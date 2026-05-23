Festivalul de Film de la Cannes 2026: lista completă a câștigătorilor. Cristian Mungiu a obținut Palme d’Or pentru „Fjord”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes a ajuns la final și și-a desemnat câștigătorii. Ceremonia a fost găzduită de actrița franceză Eye Haidara, care a prezentat și ceremonia de deschidere din 12 mai, și s-a desfășurat la Grand Theatre Lumière. Iată care sunt filmele care au fost recompensate de unul dintre cele mai vechi festivaluri de film ale lumii.

Lista câștigătorilor de la Festivalul de Film de la Cannes 2026

Selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026 a fost anunțată pe 9 aprilie, după ce organizatorii au evaluat 2.541 de filme înscrise.

Ediția de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes a avut un juriu prestigios, condus de regizorul Park Chan-wook, din care au mai făcut parte nume mari ale filmului, de la actori ca Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgard sau Isaach de Bankole, până la realizatori precum recent oscarizata Chloe Zhao, Laura Wandel, Diego Cespedes, și scenaristul Paul Laverty. Acesta a fost juriul competiției oficiale, dar au existat grupuri separate care au evaluat proiectele înscrise în secțiunile Un Certain Regard, Cinefondation, Caméra d’Or și altele.

Juriul, prezidat de regizorul, scenaristul și producătorul sud-coreean Park Chan-wook, a decis să acorde următoarele premii:

Trofeul Palme d’Or: Cristian Mungiu pentru Fjord

Grand Prix / Marele premiu: Minotaur de Andrey Zvyagintsev

Premiul Juriului: The Dreamed Adventure de Valeska Grisebach

Premiul pentru cel mai bun regizor: Javier Calva și Javier Ambrossi pentru La Bola Negra; Pawel Pawlikowski pentru Fatherland

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Emmanuel Marre pentru Notre salut

Premiul pentru cea mai bună actriță: Virginie Efira și Tao Okamoto pentru All of a Sudden (regizat de Ryusuke Hamaguchi)

Premiul pentru cel mai bun actor: Valentin Campagne și Emmanuel Macchia pentru Coward (regizat de Lukas Dhont)

Trofeul Camera d’Or: Ben’Imana, de Marie Clémentine Dusabejambo

Trofeul Palme d’Or pentru cel mai bun scurtmetraj: Para Los Contincantes (To Opponents), de Federico Luis

În cadrul ceremoniei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, actrița și cântăreața Barbra Streisand a fost răsplătită cu un trofeu Palme d’Or onorific. Ea nu a putut participa la eveniment din motive medicale, însă actrița franceză Isabelle Huppert a rostit pe scenă câteva cuvinte de laudă la adresa carierei sale.

Actorul John Travolta și regizorul Peter Jackson au fost onorați cu câte un trofeu Palme d’Or onorific pentru întreaga carieră.

Premiul Un Certain Regard a fost obținut de drama Everytime, scrisă și regizată de Sandra Wollner.

La Festivalul de Film de la Cannes 2026, premiul Queer Palm a mers către comedia horror Teenage Sex And Death At Camp Miasma, scrisă și regizată de Jane Schoenbrun și cu Hannah Einbinder și Gillian Anderson în rolurile principale. Juriul, care a fost coprezidat de Anna Mouglalis și Thomas Jolly, alături de Jehnny Beth, Andre Fischer și Raya Martigny, a decis să mai acorde un nou premiu, fiind vorba despre Queer Palm Revelation. Recunoașterea a mers către filmul Flesh And Fuel, regizat de Philippe Le Gall.

Premiul Queer Palm este acordat la Cannes din 2010 de către un juriu independent. Această recunoaștere își propune să pună reflectorul pe subiectele LGBTQIA+ și să arate că aceste teme fac parte din cinema. În 2025, premiul a mers către The Little Sister, pelicula regizată de Hafsia Herzi, iar în 2024 către filmul românesc Trei kilometri până la capătul lumii, regizat de Emanuel Pârvu și cu Ciprian Chiujdea în rol principal.

Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, răsplătit cu multiple premii

Înaintea galei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost recompensat cu mai multe premii.

Fjord, care a fost selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or, a fost răsplătit cu Premiul François Chalais, o distincție acordată în ajunul Ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și care recunoaște valorile jurnalistice ale unui film. Premiul este decernat anual în parteneriat cu Televiziunea Publică din Franța și cu Festivalul de Film de la Cannes. Pelicula regizorului român a mai obținut Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) și Premiul Criticii Internaționale, acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film (FIPRESCI).

În Fjord, rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsve și Sebastian Stan. Cei doi îi joacă pe Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare, iar Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

Distribuție mai e compusă din Lisa Loven, Lisa Carlehed, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban, Jonathan Breazu, dar și Ana Bodea, care a vorbit recent despre experiența de a lucra la acest film.

Fjord este cel de-al cincilea film consecutiv cu care regizorul Cristian Mungiu a fost selectat în competiție la Festivalul de Film de la Cannes.

În 2007, Cristian Mungiu a obținut premiul Palme d’Or pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. În același an, a fost desemnat cel mai bun regizor european. În 2012, regizorul a câștigat la Cannes premiul pentru cel mai bun scenariu pentru filmul După dealuri. Pelicula a primit și un trofeu de interpretare, care a mers către actrițele Cosmina Stratan și Cristina Flutur. În 2013, Cristian Mungiu a fost prezent la Cannes în calitate de membru al juriului festivalului.

Drama Bacalaureat din 2016, cu Maria Drăguș și Adrian Titieni, i-a adus la Cannes premiul pentru cea mai bună regie. În 2022, a fost prezent în competiția oficială de la Cannes cu filmul R.M.N.

Povestea adevărată din spatele Fjord, filmul semnat de Cristian Mungiu

Povestea filmului Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, se inspiră din deja cunoscutul caz al familiei Bodnariu, intens mediatizat și discutat în urmă cu mai mulți ani. În luna noiembrie a anului 2015, cei cinci copii ai familiei Bodnariu, Eliana, Naomi, Matei, Ioan și Ezekiel, au fost luați de către Serviciul de protecție a copilului din Norvegia (Barnevernet) după ce părinții lor, Marius și Ruth, au fost acuzați de violențe asupra copiilor. Directoarea școlii la care învățau fetele cele mari a sesizat Servicul de Protecţie a Copilului, după ce acestea ar fi spus că sunt pedepsite fizic de părinții lor. În iunie 2016, soții Bodnariu și-au recuperat copiii, după o decizie a autorităților din Norvegia. După acest scandal, Marius și Ruth Bodnariu au venit în România alături de copiii lor și s-au stabilit în Brașov.

Citește și:

Bella Hadid a încălcat restricțiile de la Cannes 2026 cu o rochie inspirată de Jane Birkin

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro