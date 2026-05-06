Cine sunt cei doi actori români care joacă alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio în filmul lui Martin Scorsese

O actriță și un actor, cu multiple roluri la activ în industria filmului românesc, fac parte din distribuția What Happens at Night, peliculă regizată de Martin Scorsese.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
Cine sunt cei doi actori români care joacă alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio în filmul lui Martin Scorsese

Martin Scorsese semnează regia filmului What Happens at Night, care îi are în rolurile principale pe Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio. Din distribuție fac parte și doi actori români. Despre cine este vorba și ce s-a aflat despre proiectul renumitului regizor?

Doi actori români joacă în filmul regizat de Martin Scorsese

Martin Scorsese regizează filmul What Happens at Night, cu un scenariu semnat de Patrick Marber și adaptat după cartea cu același nume scrisă de către Peter Cameron. Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio, care au rolurile principale, nu sunt la prima colaborare împreună, pentru că ei doi au mai jucat în filmul Don’t Look Up regizat de Adam McKay.

În distribuția filmului What Happens at Night vom regăsi și două nume celebre în industria filmului românesc. Este vorba despre actorul Gabriel Spahiu și actrița Ilinca Manolache (poți citi aici un interviu exclusiv cu actrița). Informația despre faptul că joacă în pelicula regizată de Martin Scorsese a fost dezvăluită de Gabriel Spahiu, în cadrul unui interviu acordat Amaliei Enache pe covorul roșu la Gala Premiilor Gopo 2026

Gabriel Spahiu, care a câștigat la Gala Gopo 2026 premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din Kontinental ’25, filmul regizat de Radu Jude, a vorbit despre colaborarea cu Martin Scorsese.

„A ales niște actori să joace în ultimul film pe care îl și produce și regizează, alături de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence și mulți alții. Suntem și doi români, eu și Ilinca Manolache”, a spus Gabriel Spahiu, transmite PRO TV.

Gabriel Spahiu a făcut mărturisiri și despre colaborarea cu actorul Leonardo DiCaprio.

„Este un tip foarte generos, foarte profesionist. Eu am fost extrem de emoționat, iar el m-a relaxat. Este foarte profesionist, se gândește pentru film, nu se gândește numai la el să apară, este super concentrat, muncește foarte mult. Este foarte greu ceea ce fac oamenii faimoși din filmul american. A crescut în ochii mei.”

De asemenea, Gabriel Spahiu a mai vorbit despre diferențele în ceea ce privește lucrul la o producție internațională față de una locală. 

„Sunt niște diferențe financiare, nu e un secret. Dar în rest nu e foarte diferit. Oamenii își văd de treabă, sunt foarte serioși, toți oamenii din echipă sunt extrem de concentrați, vorbesc foarte puțin, vorbesc numai de film.”

Despre ce este vorba în What Happens at Night și cine mai joacă

În povestea din What Happens at Night, cunoaștem un cuplu american căsătorit, format din Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio, care călătorește într-un oraș european înzăpezit pentru a adopta un bebeluș, după cum transmite publicația Deadline.

Din distribuția filmului mai fac parte Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Welker White și Jared Harris. Filmările s-au desfășurat în orașul istoric Úštěk din nordul Boemiei și la Château Kotěra din Ratboř, lângă Kolín, un oraș aflat la 60 de kilometri de capitala țării, Praga, conform The Prague Reporter și tabloidului ceh Blesk.

Filmul What Happens at Night este produs de Apple Original Films și realizat în parteneriat cu StudioCanal. 

Conform Variety, un rezumat al cărții What Happens at Night ne arată următoarele:

„Este o călătorie dificilă care o lasă pe soție, care se luptă cu cancerul, extrem de slăbită, iar pe soțul ei îngrijorat că boala va împiedica orfelinatul să le elibereze copilul. La sosire, cuplul se cazează la cavernosul și straniu de pustiu Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, unde barul este mereu deschis, iar holul este populat de o distribuție enigmatică de personaje, de la o cântăreață bătrână și extravagantă la un om de afaceri desfrânat și un vindecător enigmatic. Nimic nu este ceea ce pare în această lume derutantă și înghețată, și cu cât cuplul se luptă mai mult să-și revendice copilul, cu atât par să știe mai puțin despre căsnicia lor, despre ei înșiși și despre viața însăși.

Cine sunt Ilinca Manolache și Gabriel Spahiu

Ilinca Manolache a absolvit facultatea de actorie la UNATC și este actriță de teatru și film. A jucat pe scena Teatrului Național București, Teatrului Bulanda, Teatrului Godot și poate fi văzută în spectacolele de la Teatrul Mic din București. Rolul Angelei Răducanu din Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, filmul lui Radu Jude, i-a adus multiple premii, inclusiv un Gopo pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, precum și recunoaștere internațională.

Gabriel Spahiu, care a absolvit actoria la UNATC, este un actor care a jucat în nenumărate filme și seriale românești și a colaborat cu diverși regizori români, precum Stere Gulea, Radu Jude, Octav Chelaru, Bogdan Mureșanu și Andrei Epure.

Citește și:
Madame X: rochia lui Lauren Sanchez de la Met Gala 2026 citează o controversă istorică

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Dacă te critici foarte mult, atunci vei fi o parteneră de cuplu foarte bună și relația sigură? Cum te rănește această perspectivă
Lifestyle
Dacă te critici foarte mult, atunci vei fi o parteneră de cuplu foarte bună și relația sigură? Cum te rănește această perspectivă
Top 10 Cele mai mari eșecuri cinematografice din ultimii ani
Lifestyle
Top 10 Cele mai mari eșecuri cinematografice din ultimii ani
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu un număr covârșitor de voturi "pentru"
Lifestyle
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu un număr covârșitor de voturi "pentru"
Madame X: rochia lui Lauren Sanchez de la Met Gala 2026 citează o controversă istorică
Lifestyle
Madame X: rochia lui Lauren Sanchez de la Met Gala 2026 citează o controversă istorică
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
Lifestyle
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu
Lifestyle
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu
Libertatea
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Lifestyle

Gala Premiilor Gopo 2026 are loc pe 4 mai la Teatrul Național "I. L. Caragiale" din București.

+ Mai multe
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Lifestyle

Afirmațiile pozitive pot fi utile pentru reglare emoțională, dar în cuplu devin problematice atunci când sunt folosite ca mecanism de evitare, minimizare sau autoiluzionare.

+ Mai multe
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Lifestyle

Nu te-ai gândit niciodată că ai putea fi infidelă, și totuși ai făcut-o. Tu ai fost înșelată și a durut îngrozitor. De ce ajung la infidelitate și cei mai verticali oameni.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC