De la Balenciaga la Dior și Gabriela Hearst – ținutele memorabile din The Devil Wears Prada 2, la care ne-a rămas gândul

La aproape douăzeci de ani de la primul film care a transformat moda cinematografică într-un fenomen cultural, The Devil Wears Prada 2 a ajuns în cinema cu o promisiune clară: garderoba personajelor va fi, din nou, la înălțimea așteptărilor.

  . Actualizat 04.05.2026, 12:23,  de  Madalina Frasineanu
Meryl poartă rochie custom-made Balenciaga
Designer-ul de costume Molly Rogers, care a preluat ștafeta de la legendara Patricia Field, a lucrat îndeaproape cu Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt pentru a construi, în The Devil Wears Prada 2, look-uri care să reflecte nu doar evoluția modei, ci și transformarea personajelor. Rezultatul este o lecție de stil pe care nicio iubitoare de fashion nu ar trebui să o rateze.

Miranda Priestly: puterea îmbrăcată în roșu

Miranda face o intrare memorabilă la un MET GALA purtând o rochie Balenciaga roșie, confecționată din mătase taffeta. Este momentul definitoriu al filmului din punct de vedere vestimentar — o apariție care confirmă că Miranda Priestly rămâne de neatins. Costumele Mirandei se concentrează pe siluete curate, fără excese — o femeie care nu mai are nimic de demonstrat. Printre alte piese remarcabile se numără o jachetă Dries Van Noten cu ciucuri multicolori, un palton cu perle tot de la Dries Van Noten, dar și un sacou Schiaparelli în dungi alb-negru. Există și un moment nocturn la Milano, în care Miranda poartă un palton Armani Privé cu cristale, din ultima colecție a regretatului Giorgio Armani — un tribut discret, dar profund emoționant.

Andy Sachs: fashion insider, cu ținute la care visează toate fashionistele

Designer-ul Molly Rogers a descris garderoba lui Andy Sachs drept „menswear feminin” — exact cuvintele de pe moodboard-ul inițial. Poți citi aici un interviu exclusiv cu Molly Rogers despre ținutele din acest film.

Andy nu mai este stagiara dezorientată din primul film; acum știe ce i se potrivește. Un look dintre cele mai discutate este cel în care poartă un tricou alb Phoebe Philo cu trenă dramatică, jeans Nili Lotan și pantofi Prada Mohawk din piele — dovada că simplitatea bine gândită face mai mult decât orice outfit elaborat. La polul opus, o fustă plisată Sacai cu detalii de buzunare și o cămașă albă impecabilă formează unul dintre cele mai fotografiate ansambluri ale filmului. Rochia patchwork Gabriela Hearst din in din colecția de vară 2025 este un alt moment ce combină eleganța artizanală cu farmecul sezonului cald. Nu lipsesc nici fusta plisată Fendi, sacourile Margiela în albastru, rochia glam Rabanne sau pantofii Valentino cu ținte — un echilibru perfect între stilul bine gândit și cel personal.

Nigel Kipling: eleganță masculină la superlativ

Stanley Tucci ca Nigel Kipling demonstrează că bărbații din lumea modei nu sunt mai prejos. Nigel rămâne fidel costumelor cu trei piese și batistelor de buzunar, dar în acest film estetica sa capătă o turnură și mai flamboaiantă, cu imprimeuri contrastante și combinații de culori. Tucci însuși spune că această alegere vestimentară reflectă atitudinea neabătută a personajului — omul care zâmbește și merge mai departe, indiferent de ce i se întâmplă. Într-una dintre scenele memorabile, Nigel îi pregătește lui Andy un look pentru un weekend la vila Mirandei din Hamptons, recomandând un two-piece set de la Toteme — brandul iubit de influenceri pentru estetica sa de quiet luxury accesibil. Nigel este, ca întotdeauna, cel mai bine îmbrăcat — și cel mai puțin lăudat pentru asta.

Emily Charlton: Dior all the way

Emily Charlton ocupă acum o poziție de top la Dior și se bucură din plin de puterea pe care o conferă această funcție. Printre piesele sale se regăsesc un corset vintage Christian Dior by John Galliano din 2003, o capeă din piele verde Zimmermann și un taior Dior din tweed din colecția primăvară 2026. Emily rămâne personajul pentru care echipa de costume a luptat cel mai mult — toată lumea voia să îi pregătească ținute, de la Rick Owens la Vivienne Westwood.

Simone Ashley și noua generație din The Devil wears Prada 3

Simone Ashley aduce în film o energie fresh prin personajul Amari, purtând o rochie mini Monse cu imprimeu OZN, dar și look-uri Thom Browne în nuanțe de negru și gri, cu fustă plisată și blazer. Personajul ei reprezintă noua generație din lumea modei — mai jucăușă, mai puțin conformistă.

The Devil Wears Prada 2, film pe care îl poți vedea deja în cinematografele din România, demonstrează că moda, la fel ca și personajele, evoluează. Siluetele anilor 2026 sunt mai sofisticate, mai puțin agresive, dar nu mai puțin impactante. Garderoba filmului este, în sine, o declarație: stilul adevărat nu iese în evidență prin orice artificiu — el doar se impune. 

Foto: PR (Forum Film), Profimedia

