De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu

Te temi că este despre a-i exclude complet? Nu, ci despre a înțelege unde e în regulă ca părinții să intervină, unde li se termină rolul și începe spațiul vostru ca parteneri.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  . Actualizat 05.05.2026, 08:03,  de  Cristescu Catalina
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu

La început, pare firesc. Îți suni mama după o ceartă, îi povestești ce s-a întâmplat, cauți confirmare, poate un sfat. Uneori, chiar te liniștește. Alteori, îți validează supărarea, că ai dreptate. Și, fără să-ți dai seama, vocea ei devine un reper constant în relația ta cu partenerul. Doar că, încet și sigur, nu mai sunteți doar doi în această poveste, chiar dacă nu locuiți cu părinții. În cultura noastră unde familia are un rol puternic, granița dintre sprijin și intervenție se estompează ușor. Dar orice relație de cuplu are nevoie de granițe protejate, de regulile care se construiesc în doi, nu care se moștenesc din exterior. Căci, în realitate, dacă intervenția părinților devine frecventă sau nefiltrată, ea erodează structura de bază a relației, și anume autonomia, intimitatea și responsabilitatea comună.

Coaliția nepotrivită

O relație sănătoasă funcționează pe un principiu simplu, dar esențial: noi doi contra problemei. În momentul în care unul dintre parteneri aduce constant un părinte în ecuație fie pentru validare, fie pentru a primi sau a-i face cineva dreptate, dinamica se schimbă profund. Nu mai este despre a găsi o soluție împreună cu partenerul, ci despre a câștiga un aliat împotriva lui. Iar partenerul ajunge, inevitabil, exclus.

Funcțiile relației afectate

Știm despre intimitate că are componenta de apropiere emoțională, nu doar de sex, dar înainte de ea mai există o altă funcție a relației, respectiv încrederea care ne face să ne simțim protejați. O relație devine profundă atunci când există siguranța pentru a da măștile jos, a spune lucruri care în final rămân doar acolo, între voi. Și există și încrederea că acele lucruri nu vor fi folosite pentru a răni. În momentul în care conflictele, nemulțumirile sau detaliile personale ajung constant la părinți, aceste funcții pe care le poți vedea ca pe niște piloni pe care se sprijină relația încep să se erodeze. Nu pentru că părinții ar avea intenții negative, ci pentru că simpla lor prezență schimbă dinamica. Ce era privat devine expus. Ce era vulnerabil devine analizat.

Maturizarea emoțională?

Gestionarea unui conflict, asumarea unei greșeli, negocierea unei nevoi, iată abilități relaționale foarte importante care se construiesc în timp, prin expunere. Când intervine constant o a treia voce, apare tentația de a delega responsabilitatea. Ce crezi că ar trebui să fac? Cine are dreptate? Practic, în loc să înveți să navighezi disconfortul, îl eviți. Iar relația rămâne blocată într-o formă imatură, dependentă de validare externă.

Perspectivă incompletă și fără obiectivitate

Părinții tăi nu văd relația voastră în ansamblu. Ei primesc fragmente în momente tensionate, când emoțiile sunt amplificate. Din aceste bucăți incomplete își formează opinii, uneori foarte ferme. Și din start sunt de partea ta, fiind părinții tăi nu sunt neutri. Îți vor ție binele, și reacționează la o versiune parțială a realității. Iar tu, validată fiind, poți ajunge să iei decizii disproporționate sau să rămâi blocată într-o perspectivă rigidă asupra partenerului.

Ce alegi să construiești?

Fiecare vine într-o relație cu un bagaj invizibil de modele, credințe, reguli nescrise sau verbalizate clar despre cum ar trebui să funcționeze un cuplu. Când părinții intervin activ, aceste tipare nu mai sunt doar un fundal din care păstrezi sau nu elemente, ci devin un ghid întărit suplimentar. Și, în loc să creezi ceva nou, adaptat relației voastre, ajungi să repeți la rândul tău dinamici vechi, cel mai probabil moștenite de ai tăi de la părinții lor.

Unde începe problema?

Există momente când sprijinul părinților este valoros, în situații dificile, decizii importante, contexte în care aveți nevoie de susținere reală. Diferența stă în frecvență și rol. Sprijinul este ocazional și nu decide în locul vostru. Intervenția, în schimb, devine un mecanism constant care influențează direcția relației. Poate fi dificil să renunți la confortul validării rapide. Să nu mai suni pe cineva imediat după o ceartă. Să rămâi în conversație, chiar dacă este incomodă. Să îți asumi că nu există arbitru și că nu totul trebuie câștigat. Dar aici se construiește maturitatea relațională, în capacitatea de a rămâne, de a negocia, de a înțelege, fără o voce externă care să decidă pentru tine.

Citește și:
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
Lifestyle
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Lifestyle
Surprize la gala aniversară Gopo 2026 – invitați, momente speciale și cele mai așteptate premii ale serii
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Lifestyle
Afirmații pozitive pe care le folosești pentru a face față conflictelor în cuplu, dar care de fapt mențin problema
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Lifestyle
Motive pentru care o persoană devine infidelă, deși nu îi stă în caracter
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Lifestyle
Vrei de la el doar o prietenie cu beneficii? Limite clare care te împiedică să suferi mai târziu
Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2026 pe Netflix
Libertatea
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Antena 1
Cum arată Loreen fără breton și unghii lungi. Imaginile în care fanii cu greu o recunosc pe cântăreață
Cum arată Loreen fără breton și unghii lungi. Imaginile în care fanii cu greu o recunosc pe cântăreață
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor
Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor
Care e mama, care e fiica? Le deosebești? „Cea mai sexy bunică din lume” are 39 de ani și a uimit internetul
Care e mama, care e fiica? Le deosebești? „Cea mai sexy bunică din lume” are 39 de ani și a uimit internetul
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Partenerul are tendința de a fi manipulator? Modalități să-i pui limite
Partenerul are tendința de a fi manipulator? Modalități să-i pui limite
Lifestyle

Nu îi pui din prima eticheta de manipulator, nici măcar nu te-ai gândit că poate proceda astfel tocmai în relație cu tine. Dar corecția e necesară.

+ Mai multe
10 filme SF subapreciate, pe care chiar ar trebui să le vezi
10 filme SF subapreciate, pe care chiar ar trebui să le vezi
Lifestyle

Dacă nu ți-au atras atenția până acum titlurile din această listă, ar fi momentul să le acorzi o șansă și să le urmărești!

+ Mai multe
Comportamente sănătoase ale partenerului de cuplu pe care tu le interpretezi negativ
Comportamente sănătoase ale partenerului de cuplu pe care tu le interpretezi negativ
Lifestyle

Comportamente sănătoase ale partenerului, filtrate prin experiențele tale anterioare, pot părea amenințătoare, reci sau problematice.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC