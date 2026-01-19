A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20

Valentino Garavani a murit pe 19 ianuarie, la reședința sa din Roma, înconjurat de familie, a anunțat fundația care îi poartă numele. „S-a stins liniștit, în casa sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiați”, se arată în mesajul publicat de Fundația Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti.

Născut în 1932, în Voghera, Italia, Valentino și-a descoperit vocația devreme și a plecat la Paris la doar 17 ani pentru a studia la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. A lucrat în atelierele unor nume esențiale precum Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès și Guy Laroche, înainte de a reveni la Roma, unde și-a fondat propria casă de modă, la începutul anilor 60.

Împreună cu partenerul său de viață și de afaceri, Giancarlo Giammetti, Valentino Garavani a construit unul dintre cele mai puternice branduri de lux din lume. Stilul său, precis, opulent și profund feminin, a devenit rapid recognoscibil, iar creațiile sale au fost purtate de figuri emblematice precum Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow sau Anne Hathaway.

Valentino Garavani va rămâne pentru totdeauna asociat cu nuanța de roșu care îi poartă numele. Inspirat de o călătorie în Spania, Valentino Red a devenit un simbol al casei și un element central al identității sale creative. Atât de puternică era această legătură, încât pentru ultimul său show, în 2008, toate modelele au defilat îmbrăcate în roșu.

Deși moda a trecut prin numeroase transformări, Valentino Garavani a rămas constant fidel propriei viziuni. Nu a urmărit tendințele, ci a cultivat un ideal de frumusețe clasică, construit pe croieli impecabile, detalii rafinate și respect pentru silueta feminină. „Știu ce își doresc femeile: să fie frumoase”, spunea el în documentarul Valentino: The Last Emperor, o frază care a devenit sinonimă cu filosofia sa creativă.

Reacțiile din industrie au fost imediate. Fostul director de creație al casei, Pierpaolo Piccioli, a transmis un mesaj simplu, dar grăitor, pe rețelele sociale: un emoji cu inima frântă. Un gest care rezumă impactul personal și profesional pe care Valentino l-a avut asupra celor care i-au urmat.

Valentino Garavani s-a retras oficial din modă în 2007, alegând, după cum spunea chiar el, „să părăsească petrecerea atunci când este încă plină.” Ultimul său show haute couture, prezentat la Musée Rodin din Paris, a fost un moment istoric, marcat de emoție și recunoaștere unanimă. De-a lungul carierei sale, a fost decorat cu unele dintre cele mai înalte distincții culturale din Italia și Franța și a primit numeroase premii pentru întreaga activitate.

Moartea lui Valentino Garavani marchează sfârșitul unei generații de creatori pentru care moda era, înainte de toate, disciplină, rigoare și artă. Moștenirea sa rămâne vie nu doar în arhive sau pe covorul roșu, ci în însăși ideea de eleganță atemporală pe care a știut să o construiască o viață întreagă.

Foto: Profimedia

