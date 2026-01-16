Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 19-25 ianuarie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 19-25 ianuarie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 19-25 ianuarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 19-25 ianuarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 19-25 ianuarie 2026

Întâmplările care au loc în această săptămână îți solicită participarea proactivă, indiferent dacă aceasta înseamnă confruntarea cu unele temeri din viața amoroasă, să dai curs unei idei de afaceri riscante. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 19-25 ianuarie 2026

Pentru tine, această săptămână din prima lună a noului an va fi definită cu cuvântul „curaj”. Hainele pe care le porți nu sunt decât o altă oportunitate de a străluci, chiar dacă strălucirea pe care ți-o conferă este una superficială. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 19-25 ianuarie 2026

Ești pregătită întotdeauna pentru lucruri imprevizibile. La birou, în această săptămână agitată, reușești totuși să găsești inspirația de care ai nevoie pentru a finaliza un proiect important pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 19-25 ianuarie 2026

Mai mult ca niciodată, vrei să îți expui vulnerabilitățile tocmai pentru ca cei din jur să îți „panseze” rănile. Dar se pare că acest adevăr este ceva de care tu nu ești conștientă cu adevărat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 19-25 ianuarie 2026

Încrederea în sine pare să fie la cote maxime în această perioadă. Este momentul potrivit să te încrezi în propria intuiție și să faci acele demersuri care îți vor garanta reușita. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 19-25 ianuarie 2026

Pentru a fi bine cu tine, nu ai nevoie ca cei din jur să își dea seama de cât de intense sunt bătăliile pe care le duci în raport cu propriul sine. Toate acestea sunt ale tale și trebuie să rămână ale tale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 19-25 ianuarie 2026

Resimți din plin efectul haosului din jurul tău. Capacitatea de a folosi sarcasmul pentru a ascunde tot felul de frustrări, neajunsuri sau dureri nespuse pare că se întoarce împotriva ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 19-25 ianuarie 2026

Calitățile tale puternice de coordonare vor fi cele care te vor susține în demersurile profesionale. Este momentul potrivit să prezinți acel proiect îndrăzneț la care ai lucrat în ultimele luni. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 19-25 ianuarie 2026

Vremea schimbătoare de afară te face să fii și tu la fel în raport cu cei din jur. Consecințele nu vor întârzia să apară și se pare că tu ești conștientă de asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 19-25 ianuarie 2026

Săptămâna acesta este despre ruperea granițelor și explorarea noilor oportunități din carieră. Spiritul antreprenoriatului te va ademeni să-ți asumi riscuri calculate, ceea ce va declanșa competitivitatea celor din jurul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 19-25 ianuarie 2026

Deși sunt multe contexte în care ai nevoie de confirmare socială, rămâi o fire independentă și individualistă. Aceste caracteristici ale personalității tale fac destul de dificilă colaborarea cu cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 19-25 ianuarie 2026

Este mai mult decât evident faptul că lucrurile capătă un nou sens pentru tine datorită reușitelor de care ai parte. Te simți revigorată din punct de vedere psihic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
TOP 3 zodii care vor fi singure în 2026
Astrologie
TOP 3 zodii care vor fi singure în 2026
Cele 3 zodii care nu vorbesc niciodată deschis despre emoțiile lor
Astrologie
Cele 3 zodii care nu vorbesc niciodată deschis despre emoțiile lor
Zodiile care vor fi înșelate în 2026
Astrologie
Zodiile care vor fi înșelate în 2026
5 zodii care adoră să facă gesturi romantice
Astrologie
5 zodii care adoră să facă gesturi romantice
Zodiile cărora le este teamă de angajamente într-o relație
Astrologie
Zodiile cărora le este teamă de angajamente într-o relație
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026
Libertatea
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Ego.ro
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Mai multe din astrologie
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Astrologie

Semnele zodiacale de mai jos se pot considera norocoase datorită intuiției lor pe care se pot baza de fiecare dată.

+ Mai multe
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Astrologie

Atunci când intră în orice fel de încăpere, toți ochii sunt ațintiți spre următoarele zodii.

+ Mai multe
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
Astrologie

Toți merităm să avem perioade pline de strălucire și împliniri, însă luna ianuarie pare a aduce mai mult noroc pe toate planurile pentru aceste 3 semne zodiacale.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC