Copilul tău îți seamănă foarte mult și asta te mulțumește? Ce probleme pot apărea în cuplu din această perspectivă

Nu copilul în sine devine o temă de conflict în cuplu, ci cum te raportezi tu în relație cu el și ce faci în interacțiunea cu partenerul.

  . Actualizat 28.05.2026, 11:10,  de  Cristescu Catalina
Propriul copil îți seamănă foarte mult. Reacționează ca tine, are același temperament, aceleași sensibilități sau chiar aceleași moduri de a gestiona conflictul. Parcă uneori ai spune că și gândește ca tine. Iar asta creează un sentiment de validare și apropiere emoțională. Dar în interiorul cuplului, această identificare foarte puternică poate produce tensiuni subtile și dinamici dificile, mai ales atunci când unul dintre părinți începe să se vadă mai mult în copil iar celălalt e un soi de… intrus.

Alianța nesănătoasă

Un risc frecvent este formarea unei alianțe inconștiente, căci părintele simte că acel copil îl înțelege, îi confirmă modul de a fi și îi reflectă propriile emoții. În timp, poate apărea senzația de noi doi suntem asemănători, iar celălalt partener să devină persoana diferită, rece, prea rigidă sau prea sensibilă. O polarizare care poate afecta semnificativ relația de cuplu prin excludere, critică indirectă sau directă, inclusiv inferiorizarea ca părinte.

Pe cine aperi?

Când copilul are reacții foarte asemănătoare cu ale tale, conflictele dintre partener și copil pot deveni extrem de personale. Dacă partenerul îi spune copilului că este prea impulsiv, prea retras, orice altă etichetă, este posibil să simți că acea observație ori critică te vizează pe tine. Și pot apărea defensivitatea amplă, conflicte repetitive despre disciplină, invalidarea stilului parental al partenerului, tendința de a salva copilul din orice confruntare. În realitate, uneori nu-ți protejezi doar copilul, ci și propria imagine despre tine.

Pericolul idealizării

Când asemănarea devine motiv de mândrie constantă, copilul poate ajunge să fie valorizat mai ales pentru ceea ce confirmă în părintele respectiv. Asta creează o presiune subtilă, copilul simte că trebuie să rămână de partea acelui părinte, să îi continue stilul emoțional sau modul de a vedea lumea. În cuplu, celălalt partener poate considera că nu are spațiu real să contribuie la creșterea și educarea copilului. Și apar tensiuni legate de reguli, autonomie, valori, modul de exprimare emoțională, gestionarea conflictelor. Practic copilul începe să fie terenul pe care se joacă diferențele dintre adulți.

Diferențele dintre parteneri…

… devin mai vizibile prin copil, iar cel mic nu e prins într-o dinamică sănătoasă. Căci, da, un copil care seamănă foarte mult cu unul dintre părinți poate scoate și mai tare în evidență incompatibilitățile sau diferențele dintre mama și tata. Iar dinamica familială poate deveni rapid una de tipul noi suntem sensibili și tu ești rece, noi reacționăm autentic iar tu controlezi tot, noi avem nevoie de libertate iar tu ești rigid. Etichete care erodează intimitatea.

Copilul nu este extensia părintelui său

Este sănătos să observi asemănările și să te bucuri de ele. Problema apare atunci când copilul devine o oglindă narcisică sau o confirmare permanentă a propriei identități. Un copil are nevoie să fie văzut ca o persoană separată, nu ca varianta ta mai mică. Iar ambii părinți trebuie să simtă că au loc emoțional în relația cu copilul, chiar dacă acesta seamănă mai mult cu unul dintre ei. Propriul copil poate avea multe trăsături comune cu tine fără ca asta să îți ofere automat mai multă autoritate, mai multă dreptate sau o conexiune specială care îl exclude pe partener.

Te critici pentru greșelile din relație? Cum influențează asta dinamica din cuplu

