Cine sunt cei doi actori români care joacă alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio în filmul lui Martin Scorsese

Martin Scorsese semnează regia filmului What Happens at Night, care îi are în rolurile principale pe Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio. Din distribuție fac parte și doi actori români. Despre cine este vorba și ce s-a aflat despre proiectul renumitului regizor?

Doi actori români joacă în filmul regizat de Martin Scorsese

Martin Scorsese regizează filmul What Happens at Night, cu un scenariu semnat de Patrick Marber și adaptat după cartea cu același nume scrisă de către Peter Cameron. Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio, care au rolurile principale, nu sunt la prima colaborare împreună, pentru că ei doi au mai jucat în filmul Don’t Look Up regizat de Adam McKay.

În distribuția filmului What Happens at Night vom regăsi și două nume celebre în industria filmului românesc. Este vorba despre actorul Gabriel Spahiu și actrița Ilinca Manolache (poți citi aici un interviu exclusiv cu actrița). Informația despre faptul că joacă în pelicula regizată de Martin Scorsese a fost dezvăluită de Gabriel Spahiu, în cadrul unui interviu acordat Amaliei Enache pe covorul roșu la Gala Premiilor Gopo 2026.

Gabriel Spahiu, care a câștigat la Gala Gopo 2026 premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din Kontinental ’25, filmul regizat de Radu Jude, a vorbit despre colaborarea cu Martin Scorsese.

„A ales niște actori să joace în ultimul film pe care îl și produce și regizează, alături de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence și mulți alții. Suntem și doi români, eu și Ilinca Manolache”, a spus Gabriel Spahiu, transmite PRO TV.

Gabriel Spahiu a făcut mărturisiri și despre colaborarea cu actorul Leonardo DiCaprio.

„Este un tip foarte generos, foarte profesionist. Eu am fost extrem de emoționat, iar el m-a relaxat. Este foarte profesionist, se gândește pentru film, nu se gândește numai la el să apară, este super concentrat, muncește foarte mult. Este foarte greu ceea ce fac oamenii faimoși din filmul american. A crescut în ochii mei.”

De asemenea, Gabriel Spahiu a mai vorbit despre diferențele în ceea ce privește lucrul la o producție internațională față de una locală.

„Sunt niște diferențe financiare, nu e un secret. Dar în rest nu e foarte diferit. Oamenii își văd de treabă, sunt foarte serioși, toți oamenii din echipă sunt extrem de concentrați, vorbesc foarte puțin, vorbesc numai de film.”

Despre ce este vorba în What Happens at Night și cine mai joacă

În povestea din What Happens at Night, cunoaștem un cuplu american căsătorit, format din Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio, care călătorește într-un oraș european înzăpezit pentru a adopta un bebeluș, după cum transmite publicația Deadline.

Din distribuția filmului mai fac parte Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Welker White și Jared Harris. Filmările s-au desfășurat în orașul istoric Úštěk din nordul Boemiei și la Château Kotěra din Ratboř, lângă Kolín, un oraș aflat la 60 de kilometri de capitala țării, Praga, conform The Prague Reporter și tabloidului ceh Blesk.

Filmul What Happens at Night este produs de Apple Original Films și realizat în parteneriat cu StudioCanal.

Conform Variety, un rezumat al cărții What Happens at Night ne arată următoarele:

„Este o călătorie dificilă care o lasă pe soție, care se luptă cu cancerul, extrem de slăbită, iar pe soțul ei îngrijorat că boala va împiedica orfelinatul să le elibereze copilul. La sosire, cuplul se cazează la cavernosul și straniu de pustiu Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, unde barul este mereu deschis, iar holul este populat de o distribuție enigmatică de personaje, de la o cântăreață bătrână și extravagantă la un om de afaceri desfrânat și un vindecător enigmatic. Nimic nu este ceea ce pare în această lume derutantă și înghețată, și cu cât cuplul se luptă mai mult să-și revendice copilul, cu atât par să știe mai puțin despre căsnicia lor, despre ei înșiși și despre viața însăși.„

Cine sunt Ilinca Manolache și Gabriel Spahiu

Ilinca Manolache a absolvit facultatea de actorie la UNATC și este actriță de teatru și film. A jucat pe scena Teatrului Național București, Teatrului Bulanda, Teatrului Godot și poate fi văzută în spectacolele de la Teatrul Mic din București. Rolul Angelei Răducanu din Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, filmul lui Radu Jude, i-a adus multiple premii, inclusiv un Gopo pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, precum și recunoaștere internațională.

Gabriel Spahiu, care a absolvit actoria la UNATC, este un actor care a jucat în nenumărate filme și seriale românești și a colaborat cu diverși regizori români, precum Stere Gulea, Radu Jude, Octav Chelaru, Bogdan Mureșanu și Andrei Epure.

