look-ul ei, realizat împreună cu Mike Marino, a fost inspirat de sculptura „The Veiled Virgin” (1850s) a artistului Giovanni Strazza.

Protezele faciale și straturile translucide care îi acopereau fața și corpul au creat efectul unei sculpturi renascentiste vii. A fost dramatic, exagerat și foarte Heidi Klum, care a obișnuit în ultimii ani să apară complet costumată.

Rachel Zegler

Rachel Zegler a purtat o creație Prabal Gurung inspirată de celebra pictură „The Execution of Lady Jane” Grey (1833) a lui Paul Delaroche.

Rochia albă minimalistă și accesoriul tip blindfold au recreat vulnerabilitatea și tensiunea emoțională din tablou, iar beauty look-ul discret a lăsat dramatismul conceptului să vorbească de la sine. Accentul a fosr pus pe eșarfa albă transparentă, în timp ce tenul a fost flawless și natural.

Emma Chamberlain

Emma Chamberlain a fost inspirată de „Garden at Arles” de Vincent Van Gogh, dar și de arhiva „1997 Butterflies”. Machiajul goth glam, cu ochi dramatici și ten aparent palid, dar luminos, a creat un contrast superb între romantism și întuneric, fiind unul dintre cele mai cool beauty look-uri ale serii.

Gwendoline Christie

Gwendoline Christie a transformat covorul roșu într-o adevărată instalație artistică. Look-ul creat de Giles Deacon a fost inspirat de mai mulți artiști, însă piesa centrală a fost referința la fotografia „Mask” (1938) a suprarealistei Madame Yevonde. Elementul care a atras instant toate privirile a fost masca propriei fețe, creată de artista Gillian Wearing. Întregul look avea acel aer suprarealist, ușor neliniștitor, care te făcea să nu îți poți lua ochii de la ea.

