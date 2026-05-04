Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema

Afirmațiile pozitive pot fi utile pentru reglare emoțională, dar în cuplu devin problematice atunci când sunt folosite ca mecanism de evitare, minimizare sau autoiluzionare.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema

Afirmațiile pozitive nu sunt ceva nou în cultura dezvoltării personale, ba sunt și instrumente terapeutice, fraze de coping, de a face față mai sănătos în anumite situații. Deci le folosești ca să te calmezi, să vezi partea bună, să nu reacționezi impulsiv. În teorie, sună bine. În practică, însă, în relațiile de cuplu, unele dintre aceste gânduri sănătoase ajung să funcționeze exact invers. Nu rezolvă conflictul, ci îl conservă într-o formă mai suportabilă. Problema nu este intenția, ci direcția sau împachetarea cognitivă, căci devin un mecanism subtil de autosabotaj. Practic, nu mai sunt instrumente de claritate, ci de anestezie relațională.

O formă de evitare

Totul va fi bine este probabil una dintre cele mai folosite fraze după momentele tensionate. Îți oferă un sentiment temporar de liniște, ca și cum te-ai ascunde într-o pătură pufoasă când îți este frig. Temperezi o situație inconfortabilă, dar realitatea nu dispare. Dacă nu există o schimbare concretă, o conversație sinceră, o limită trasată, o asumare, acel bine rămâne strict o proiecție, nu o consecință a ceea ce presupune un întreg proces. La fel se întâmplă și cu nu e chiar atât de grav. În încercarea de a nu exagera, ajungi să îți minimezi propriile emoții. Ceea ce se repetă și te afectează constant este important. Negarea intensității nu reduce problema, ci doar o amână.

Capcana empatiei

Trebuie să fiu mai înțelegătoare pare o dovadă de inteligență sau maturitate emoțională? Poate în anumite contexte specifice chiar este. Însă ce se petrece atunci când doar tu faci acest efort, iar partenerul rămâne în aceeași zonă de confort sau detașare? Empatia nu ar trebui să înlocuiască limitele, ci să coexiste împreună cu ele. Face cât poate îți este la fel de cunoscută? O afirmație care te ajută să justifici comportamentele partenerului, chiar și atunci când acestea te rănesc. Desigur, fiecare are propriile limite, dar o relație funcțională presupune compatibilitate între cât poate unul și de cât are nevoie celălalt, fără ca nevoia să fie o exigență ambalată frumos.

Confuzia dintre iubire și toleranță

Dacă iubesc, trebuie să te accept cu totul. O convingere periculoasă, o idee romantizată, nerealistă, nesănătoasă. Din nou, iubirea sănătoasă nu presupune absența limitelor, ci tocmai existența lor. Ca și cum trebuie să accepți dependența de droguri, de alcool, de jocuri de noroc, pierderea locului de muncă, a casei sau economiilor de-o viață, și alte consecințe grave în numele acceptării absolute și pure. Nu vreau să creez conflict nu elimină tensiunea, ci o mută în subteran. Iar ceea ce nu este exprimat clar ajunge inevitabil să iasă la suprafață sub formă de frustrare, sarcasm, retragere emoțională, chiar afecțiuni psihosomatice.

Iluzia schimbării de la sine

Se va schimba în timp, se va maturiza la un moment dat, nu va face asta tot timpul că îmbătrânește este, de fapt, o formă de amânare emoțională. E mai confortabil să speri decât să confrunți. Dar schimbarea reală nu apare spontan, ci, așa cum am punctat deja anterior, în urma unor discuții clare, a unor limite ferme și a unui efort conștient din partea ambilor parteneri. În mod similar, perspectiva că tu trebuie să fii persoana mai matură, responsabilă, asumată te poate bloca într-un rol rigid. Ajungi să reglezi constant relația, să filtrezi reacțiile, să compensezi pentru celălalt.

Afirmațiile utile…

… te țin conectată la realitate, nu neagă disconfortul, ci îl validează și îl transformă într-un punct de pornire de tipul: dacă mă deranjează atunci merită discutat, emoțiile mele sunt un semnal valid, pot fi empatică și să am limite în același timp, am nevoie să văd schimbare concretă, nu doar intenții sau planuri. Adică, onest, ce simți, ce nu funcționează, ce ai nevoie ca schimbare reală. Afirmațiile pozitive sănătoase te ajută să navighezi cu claritate conflictul sau situația din cuplu.

Citește și:
Vrei să fii mai bună și mai prezentă în relația ta? Strategii să-ți dezvolți inteligența emoțională

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Lifestyle
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Lifestyle
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Lifestyle
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2026 pe Netflix
Partenerul are tendința de a fi manipulator? Modalități să-i pui limite
Lifestyle
Partenerul are tendința de a fi manipulator? Modalități să-i pui limite
10 filme SF subapreciate, pe care chiar ar trebui să le vezi
Lifestyle
10 filme SF subapreciate, pe care chiar ar trebui să le vezi
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Antena 1
Horoscop zilnic 3 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 3 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt. Adevărul despre zvonurile legate de paturi separate
Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt. Adevărul despre zvonurile legate de paturi separate
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Comportamente sănătoase ale partenerului de cuplu pe care tu le interpretezi negativ
Comportamente sănătoase ale partenerului de cuplu pe care tu le interpretezi negativ
Lifestyle

Comportamente sănătoase ale partenerului, filtrate prin experiențele tale anterioare, pot părea amenințătoare, reci sau problematice.

+ Mai multe
Vrei să fii mai bună și mai prezentă în relația ta? Strategii să-ți dezvolți inteligența emoțională
Vrei să fii mai bună și mai prezentă în relația ta? Strategii să-ți dezvolți inteligența emoțională
Lifestyle

Dezvoltarea inteligenței emoționale înseamnă să devii conștientă. Să înțelegi ce simți, de ce simți și cum alegi să acționezi mai departe.

+ Mai multe
10 vedete care au diplome în domenii la care nu te-ai aștepta
10 vedete care au diplome în domenii la care nu te-ai aștepta
Lifestyle

Crezi că vedeta ta preferată se află pe lista celor care au studii în domenii la care nu te-ai aștepta?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC