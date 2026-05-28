Smiley, dezvăluire după trei ani de căsnicie cu Gina Pistol. Ce a anunțat artistul: „Te-am ales pe tine în fiecare zi"

Smiley și Gina Pistol au împlinit trei ani de căsătorie, iar artistul i-a făcut soției sale o declarație de dragoste.

Smiley și Gina Pistol au sărbătorit trei ani de la căsătorie. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit civil și religios în aceeași zi, pe 27 mai 2023 la Palatul Snagov. 

Smiley a marcat pe Instagram cei trei ani de căsătorie cu Gina Pistol printr-o postare emoționantă, care a înduioșat pe toată lumea. Artistul i-a făcut soției sale o declarație superbă de dragoste. 

„Acum 3 ani am spus „DA”.
Și te-am ales pe tine în fiecare zi.
În zile bune, în zile grele, în haos, în oboseală, în toate momentele care nu ajung în poze, dar care construiesc iubirea adevărată.
Și adevărul e că, în 3 ani, am înțeles că iubirea nu stă doar în momentele mari.
Stă în liniștea dintre noi.
În felul în care ne privim fără să spunem nimic.
În familia pe care o construim zi de zi.
În sentimentul de „acasă.”
Iar dintre toate lucrurile frumoase pe care le-am trăit până acum… voi două sunteți, fără îndoială, cea mai frumoasă parte din mine.”

Gina Pistol, despre cum este Smiley în rolul de tată

Gina Pistol a vorbit recent despre cum îl vede pe soțul ei, Smiley, în rolul de tată. Prezentatoarea TV susține că artistul dă dovadă de o răbdare incredibilă și o surprinde acest lucru la partenerul ei de viață. 

„Să știi că îmi place foarte mult de el ca tată, pentru că stau și analizez, stau și urmăresc ce cuvinte folosește, câtă răbdare are. Deși el, pe scenă, emană căldură, este solar și e un om blând și bun, e un pic mai închis față de mine, e puțin mai introvertit. Eu sunt ca o carte deschisă, eu n-am „poker face.” Știi când sunt fericită, când sunt mai puțin fericită. Andrei, în schimb, știe să țină toată lumea și energiile celorlalți la distanță. Dar e un om bun. El, ca Andrei Tiberiu Maria, este alt om. Acasă îmi place foarte mult cum se joacă cu Josephine. Practic, se pune la mintea ei. Și mă uit la el după ce vine de la concert – el, care pe scenă e star – și apoi acasă se joacă cu fiica mea și fac balet… Mă distrează și îmi place foarte mult relația pe care o au ei și cum este el ca tată”, a spus Gina Pistol în podcast-ul „Tot ce nu spunem”, găzduit de Sore.

În ceea ce privește conflictele din cuplu, Gina Pistol a recunoscut că soțul ei, Smiley, el cel care cedează primul. 

„El. Pentru că e diplomat și se înțelege mai bine, e mai așezat cu picioarele pe pământ. Eu mă duc… că eu, în trei minute, spun că te iubesc și că plec în lume și că nu mai vreau… Sunt exact ca un foc de paie. Mă aprind imediat, ard tot în jurul meu și apoi mă calmez”, a mai declarat ea la „Tot ce nu spunem.”

