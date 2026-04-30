Adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada își dezvăluie secretele. Cine este și cu ce se ocupă azi?

Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada a devenit, în cei 20 de ani de la apariția filmului, o adevărată legendă. Replica ei, „un milion de fete ar face moarte de om pentru slujba asta”, precum și entuziasmul ei în a-și face loc în lumea modei, sunt iconice, iar felul în care a fost întruchipată în film de Emily Blunt e, și el, apreciat de milioane de fani.

Acum, odată cu lansarea continuării filmului, Diavolul se îmbracă de la Prada 2, a ieșit însă la iveală și cine este inspirația din spatele personajului Emily. Dacă încă de acum 20 de ani a fost clar că filmul, cu un scenariu bazat pe romanul lui Lauren Weisberger, este inspirat puternic de realitatea redacției Vogue de la vremea respectivă, cu temuta Miranda întruchipând o variantă dramatizată a Annei Wintour, aflăm de-abia acum și că celelalte personaje sunt la fel de reale.

Și chiar adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada a făcut un pas în față, declarându-se drept sursă de inspirație a personajului. Se dovedește că aceasta este Leslie Fremar, stilistă a unor celebrități de calibru precum Charlize Theron, dar și cea care, totodată, a sărit în ajutorul Nicolei Peltz, reușind să obțină rochia Valentino în care aceasta s-a căsătorit cu Brooklyn Beckham, după ce Victoria Beckham ar fi refuzat să mai realizeze rochia de mireasă a norei sale.

Leslie Fremar și Charlize Theron

Faptul că Leslie Fremar este adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada a fost dezvăluit de aceasta în cadrul unui podcast al revistei Vogue, The Run-Through. Acolo, stilista a declarat: „Nu, știu că eu sunt. Eu sunt Emily.” Aceasta a povestit despre Lauren Weisberger, autoarea cărții și fosta sa colegă, vreme de 8 luni:

„Cu siguranță eu sunt cea care i-a spus că un milion de fete ar face moarte de om pentru acest job. Cu siguranță e ceva ce am spus eu, și chiar credeam asta și știam, de asemenea, că ea nu își dorea în mod special să fie acolo.”

Mai mult, Leslie a povestit și că, după publicarea cărții Diavolul se îmbracă de la Prada, s-a întâlnit cu fosta sa șefă, Anna Wintour.

„Am primit un telefon de la biroul Annei, îmi spuneau că vrea să mă vadă. Am încremenit. (Anna) mi-a spus: ‘Cine e Lauren Weisberger?’ I-am zis: ‘A fost asistenta ta junioară.’ Iar ea mi-a zis: ‘Ei bine, a scris o carte despre noi, și tu pari chiar mai rea decât mine.’ Am vrut să o mai întreb lucruri, dar nu prea poți să o iei chiar la întrebări.”

Acum, adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada a mărturisit și că publicarea cărții „s-a simțit ca o expunere. Chiar dacă era evident că cineva a sfătuit-o să transforme lucrurile în ficțiune, se baza pe o mulțime de lucruri pe care eu le-am trăit, pe care ea le-a trăit.” De asemenea, Leslie Fremar a recunoscut și că „probabil că nu am fost foarte drăguță” cu Weisberger, personajul care în care și film a devenit Andy Sachs, interpretată de Anne Hathaway.

„Și probabil că eram și foarte nervoasă pentru că simțeam că trebuie să fac și treaba ei. Deci, pentru mine, a fost foarte frustrant. Cred că ea mai mult stătea acolo, scriind o carte, fără să își ia jobul atât de în serios cum o făceam eu. (…) Nu am mai vorbit după ce a plecat.”

De asemenea, Leslie Fremar a povestit și despre cum i-a menționat la un moment dat lui Emily Blunt, interpreta personajului Emily, că ea este sursa de inspirație a acestuia. „I-am spus că ‘Vreau doar să știi, eu sunt Emily’. Nu a fost prea interesată, sinceră să fiu. Credeam că o să reacționeze cumva, dar nu. A fost ceva de genul: ‘Oh, okay.'”

