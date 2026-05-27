10 filme regizate de actori, care te vor captiva

Mai multe nume cunoscute din actorie au pășit cu îndrăzneală și către regie și au semnat filme curajoase.

  de  Braslasu Iulia
1. Hacksaw Ridge
Există actrițe și actori care au regizat filme ambițioase și care nu te vor lăsa fără niciun fel de reacție. 

În filmul Hacksaw Ridge regizat de Mel Gibson, Desmond Doss, interpretat de actorul Andrew Garfield, s-a înrolat în armată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Curajul, precum și convingerile religioase îl determină să refuze să aibă sau să folosească orice fel de armă și vrea să servească drept medic în armata americană și, astfel, să salveze vieți.

2. The Chronology of Water

Kristen Stewart și-a făcut debutul în regie cu un film curajos, The Chronology of Water, adaptat după memoriile scrise de înotătoarea Lidia Yuknavitch. Imogen Poots o interpretează pe Lidia, care trece prin perioade bulversante și aproape autodistructive. Filmul ei abordează teme precum trauma, abuzul sexual, abuzul de substanțe și alcool și rezistența. 

3. Wildlife

Carey Mulligan și Jake Gyllenhaal au interpretat rolurile principale în filmul Wildlife regizat de Paul Dano. Povestea pornește de la romanul lui Richard Ford și explorează destrămarea treptată a unei familii din cauza unei decizii controversate, dar și periculoase a unui membru al ei.

4. Gone Baby Gone

Ben Affleck și-a început cariera de regizor în 2007, cu Gone Baby Gone. Rolul principal este jucat de către fratele său, Casey Affleck. În peliculă este vorba despre o fetiță de patru ani care dispare și despre doi detectivi particulari angajați de mătușa ei pentru găsirea ei. Dispariția fetei scoate la iveală o mulțime de detalii nebănuite. În 2012, Ben Affleck a regizat Argo, lungmetraj pentru care a fost răsplătit cu premiul Oscar pentru cel mai bun film.

5. The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds

Paul Newman a regizat The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds, un film adaptat după piesa de teatru a lui Paul Zindel, care a obținut Premiul Pulitzer. Joanne Woodward a interpretat-o pe Beatrice Hunsdorfer, o mamă care se confruntă cu provocări în ceea ce privește rolul de mamă a două fiice, Ruth și Matilda. 

6. Lady Bird

Filmul Lady Bird regizat de Greta Gerwig ne-o aduce în atenție pe Christine „Lady Bird” McPherson, interpretată de Saoirse Ronan, și surprinde experiențele ei din adolescență, în timp ce se pregătește pentru facultate. Ea își neglijează cea mai bună prietenă, Julie, pentru Jenna, o fată mult mai populară. Christine tânjește după noi experiențe, dar, din păcate, nu are parte de ele în liceul ei catolic din Sacramento. În film mai joacă Timothée Chalamet, Lucas Hedges și Laurie Metcalf.

7. Get Out

Get Out este scris, regizat și produs de Jordan Peele. Daniel Kaluuya îl joacă pe Chris, un tânăr de culoare care merge într-un weekend la conacul familiei iubitei sale. Dar, întâlnirea cu aceștia este presărată de mai multe secrete tulburătoare pe care le află. Distribuția este completată de Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford și Caleb Landry Jones.

8. Booksmart

Booksmart, filmul pe care actrița Olivia Wilde l-a regizat, se axează pe relația de prietenie dintre Amy și Molly, interpretate de Kaitlyn Dever și Beanie Feldstein. Cele două și-au dedicat patru ani studiului pentru a se putea îndrepta către o universitate prestigioasă din cadrul Ivy League. Chiar înainte de absolvire, își dau seama că ar fi trebuit să se distreze mai mult, așa că încearcă într-o singură noapte să recupereze tot ceea ce au ratat în patru ani.

9. Ordinary People

Robert Redford a debutat în regie în 1980 cu Ordinary People, pentru care a primit mai multe premii Oscar, printre care și pentru cel mai bun film. Pelicula are la bază romanul cu același nume scris de Judith Guest și explorează dinamica unei familii după ce un membru al acesteia moare în mod accidental. 

10. The Night of the Hunter

Actorul Charles Laughton și-a făcut debutul în regie în 1955 cu filmul The Night of the Hunter. Pelicula a eșuat, iar din cauza asta Charles Laughton nu a mai regizat niciodată. Revolta a venit din partea unor organizații religioase care au catalogat povestea despre un predicator criminal drept inacceptabilă. La vremea lansării sale, criticii nu au fost întocmai blânzi cu filmul despre căsătoria dintre un predicator și o văduvă și granița foarte fină dintre ce mai înseamnă răul și binele. 

