A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20

Valentino Garavani, fondatorul casei Valentino și una dintre figurile centrale ale modei internaționale din ultimele decenii, a murit la vârsta de 93 de ani, lăsând în urmă o moștenire care a definit ideea de eleganță și feminitate pentru generații întregi.

Homepage  / Fashion / First Trend
  . Actualizat 19.01.2026, 20:47,  de  Georgescu Daria
A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20

Valentino Garavani a murit pe 19 ianuarie, la reședința sa din Roma, înconjurat de familie, a anunțat fundația care îi poartă numele. „S-a stins liniștit, în casa sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiați”, se arată în mesajul publicat de Fundația Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti.

Născut în 1932, în Voghera, Italia, Valentino și-a descoperit vocația devreme și a plecat la Paris la doar 17 ani pentru a studia la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. A lucrat în atelierele unor nume esențiale precum Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès și Guy Laroche, înainte de a reveni la Roma, unde și-a fondat propria casă de modă, la începutul anilor 60.

Împreună cu partenerul său de viață și de afaceri, Giancarlo Giammetti, Valentino Garavani a construit unul dintre cele mai puternice branduri de lux din lume. Stilul său, precis, opulent și profund feminin, a devenit rapid recognoscibil, iar creațiile sale au fost purtate de figuri emblematice precum Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow sau Anne Hathaway.

Valentino Garavani va rămâne pentru totdeauna asociat cu nuanța de roșu care îi poartă numele. Inspirat de o călătorie în Spania, Valentino Red a devenit un simbol al casei și un element central al identității sale creative. Atât de puternică era această legătură, încât pentru ultimul său show, în 2008, toate modelele au defilat îmbrăcate în roșu.

Deși moda a trecut prin numeroase transformări, Valentino Garavani a rămas constant fidel propriei viziuni. Nu a urmărit tendințele, ci a cultivat un ideal de frumusețe clasică, construit pe croieli impecabile, detalii rafinate și respect pentru silueta feminină. „Știu ce își doresc femeile: să fie frumoase”, spunea el în documentarul Valentino: The Last Emperor, o frază care a devenit sinonimă cu filosofia sa creativă.

Reacțiile din industrie au fost imediate. Fostul director de creație al casei, Pierpaolo Piccioli, a transmis un mesaj simplu, dar grăitor, pe rețelele sociale: un emoji cu inima frântă. Un gest care rezumă impactul personal și profesional pe care Valentino l-a avut asupra celor care i-au urmat.

Valentino Garavani s-a retras oficial din modă în 2007, alegând, după cum spunea chiar el, „să părăsească petrecerea atunci când este încă plină.” Ultimul său show haute couture, prezentat la Musée Rodin din Paris, a fost un moment istoric, marcat de emoție și recunoaștere unanimă. De-a lungul carierei sale, a fost decorat cu unele dintre cele mai înalte distincții culturale din Italia și Franța și a primit numeroase premii pentru întreaga activitate.

Moartea lui Valentino Garavani marchează sfârșitul unei generații de creatori pentru care moda era, înainte de toate, disciplină, rigoare și artă. Moștenirea sa rămâne vie nu doar în arhive sau pe covorul roșu, ci în însăși ideea de eleganță atemporală pe care a știut să o construiască o viață întreagă.

Citește și:
Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Editorial fashion: All flowers in time bend towards the sun
Fashion
Editorial fashion: All flowers in time bend towards the sun
Total look: Piele, între styling-uri inedite și ținute elegante
Fashion
Total look: Piele, între styling-uri inedite și ținute elegante
Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim
Fashion
Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim
Ce să porți la o întâlnire matinală cu prietenele
Fashion
Ce să porți la o întâlnire matinală cu prietenele
Top 6 genți must-have ale sezonului
Fashion
Top 6 genți must-have ale sezonului
ELLE Guest: YAY or NAY? Despre modă, tendințe, minimalism și maximalism
Fashion
ELLE Guest: YAY or NAY? Despre modă, tendințe, minimalism și maximalism
Libertatea
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?”
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Designerul italian Valentino a murit la vârsta de 93 de ani. Povestea creatorului care a redefinit eleganța italiană și roșul iconic
Designerul italian Valentino a murit la vârsta de 93 de ani. Povestea creatorului care a redefinit eleganța italiană și roșul iconic
Soția lui Călin Donca a reacționat, după concurentul de la „Survivor România” a fost acuzat de flirt . „Îl cunosc de 18 ani. Bârfele circulă cel mai repede”
Soția lui Călin Donca a reacționat, după concurentul de la „Survivor România” a fost acuzat de flirt . „Îl cunosc de 18 ani. Bârfele circulă cel mai repede”
Ego.ro
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică”
Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică”
Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat
Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„O să fie colegul nostru aici”. Ce a spus Mihai Morar despre Cătălin Măruță, în direct la Radio ZU. Mesajele oamenilor au început să curgă imediat după
„O să fie colegul nostru aici”. Ce a spus Mihai Morar despre Cătălin Măruță, în direct la Radio ZU. Mesajele oamenilor au început să curgă imediat după
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
catine.ro
6 semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și succesul financiar pe 19 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și succesul financiar pe 19 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Ce efecte are consumul zilnic de vin asupra organismului, potrivit dieteticienilor
Ce efecte are consumul zilnic de vin asupra organismului, potrivit dieteticienilor
Mai multe din fashion
UADFASHION x ELLE: Cabaret Voltaire
UADFASHION x ELLE: Cabaret Voltaire
Fashion

Un nou proiect, devenit deja tradiție – UADFASHION x ELLE România! Descoperă noile perspective asupra modei prin lentila absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Fii parte din viitorul acestei industrii!

+ Mai multe
Fashion trend: Revenirea dantelei
Fashion trend: Revenirea dantelei
Fashion

Dantela redefinește feminitatea. Jocul transparențelor pe care aceasta îl oferă mereu ne duce cu gândul la acea senzualitate delicată pe care oricine și-o dorește.

+ Mai multe
Fashion trend: Funde sau fundițe?
Fashion trend: Funde sau fundițe?
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC