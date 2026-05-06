Dacă te critici foarte mult, atunci vei fi o parteneră de cuplu foarte bună și relația sigură? Cum te rănește această perspectivă

A fi o parteneră bună nu înseamnă să fii dură cu tine, ci suficient de conștientă încât să crești, dar și blândă pentru a rămâne conectată cu celălalt și cu propria persoană.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Dacă te critici foarte mult, atunci vei fi o parteneră de cuplu foarte bună și relația sigură? Cum te rănește această perspectivă

Există o convingere extrem de răspândită, cum că dacă ești suficient de autocritică, dacă te analizezi constant și îți corectezi fiecare defect, atunci vei deveni partenera ideală. Mai atentă, mai iubitoare, iar relația ta, ca o consecință, va fi mai sigură. Sigur că vorbim despre un tipar de gândire cu vechime, din copilărie, când ai învățat că dacă performezi, atunci ești iubită. Dacă ești perfectă, atunci ești valoroasă. Dacă livrezi, atunci ești în siguranță. Iar să aduci asta cu tine mai departe, în cuplu, este foarte dureros.

Nu este același lucru cu evoluția

La suprafață, autocritica pare o formă de responsabilitate personală. Îți vezi greșelile, ți le asumi și vrei să le corectezi. Problema apare atunci când acest proces nu mai este unul constructiv, ci devine un dialog interior constant, dur și neiertător, în care te umilești, îți faci tu singură bullying. Nu mai este despre ce poți face mai bine, ci despre ce e în neregulă cu tine. O nuanță care schimbă complet dinamica. În loc să te dezvolți, începi să funcționezi dintr-un loc de insuficiență. Iar asta nu creează relații sigure, ci relații tensionate, chiar dacă la exterior pari implicată și dedicată.

Iluzia siguranței

Poate crezi că dacă te critici înainte să o facă partenerul astfel previi conflicte. Sau că, dacă ești foarte exigentă cu tine, vei evita greșelile care ar putea deteriora relația. Critica e ca un fel de busolă internă care îți arată drumul corect. În realitate, se întâmplă opusul. Când ești constant critică cu tine devii hipervigilentă la reacțiile partenerului, interpretezi rapid orice semn neutru ca fiind negativ, intri în defensivă sau te străduiești enorm supracompensând. Când încerci permanent să nu greșești nu mai ești prezentă autentic în relație. Iar asta creează distanță emoțională, nu siguranță.

Deconectare emoțională

Critica personală excesivă este strâns legată de perfecționism. Doar că aici nu vorbim despre performanță la locul de muncă, ci despre cum ar trebui să fii tu ca parteneră: să nu reacționezi impulsiv, să comunici perfect, să înțelegi mereu totul, să nu ceri prea mult, să nu fii prea… nicicum. O listă imposibil de respectat, iar când inevitabil nu te ridici la acele standarde nerealiste și nesănătoase, apar frustrarea și rușinea. Emoții care duc la comportamentele pe care încercai să le eviți, la iritabilitate exprimată într-o manieră care rănește, retragere afectivă, conflicte repetitive.

Îți pierzi vocea în relație

Dacă tu ești cea care se corectează constant, ajungi să ai mai puțin spațiu interior pentru a-ți exprima nevoile. Și te întrebi frecvent dacă nu ceri prea mult, dacă nu exagerezi, te gândești dacă nu e vina ta. În timp, începi să te autocenzurezi. Nu mai aduci în relație ceea ce simți cu adevărat, ci o versiune filtrată, pe care o crezi acceptabilă. Siguranța emoțională nu vine din autocontrol, ci din acceptare. Relațiile stabile nu sunt cele în care partenerii nu greșesc cu nimic, ci cele în care există spațiu pentru imperfecțiune fără teamă.

Combate-ți critica

Observă-ți reacțiile fără să te ataci. Asumă-ți greșelile fără să te definești prin ele. Dă-ți voie să fii în proces, nu în performanță. Când renunți la critica excesivă nu devii mai puțin implicată, ci devii mai disponibilă emoțional. În loc să te întrebi ce e în neregulă cu tine, întreabă-te ce ai simțit în acel moment, ce ai avut nevoie și nu ai exprimat, cum ai putea aborda diferit data viitoare, fără să te ataci. Practic te muți din autocritică în autocunoaștere, în care una te consumă, te dărâmă, cealaltă te construiește.

Citește și:
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Top 10 Cele mai mari eșecuri cinematografice din ultimii ani
Lifestyle
Top 10 Cele mai mari eșecuri cinematografice din ultimii ani
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu un număr covârșitor de voturi "pentru"
Lifestyle
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu un număr covârșitor de voturi "pentru"
Madame X: rochia lui Lauren Sanchez de la Met Gala 2026 citează o controversă istorică
Lifestyle
Madame X: rochia lui Lauren Sanchez de la Met Gala 2026 citează o controversă istorică
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
Lifestyle
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu
Lifestyle
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Lifestyle
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Libertatea
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Lifestyle

Afirmațiile pozitive pot fi utile pentru reglare emoțională, dar în cuplu devin problematice atunci când sunt folosite ca mecanism de evitare, minimizare sau autoiluzionare.

+ Mai multe
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Lifestyle

Nu te-ai gândit niciodată că ai putea fi infidelă, și totuși ai făcut-o. Tu ai fost înșelată și a durut îngrozitor. De ce ajung la infidelitate și cei mai verticali oameni.

+ Mai multe
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Lifestyle

La un moment dat, o prietenie cu beneficii se poate întoarce împotriva ta. Tocmai de aceea e important să știi de ce faci această alegere și cum.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC