Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii

Gala Premiilor Gopo 2026 are loc pe 4 mai la Teatrul Național "I. L. Caragiale" din București.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 04.05.2026, 10:43,  de  ELLE.ro
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii

Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, se întoarce la cea de-a 20-a ediție în sala Ion Caramitru a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București. Evenimentul organizat astăzi, 4 mai, va fi prezentat pentru al treilea an la rând de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut publicului ca Teo. Evenimentul va fi transmis în direct, începând cu ora 19:00, pe VOYO, TIFF Unlimited și pe Premiilegopo.ro. Cele mai importante momente surprinse în seara galei vor fi difuzate vineri, 8 mai, de la ora 23:00, pe Pro Cinema.

Peste 900 de invitați din lumea filmului românesc sunt așteptați să participe la evenimentul în cadrul căruia vor fi recompensate performanțele cinematografiei autohtone din ultimul an. Începând cu ora 19:00, nominalizați ai ediției, alături de profesioniști din industria de film și cea de media vor fi întâmpinați pe covorul roșu de Amalia Enache, PRO TV.

Printre cei care vor urca pe scenă pentru a înmâna premiile ediției se numără actorii Anamaria Marinca, Anda Onesa, Marius Bodochi, Mihai Mălaimare, Monica Bîrlădeanu, Gigi Ifrim, Cătălina Mihai sau Nicodim Ungureanu, prezentatorul radio Răzvan Exarhu, jurnalistele Paula Herlo și Roxana Voloșeniuc sau directoarea Institutului Francez din România, Isabelle Pérot.

Printre cei care au confirmat prezența la gală se numără regizorii Nae Caranfil, Florin Șerban și Tudor Cristian Jurgiu, actorii George Ivașcu, Catrinel Dumitrescu, Toma Cuzin, Magda Catone sau Alexandru Ion, producătoarele de film Ada Solomon, Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu și Iuliana Tarnovețchi, directoarele de casting Viorica Capdefier și Domnica Cârciumaru sau creatoarea de modă Doina Levința. 

Cinci filme sunt în competiție pentru trofeul la cea mai râvnită categorie a Premiilor Gopo – Cel mai bun film de lungmetraj: Comatogen (r. Igor Cobileanski), Dinți de lapte (r. Mihai Mincan), Kontinental ’25 (r. Radu Jude), Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure) și documentarul Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc).

Dinți de lapte conduce topul celor mai nominalizate filme, apărând în 12 categorii de premii. Urmează Nu mă lăsa să mor (9 nominalizări) și Cravata Galbenă (8 nominalizări). Producțiile Comatogen și Kontinental ’25 sunt ambele nominalizate în câte 7 categorii de premii.

La categoria Cea mai bună regie, premiu prezentat de Banca Transilvania, sunt nominalizați Igor Cobileanski pentru Comatogen, Mihai Mincan pentru Dinți de lapte, Radu Jude pentru filmul Kontinental ’25, Andrei Epure pentru Nu mă lăsa să mor și Tudor Giurgiu pentru Pădurea de molizi.

În cursa pentru trofeul Cea mai bună actriță într-un rol principal, premiu prezentat de AQUA Carpatica, sunt: Daniela Nane (Comatogen), Ilinca Hărnuț (Ink Wash), Eszter Tompa (Kontinental ’25), Cosmina Stratan (Nu mă lăsa să mor) și Coca Bloos (Pădurea de molizi).

Cel mai bun actor într-un rol principal, premiu prezentat de Promenada Mall Bucuresti și NEPI Rockcastle, va fi decis între Daniel Popa (Clasat), Andrei Aradits (Comatogen), Ben Schnetzer (Cravata Galbenă) și Mircea Andreescu (Pădurea de molizi).

Cel mai bun film de debut va fi votat dintre producțiile: Catane (r. Ioana Mischie), Clasat (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard), Ink Wash (r. Sarra Tsorakidis), Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure), Tata (r. Lina Vdovîi) și Viitor luminos (r. Andra MacMasters).

Premiul pentru întreaga carieră, prezentat de Apa Nova București – o companie Veolia, este acordat Dorinei Lazăr. De asemenea, un Premiu pentru întreaga carieră va fi înmânat și actorului Ovidiu Schumacher. Regizorul și profesorul Laurențiu Damian va primi Premiul pentru întreaga activitate, prezentat de Primăria Sectorului 2 prin Centrul Cultural Mihai Eminescu. Sebastian Cosor și Ștefan Popescu (studioul de VFX Safe Frame) vor primi Premiul special.

Lista completă a nominalizărilor este disponibilă online

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Lifestyle
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Lifestyle
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Lifestyle
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2026 pe Netflix
Partenerul are tendința de a fi manipulator? Modalități să-i pui limite
Lifestyle
Partenerul are tendința de a fi manipulator? Modalități să-i pui limite
10 filme SF subapreciate, pe care chiar ar trebui să le vezi
Lifestyle
10 filme SF subapreciate, pe care chiar ar trebui să le vezi
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Antena 1
Horoscop zilnic 3 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 3 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt. Adevărul despre zvonurile legate de paturi separate
Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt. Adevărul despre zvonurile legate de paturi separate
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Comportamente sănătoase ale partenerului de cuplu pe care tu le interpretezi negativ
Comportamente sănătoase ale partenerului de cuplu pe care tu le interpretezi negativ
Lifestyle

Comportamente sănătoase ale partenerului, filtrate prin experiențele tale anterioare, pot părea amenințătoare, reci sau problematice.

+ Mai multe
Vrei să fii mai bună și mai prezentă în relația ta? Strategii să-ți dezvolți inteligența emoțională
Vrei să fii mai bună și mai prezentă în relația ta? Strategii să-ți dezvolți inteligența emoțională
Lifestyle

Dezvoltarea inteligenței emoționale înseamnă să devii conștientă. Să înțelegi ce simți, de ce simți și cum alegi să acționezi mai departe.

+ Mai multe
10 vedete care au diplome în domenii la care nu te-ai aștepta
10 vedete care au diplome în domenii la care nu te-ai aștepta
Lifestyle

Crezi că vedeta ta preferată se află pe lista celor care au studii în domenii la care nu te-ai aștepta?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC