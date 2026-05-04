Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Afirmațiile pozitive nu sunt ceva nou în cultura dezvoltării personale, ba sunt și instrumente terapeutice, fraze de coping, de a face față mai sănătos în anumite situații. Deci le folosești ca să te calmezi, să vezi partea bună, să nu reacționezi impulsiv. În teorie, sună bine. În practică, însă, în relațiile de cuplu, unele dintre aceste gânduri sănătoase ajung să funcționeze exact invers. Nu rezolvă conflictul, ci îl conservă într-o formă mai suportabilă. Problema nu este intenția, ci direcția sau împachetarea cognitivă, căci devin un mecanism subtil de autosabotaj. Practic, nu mai sunt instrumente de claritate, ci de anestezie relațională.

O formă de evitare

Totul va fi bine este probabil una dintre cele mai folosite fraze după momentele tensionate. Îți oferă un sentiment temporar de liniște, ca și cum te-ai ascunde într-o pătură pufoasă când îți este frig. Temperezi o situație inconfortabilă, dar realitatea nu dispare. Dacă nu există o schimbare concretă, o conversație sinceră, o limită trasată, o asumare, acel bine rămâne strict o proiecție, nu o consecință a ceea ce presupune un întreg proces. La fel se întâmplă și cu nu e chiar atât de grav. În încercarea de a nu exagera, ajungi să îți minimezi propriile emoții. Ceea ce se repetă și te afectează constant este important. Negarea intensității nu reduce problema, ci doar o amână.

Capcana empatiei

Trebuie să fiu mai înțelegătoare pare o dovadă de inteligență sau maturitate emoțională? Poate în anumite contexte specifice chiar este. Însă ce se petrece atunci când doar tu faci acest efort, iar partenerul rămâne în aceeași zonă de confort sau detașare? Empatia nu ar trebui să înlocuiască limitele, ci să coexiste împreună cu ele. Face cât poate îți este la fel de cunoscută? O afirmație care te ajută să justifici comportamentele partenerului, chiar și atunci când acestea te rănesc. Desigur, fiecare are propriile limite, dar o relație funcțională presupune compatibilitate între cât poate unul și de cât are nevoie celălalt, fără ca nevoia să fie o exigență ambalată frumos.

Confuzia dintre iubire și toleranță

Dacă iubesc, trebuie să te accept cu totul. O convingere periculoasă, o idee romantizată, nerealistă, nesănătoasă. Din nou, iubirea sănătoasă nu presupune absența limitelor, ci tocmai existența lor. Ca și cum trebuie să accepți dependența de droguri, de alcool, de jocuri de noroc, pierderea locului de muncă, a casei sau economiilor de-o viață, și alte consecințe grave în numele acceptării absolute și pure. Nu vreau să creez conflict nu elimină tensiunea, ci o mută în subteran. Iar ceea ce nu este exprimat clar ajunge inevitabil să iasă la suprafață sub formă de frustrare, sarcasm, retragere emoțională, chiar afecțiuni psihosomatice.

Iluzia schimbării de la sine

Se va schimba în timp, se va maturiza la un moment dat, nu va face asta tot timpul că îmbătrânește este, de fapt, o formă de amânare emoțională. E mai confortabil să speri decât să confrunți. Dar schimbarea reală nu apare spontan, ci, așa cum am punctat deja anterior, în urma unor discuții clare, a unor limite ferme și a unui efort conștient din partea ambilor parteneri. În mod similar, perspectiva că tu trebuie să fii persoana mai matură, responsabilă, asumată te poate bloca într-un rol rigid. Ajungi să reglezi constant relația, să filtrezi reacțiile, să compensezi pentru celălalt.

Afirmațiile utile…

… te țin conectată la realitate, nu neagă disconfortul, ci îl validează și îl transformă într-un punct de pornire de tipul: dacă mă deranjează atunci merită discutat, emoțiile mele sunt un semnal valid, pot fi empatică și să am limite în același timp, am nevoie să văd schimbare concretă, nu doar intenții sau planuri. Adică, onest, ce simți, ce nu funcționează, ce ai nevoie ca schimbare reală. Afirmațiile pozitive sănătoase te ajută să navighezi cu claritate conflictul sau situația din cuplu.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro