Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu: „E foarte deschis, generos, concentrat”

Ana Bodea face parte din distribuția filmului Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, și care s-a văzut în cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2026. Drama îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

În Fjord, Lisbet și Mihai Gheorghiu, interpretați de Renate Reinsve și Sebastian Stan, se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori.

Fjord, cel mai recent film semnat de regizorul Cristian Mungiu, a fost turnat preponderent în Norvegia, în primăvara anului 2025, și reunește actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză, dar și română. Pe lângă Sebastian Stan și Renate Reinsve, din distribuție mai fac parte Lisa Loven, Lisa Carlehed, Ana Bodea, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

În 2024, Ana Bodea s-a înscris în programul Managing Talents, dedicat susținerii și dezvoltării comunității actorilor din România. Actrița a participat la un workshop și, deși nu se aștepta să ia casting-ul, iată că acest lucru s-a întâmplat și așa a ajuns să lucreze alături de Cristian Mungiu. Ana Bodea se simte recunoscătoare pentru această șansă și simte că a învățat foarte multe de la regizor.

„De la Cristian Mungiu am învățat, în primul rând, un alt tip de răbdare. De fapt, am învățat ce înseamnă să ai răbdare — nu doar cu procesul, ci și cu oamenii. E foarte răbdător cu fiecare actor în parte, foarte atent la cele mai mici detalii, lucrează într-un mod foarte clar și calm cu toată echipa. Felul în care filmează te ține foarte prezent, atent și constant pe toată durata secvenței. Lucrează cu foarte multe duble, mult mai multe decât eram obișnuită, iar asta mi s-a părut foarte valoros, faptul că am avut ocazia să lucrez astfel, într-o lume în care totul e contracronometru. Era fascinant cum cu fiecare dublă mai înțelegeam ceva, se mai năștea un detaliu. Îți cere multă naturalețe și simplitate. Nu trebuie să forțezi nimic, iar asta te ține într-o zonă foarte sinceră, foarte adevărată. Indicațiile lui sunt foarte clare și se simte că ține la actori. Și cred că cel mai sincer răspuns e că simt că încă am foarte multe de învățat de la el. E genul de persoană lângă care îți dai seama cât de mult mai ai de crescut, dar într-un mod care te motivează, nu te blochează”, a spus Ana Bodea pentru Like5.

Ana Bodea și echipa filmului Fjord la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Foto: Profimedia

Ana Bodea a filmat alături de Sebastian Stan în Fjord și a povestit cum a fost această experiență pentru ea, dar și ce a observat în stilul de lucru al actorul american de origine română.

„Cred că unul dintre lucrurile care m-au surprins cel mai mult la Sebastian Stan a fost cât de down-to-earth este. Lucrează foarte egal cu toată lumea, nu există ierarhii în felul în care comunică cu colegii de pe set. E foarte deschis, generos, concentrat și foarte disciplinat — vine pregătit, își face research-ul, rămâne focusat, dar în același timp rămâne foarte deschis la indicațiile regizorale și la tot ce e in jur. Am avut multe de învățat și din felul în care își construiește personajele – are o naturalețe care, de fapt, vine din foarte multă muncă, din atenție la detalii și dintr-o înțelegere profundă a personajului. Și mi-a rămas ideea aceasta că, oricât de departe ar părea visul tău, dacă muncești suficient și rămâi sincer cu tine, ajungi acolo. Până la urmă, nu e despre demonstra ceva, ci despre cât de mult adevăr reușești să păstrezi în tine. A fost o mare bucurie să lucrez și cu Adrian Titieni, care mi-a fost profesor si mi-a devenit mentor, coleg și prieten – e genul de om de la care simt că aș putea să învăț ceva nou toată viața, genul de om care te face să realizezi cât de multe mai ai încă de descoperit. Per total, toată echipa — și cea de actori, și cea de producție — a fost minunată. Am fost înconjurată de oameni care chiar își iubesc meseria, iar asta se simte. Și, sincer, e ceva destul de rar”, a mai spus Ana Bodea pentru Like5.

Sebastian Stan și Ana Bodea la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Foto: Profimedia

Povestea adevărată din spatele Fjord, filmul semnat de Cristian Mungiu

Povestea filmului Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, se inspiră din deja cunoscutul caz al familiei Bodnariu, intens mediatizat și discutat în urmă cu mai mulți ani. În luna noiembrie a anului 2015, cei cinci copii ai familiei Bodnariu, Eliana, Naomi, Matei, Ioan și Ezekiel, au fost luați de către Serviciul de protecție a copilului din Norvegia (Barnevernet) după ce părinții lor, Marius și Ruth, au fost acuzați de violențe asupra copiilor. Directoarea școlii la care învățau fetele cele mari a sesizat Servicul de Protecţie a Copilului, după ce acestea ar fi spus că sunt pedepsite fizic de părinții lor. În iunie 2016, soții Bodnariu și-au recuperat copiii, după o decizie a autorităților din Norvegia. După acest scandal, Marius și Ruth Bodnariu au venit în România alături de copiii lor și s-au stabilit în Brașov.

Fjord este cel de-al cincilea film consecutiv cu care regizorul Cristian Mungiu este selectat în competiție la Festivalul de Film de la Cannes, după RMN (2022), Bacalaureat (premiul pentru cea mai bună regie, 2016), După dealuri (premiile pentru cele mai bune actrițe și cel mai bun scenariu, 2012) și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (Palme d’Or și premiile Academiei Europene de Film pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, 2007). În 2013, Cristian Mungiu a fost prezent la Cannes în calitate de membru al juriului festivalului.

Fjord a fost produs de o echipă internațională, având în componență pe Tudor Panduru ca director de imagine (RMN, Malmkrog, The President’s Cake), scenografa Simona Pădurețu (Bacalaureat, Tatăl mută munții, Jaful secolului), montorul Mircea Olteanu (După dealuri, Un pas în urma serafimilor, Cravata galbenă), mixeurul Kristian Eidnes (Nymphomaniac, Antichrist), directorul de film Adrian Moroca (Amintiri din Epoca de Aur, Boss, Subteran) și producătorul executiv Tudor Reu (RMN, Jaful Secolului, The Sisters Brothers).

Foto: Profimedia

