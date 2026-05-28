Samara Weaving a devenit mamă pentru prima dată! Actrița în vârstă de 34 de ani, cunoscută pentru rolul din Ready or Not, și soțul ei, Jimmy Warden, au întâmpinat pe lume primul lor copil.

Samara Weaving a apărut pe covorul roșu pe 20 martie 2026, afișând o burtică de gravidă vizibilă. Totuși, pe 26 mai 2026, actrița a fost din nou în centrul atenției, însă fără nicio urmă vizibilă de sarcină.

Săptămâna aceasta, actrița a participat la evenimentul „SAG-AFTRA Foundation Conversations Presents Carolina Caroline”, organizat la The Meryl Streep Center for Performing Artists, în Los Angeles. Publicația People a confirmat că vedeta a născut.

Samara Weaving și Jimmy Warden s-au cunoscut pentru prima dată pe platourile filmului The Babysitter, în care ea a jucat, iar el a fost producător, potrivit revistei australiene Who. Cei doi s-au logodit în 2019 și s-au căsătorit în același an.

În luna martie, Samara Weaving și Jimmy Warden au vorbit pentru PEOPLE despre debutul regizoral al lui Warden, filmul Borderline, la care au lucrat împreună. Întrebați dacă au reguli pentru a-și menține relația puternică, actrița a spus.

„Când sunt plecată sau dacă Jimmy este plecat la filmări, încercăm să nu treacă două săptămâni și jumătate sau trei fără să ne vedem.” „Și atunci devenim ciudați,” a adăugat Warden, în timp ce soția sa a explicat că, dacă stau despărțiți mai mult timp, „lucrurile încep să se tensioneze” între ei.

Cuplul a mai dezvăluit că fac și glume zilnice unul către celălalt. „De exemplu, mesaje vocale doar cu glume,” a spus Warden, care este și scenaristul filmului „Cocaine Bear”.

În același interviu, cei doi au precizat pentru PEOPLE că nu au avut niciodată o nuntă propriu-zisă. Deși s-au căsătorit, nu au putut organiza o petrecere adevărată, deoarece ceremonia a avut loc în 2020, în timpul pandemiei COVID-19.

Întrebată dacă detalii de la ziua nunții lor au fost folosite în scenă, Weaving a spus: „De fapt, nu am avut nuntă.”

„Ne-am căsătorit, dar apoi a venit COVID, așa că a trebuit să anulăm nunta,” a spus ea, glumind că în schimb „au pus o piscină” acasă. „Ei bine, am făcut filmul în loc,” a completat Warden. „Cred că nunta noastră a avut loc totuși și este în film.”

Carieră începută în adolescență

Samara Weaving este o actriță australiană născută pe 23 februarie 1992 în Adelaide, într-o familie cu legături în lumea teatrului și filmului, mama ei fiind profesoară de teatru și film, iar unchiul său actorul cunoscut Hugo Weaving, star în „The Matrix” și „Stăpânul Inelelor”.

Cariera ei a început încă din adolescență, pe scena teatrului, iar primul rol important în televiziune a venit în 2008, în serialul australian „Out of the Blue”. Ulterior, din 2009 până în 2013, a jucat în popularul serial „Home and Away” în rolul lui Indi Walker, ceea ce i-a adus recunoaștere timpurie în Australia. Unul dintre cele mai importante roluri ale sale este cel din „Ready or Not” (2019), unde a interpretat-o pe Grace, rol care i-a consolidat reputația în cinema și a contribuit la statutul ei de actriță principală în filme horror și thriller.

