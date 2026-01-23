Vrei să ai o relație bună cu părinții partenerului și el să fie fericit? Cum te pierzi pe tine în acest proces

Știi bine că nu e nicicum sănătos să intri în război cu părinții partenerului de cuplu. Ar fi o presiune pentru partenerul tău prins între loialitatea față de tine și loialitatea față de părinți, un grad mare de stres și tensiune care va exploda chiar în relație. Dar poate că sunt persoane plăcute, amabile, încât conflictul nici nu intră în discuție, tu vrei ca totul să fie bine. Un alt scenariu e acela în care partenerul este foarte apropiat de părinții săi, mult prea apropiat pentru standardele tale de normalitate, și nu e tocmai ușor să digeri asta, dar nici să creezi discuții. Un dans relațional pe mai multe ritmuri, în care intențiile tale bune se pot întoarce împotriva ta.

O prietenie forțată

Poate că și mama lui este o persoană destul de intruzivă ori una căreia îi place să primească atenție și să știe tot ceea ce se întâmplă. Și dintr-o relație de politețe, decentă, să aluneci pe panta unui soi de prietenie pe care de fapt nu simți să o ai. În care să dai informații despre trecutul tău și despre tine, ba chiar despre actualul cuplu, informații care nu sunt relevante sau nu au de ce să ajungă la urechile mamei partenerului dornică de control. Întâlniri, telefoane, mesaje care la un moment dat devin un stres pentru tine.

Nu construiți împreună…

… limite pentru părinții lui, iar asta e cu atât mai delicat cu cât nici ei nu au această noțiune de limită și nu se gândesc în avans ce ar fi nepotrivit să facă în relație cu voi. Dacă ei au fost mereu o familie fuzională, pentru partenerul tău nu este nimic nou, dar pentru tine e neplăcut și nu comunici asta tocmai pentru că vrei să păstrezi aura aceea de familie mare și fericită. Dar efectul este cumulativ, iar nemulțumirile încep și vă erodează relația din moment ce voi nu aveți un minim de control rezonabil, un spațiu fizic, emoțional doar al vostru. Nu este exclus ca inconștient să intri în competiție cu părinții săi, chiar dacă la nivel comportamental nu pui nimic în practică.

Salvatoarea relațiilor

Dacă apar conflicte între partener și părinți sau alți membri ai familiei poți avea tendința de a te implica tu prea mult și a-ți asuma ce nu este al tău: repararea relațiilor respective. Devii un fel de mediator, îl asculți pe fiecare, dai sfaturi, facilitezi întâlniri și poate în acest proces depășești tu anumite granițe. Pe lângă faptul că implică un consum emoțional mare și din partea ta, iar alte aspecte importante ale vieții tale sunt neglijate.

Dai totul!

După fiecare vizită la părinții săi te simți stoarsă de energie? Atunci data viitoare intră în rol de observator și constată ce simți în corp, ce emoții te vizitează, ce gândești, ce anume faci. Dai 250% la aceste vizite și ești ca o actriță care își joacă personajul de Oscar? Nu o faci planificat, ca strategie de manipulare, ci ca modalitate de a face față fricii tale că nu vei fi pe plac, vei fi criticată, respinsă, relația cu partenerul va fi în pericol.

Citește și:

Afirmații pozitive pe care ți le spui la început de relație și sub nicio formă nu sunt benefice

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro