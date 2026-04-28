Stilul lui Minelli, descifrat la Style, Explained

Stilul lui Minelli este casual, dar mereu cu un element atipic, chiar glam. Artista a vorbit despre acest subiect la Style, Explained.

Care este stilul lui Minelli în această perioadă? Artista a vorbit despre acest subiect cu Domnica Mărgescu, directoarea de modă ELLE România, în cadrul show-ului Style, Explained, care invită fashioniste mai mult sau mai puțin celebre să își dezvăluie piesele preferate din garderobă, secretele de stil și acele detalii esențiale care îl alcătuiesc.

Moda e de multă vreme un domeniu de interes pentru Minelli, aceasta mărturisind că „mă pasionează. Îmi place foarte mult să mă exprim prin haine. Mi se pare o altă artă, cumva. Vreau să investesc mult timp și asta se vede, știi? (…) Îmi place să fiu comodă, dar în același timp să-i dau o nuanță de, nu știu, de elegant, cumva de glam. Prin accesorii, că iubesc accesoriile; prin, uite, detalii la o cămașă, să nu fie simplă, să fie cu un twist. Toate splash-urile astea de pe pantaloni, îmi plac detalii, uite, că și sacoul, deși e un sacou plain, are totuși niște detalii care îl scot din banal. Casual glam, nu știu dacă există.”

După ce Domnica Mărgescu a remarcat că din garderoba lui Minelli (sau, cel puțin, dintre piesele cele mai iubite aduse pentru show de aceasta) lipsesc culorile, cu excepția notabilă a unor trandafiri roșii pe o cămașă albă, artista a recunoscut că este într-o etapă în care preferă non-culorile.

Asta nu înseamnă, însă, că din stilul lui Minelli lipsesc detaliile interesante, pe care aceasta le are în vedere atât pentru aparițiile pe scenă, cât și pentru ședințe foto sau alte ocazii publice. Altfel, după o perioadă în care a renunțat la cămăși, dragostea ei inițială, în favoarea tricourilor, revine la acestea. Cât despre pasiunea pentru denim, pe aceasta nu a părăsit-o niciodată.

„Eu sunt disperată cu jeanșii și am foarte multe perechi. Știu că prietenii spun: băi, dar parcă arată la fel. Nu arată la fel, e o diferență între ei. Nu știu, mă simt foarte bine într-o pereche de jeanși. (…) Cum mă îmbrac eu zi de zi, cum îmi place că mă simt eu bine, un blug, un sacou, am foarte multe sacouri, și un tricou alb.”

Un tricou cu un imprimeu sau o broderie în forma unui sutien, un pareo dintr-o împletitură metalică, care poate fi stilizat în multiple moduri peste ținutele de scenă, dar și în viața de zi cu zi, o pereche de jeanși cu o trenă detașabilă, toate sunt piese care au acel twist care le face speciale și care se regăsesc din plin în garderoba și în stilul lui Minelli. La fel și pantofii tip Tabi, dar nu neapărat clasicul model care desparte degetele pentru că, aparent, artista nu s-a putut obișnui cu ele.

La toate acestea se adaugă bijuteriile, „și accesorile, pentru că eu iubesc bijuteriile. Asta e o altă artă pe care o consum. Și mi se pare că accesoriile, în general, pot să-ți scoată o ținută din anonimat.”

Cât despre cea mai importantă lecție pe care ar putea să o aplice și alții din stilul lui Minelli?

„Să-ți placă cum ești îmbrăcat. (…) Trebuie cumva să ne găsim un stil al nostru, ce ne place cel mai mult. Pentru că asta vine cu timpul. Adică îmi se pare că, în funcție de vârstă, experimentezi și la o vârstă anume ajungi să vezi cam ce-ți place. (…) Și e perioada de tranziție, de încercare, de experimentare. E normal.”

Foto: Style, Explained, arhiva Minelli, arhiva ELLE

