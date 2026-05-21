Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu: „E foarte deschis, generos, concentrat”

Ana Bodea este în distribuția filmului "Fjord" semnat de Cristian Mungiu. Cum a fost pentru actriță experiența de a juca cu Sebastian Stan?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Braslasu Iulia
Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "E foarte deschis, generos, concentrat"

Ana Bodea face parte din distribuția filmului Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, și care s-a văzut în cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2026. Drama îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Ana Bodea, în filmul Fjord regizat de Cristian Mungiu

În Fjord, Lisbet și Mihai Gheorghiu, interpretați de Renate Reinsve și Sebastian Stan, se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. 

Fjord, cel mai recent film semnat de regizorul Cristian Mungiu, a fost turnat preponderent în Norvegia, în primăvara anului 2025, și reunește actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză, dar și română. Pe lângă Sebastian Stan și Renate Reinsve, din distribuție mai fac parte Lisa Loven, Lisa Carlehed, Ana Bodea, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

În 2024, Ana Bodea s-a înscris în programul Managing Talents, dedicat susținerii și dezvoltării comunității actorilor din România. Actrița a participat la un workshop și, deși nu se aștepta să ia casting-ul, iată că acest lucru s-a întâmplat și așa a ajuns să lucreze alături de Cristian Mungiu. Ana Bodea se simte recunoscătoare pentru această șansă și simte că a învățat foarte multe de la regizor. 

„De la Cristian Mungiu am învățat, în primul rând, un alt tip de răbdare. De fapt, am învățat ce înseamnă să ai răbdare — nu doar cu procesul, ci și cu oamenii. E foarte răbdător cu fiecare actor în parte, foarte atent la cele mai mici detalii, lucrează într-un mod foarte clar și calm cu toată echipa. Felul în care filmează te ține foarte prezent, atent și constant pe toată durata secvenței. Lucrează cu foarte multe duble, mult mai multe decât eram obișnuită, iar asta mi s-a părut foarte valoros, faptul că am avut ocazia să lucrez astfel, într-o lume în care totul e contracronometru. Era fascinant cum cu fiecare dublă mai înțelegeam ceva, se mai năștea un detaliu. Îți cere multă naturalețe și simplitate. Nu trebuie să forțezi nimic, iar asta te ține într-o zonă foarte sinceră, foarte adevărată. Indicațiile lui sunt foarte clare și se simte că ține la actori. Și cred că cel mai sincer răspuns e că simt că încă am foarte multe de învățat de la el. E genul de persoană lângă care îți dai seama cât de mult mai ai de crescut, dar într-un mod care te motivează, nu te blochează”, a spus Ana Bodea pentru Like5

Ana Bodea și echipa filmului Fjord la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Foto: Profimedia

Ana Bodea a jucat cu Sebastian Stan în Fjord

Ana Bodea a filmat alături de Sebastian Stan în Fjord și a povestit cum a fost această experiență pentru ea, dar și ce a observat în stilul de lucru al actorul american de origine română.

„Cred că unul dintre lucrurile care m-au surprins cel mai mult la Sebastian Stan a fost cât de down-to-earth este. Lucrează foarte egal cu toată lumea, nu există ierarhii în felul în care comunică cu colegii de pe set. E foarte deschis, generos, concentrat și foarte disciplinat — vine pregătit, își face research-ul, rămâne focusat, dar în același timp rămâne foarte deschis la indicațiile regizorale și la tot ce e in jur. Am avut multe de învățat și din felul în care își construiește personajele – are o naturalețe care, de fapt, vine din foarte multă muncă, din atenție la detalii și dintr-o înțelegere profundă a personajului. Și mi-a rămas ideea aceasta că, oricât de departe ar părea visul tău, dacă muncești suficient și rămâi sincer cu tine, ajungi acolo. Până la urmă, nu e despre demonstra ceva, ci despre cât de mult adevăr reușești să păstrezi în tine. A fost o mare bucurie să lucrez și cu Adrian Titieni, care mi-a fost profesor si mi-a devenit mentor, coleg și prieten – e genul de om de la care simt că aș putea să învăț ceva nou toată viața, genul de om care te face să realizezi cât de multe mai ai încă de descoperit. Per total, toată echipa — și cea de actori, și cea de producție — a fost minunată. Am fost înconjurată de oameni care chiar își iubesc meseria, iar asta se simte. Și, sincer, e ceva destul de rar”, a mai spus Ana Bodea pentru Like5.

Sebastian Stan și Ana Bodea la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Foto: Profimedia

Povestea adevărată din spatele Fjord, filmul semnat de Cristian Mungiu

Povestea filmului Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, se inspiră din deja cunoscutul caz al familiei Bodnariu, intens mediatizat și discutat în urmă cu mai mulți ani. În luna noiembrie a anului 2015, cei cinci copii ai familiei Bodnariu, Eliana, Naomi, Matei, Ioan și Ezekiel, au fost luați de către Serviciul de protecție a copilului din Norvegia (Barnevernet) după ce părinții lor, Marius și Ruth, au fost acuzați de violențe asupra copiilor. Directoarea școlii la care învățau fetele cele mari a sesizat Servicul de Protecţie a Copilului, după ce acestea ar fi spus că sunt pedepsite fizic de părinții lor. În iunie 2016, soții Bodnariu și-au recuperat copiii, după o decizie a autorităților din Norvegia. După acest scandal, Marius și Ruth Bodnariu au venit în România alături de copiii lor și s-au stabilit în Brașov. 

Fjord este cel de-al cincilea film consecutiv cu care regizorul Cristian Mungiu este selectat în competiție la Festivalul de Film de la Cannes, după RMN (2022), Bacalaureat (premiul pentru cea mai bună regie, 2016), După dealuri (premiile pentru cele mai bune actrițe și cel mai bun scenariu, 2012) și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (Palme d’Or și premiile Academiei Europene de Film pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, 2007). În 2013, Cristian Mungiu a fost prezent la Cannes în calitate de membru al juriului festivalului.

Fjord a fost produs de o echipă internațională, având în componență pe Tudor Panduru ca director de imagine (RMN, Malmkrog, The President’s Cake), scenografa Simona Pădurețu (Bacalaureat, Tatăl mută munții, Jaful secolului), montorul Mircea Olteanu (După dealuri, Un pas în urma serafimilor, Cravata galbenă), mixeurul Kristian Eidnes (Nymphomaniac, Antichrist), directorul de film Adrian Moroca (Amintiri din Epoca de Aur, Boss, Subteran) și producătorul executiv Tudor Reu (RMN, Jaful Secolului, The Sisters Brothers).

Citește și:
Cine sunt cei doi actori români care joacă alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio în filmul lui Martin Scorsese

Foto: Instagram, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni. Ducii de Sussex pregătesc un film despre războiul din Afganistan
People
Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni. Ducii de Sussex pregătesc un film despre războiul din Afganistan
Situația neplăcută prin care trece Lora. De ce artista a fost nevoită să ceară protecția poliției: "M-au amenințat cu moartea, cu..."
People
Situația neplăcută prin care trece Lora. De ce artista a fost nevoită să ceară protecția poliției: "M-au amenințat cu moartea, cu..."
Un alt membru din juriul Republicii Moldova spune cum a evaluat prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026: "Nu pot încălca regulile"
People
Un alt membru din juriul Republicii Moldova spune cum a evaluat prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026: "Nu pot încălca regulile"
Care ar fi adevăratul motiv pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Un fan al artistei a dezvăluit tot
People
Care ar fi adevăratul motiv pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Un fan al artistei a dezvăluit tot
Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună la cină în Londra. Noile imagini alimentează zvonurile despre relația lor
People
Meryl Streep și Martin Short, surprinși împreună la cină în Londra. Noile imagini alimentează zvonurile despre relația lor
Victoria Raileanu, clipe dificile după ce fetița ei de un an a ajuns la spital. Ce diagnostic a primit micuța de la medici: "Mi-a venit să izbucnesc în plâns"
People
Victoria Raileanu, clipe dificile după ce fetița ei de un an a ajuns la spital. Ce diagnostic a primit micuța de la medici: "Mi-a venit să izbucnesc în plâns"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
John Travolta dezvăluie motivul schimbării de look. De ce a purtat berete la Cannes 2026: "Vreau să fie un omagiu adus..."
John Travolta dezvăluie motivul schimbării de look. De ce a purtat berete la Cannes 2026: "Vreau să fie un omagiu adus..."
People

John Travolta a atras atenția la Festivalul de Film de la Cannes 2026 nu doar prin premiul onorific primit, ci și printr-un detaliu neașteptat din ținuta sa. Actorul în vârstă de 72 de ani a explicat ulterior de ce a ales să poarte beretă.

+ Mai multe
Dana Rogoz, emoționată de aniversarea fiicei sale. Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu Lia: "Ești o minune de copil"
Dana Rogoz, emoționată de aniversarea fiicei sale. Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu Lia: "Ești o minune de copil"
People

Dana Rogoz a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării fiicei sale, Lia.

+ Mai multe
Ce despăgubiri cere Kim Kardashian în instanță de la autorii jafului de bijuterii în valoare de peste 8 milioane de euro din Paris
Ce despăgubiri cere Kim Kardashian în instanță de la autorii jafului de bijuterii în valoare de peste 8 milioane de euro din Paris
People

După ce a fost victima unui jaf epocal într-un hotel din Paris, unde i s-au furat bijuterii în valoare de 8,8 milioane de euro, Kim Kardashian cere despăgubiri în instanță.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC