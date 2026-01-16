Staruri de la Hollywood care au acceptat salarii mai mici pentru filme în care au crezut cu adevărat

Câțiva actori au ales să facă parte din distribuția unor filme importante, cu toate că nu au primit salariile cu care erau obișnuiți.

1. Sandra Bullock
Starurile din următoarea listă au acceptat să fie plătite cu salarii mai mici din dorința de a aduce pe ecrane proiecte îndrăznețe, provocatoare și povești răscolitoare. 

În All About Steve, Sandra Bullock a jucat-o pe Mary Horowitz, o jucătoare de cuvinte încrușitate, care începe să urmărească un cameraman, după ce au o întâlnire eșuată și se îndrăgostește de el. Actrița a avut o prestație dezamăgitoare, pentru care a obținut Zmeura de Aur. Sandra Bullock a fost plătită cu un salariu de 5 milioane de dolari.

2. Ryan Gosling

În filmul Drive din 2011, Ryan Gosling joacă rolul unui bărbat misterios care are mai multe locuri de muncă, de la mecanic, cascador la Hollywood și până la șofer, care pare că vrea să scape de trecutul său. Actorul ar fi fost plătit cu un salariu de 2 milioane de dolari pentru acest thriller regizat de Nicolas Winding Refn.

3. Natalie Portman

Natalie Portman a interpretat rolul tulburător al lui Jackie Kennedy, una dintre cele mai emblematice femei ale secolului XX. Actrița a jucat în această dramă răvășitoare regizată de Pablo Larraín alături de Peter Sarsgaard, Greta Gerwig și Billy Crudup. Natalie Portman a luat un salariu sub 1 milion de dolari.

4. Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. a interpretat rolul unui medic care poate comunica cu animalele în filmul Dolittle. Pelicula a dispus de un buget între 175-192,4 milioane de dolari și a avut încasări de 251 de milioane de dolari. Însă, Universal ar fi pierdut între 50 și 100 de milioane de dolari din cauza filmului. Criticii au avut cuvinte dure la adresa lipsei de coerență a poveștii filmului. Salariul actorului Robert Downey Jr. a fost de aproximativ 10 milioane de dolari, el fiind și producătorul filmului. 

5. Chris Hemsworth

In the Heart of the Sea este un film inspirat de cartea In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex scrisă de Nathaniel Philbrick despre scufundarea unei baleniere în 1820, cauzată de atacul unui cașalot. Chris Hemsworth l-a jucat pe Owen Chase, primul ofițer de la bordul navei Essex. Pentru această dramă despre supraviețuire, actorul a fost plătit cu un salariu de aproximativ 5 milioane de dolari.

6. Zac Efron

Zac Efron l-a interpretat pe artistul Phillip Carlyle în musicalul The Greatest Showman regizat de către Michael Gracey. Actorul a avut un salariu de aproximativ 3 milioane de dolari și a acceptat acest proiect datorită colaborării cu regizorul și mesajului pozitiv și inclusiv pe care îl transmite filmul. The Greatest Showman a încasat 438,5 milioane de dolari în întreaga lume și a avut un buget de 84 de milioane de dolari.

7. Leonardo DiCaprio

În drama politică și biografică J. Edgar regizată de Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio l-a jucat pe controversatul director FBI J. Edgar Hoover. Pelicula nu a fost primită cu brațele deschise de către critici, care au considerat că actorul are o prestație dezamăgitoare pe un scenariu slab de la un capăt la celălalt. Leonardo DiCaprio a acceptat proiectul și implicit un salariu de 2 milioane de dolari.

8. Kristen Stewart

Kristen Stewart a jucat în filmul independent Certain Women, care are la bază o serie de povestiri scurte ale autoarei Maile Meloy. Actrița a interpretat-o pe Elizabeth Travis, o absolventă a facultății de drept, care acceptă un post de profesoară la o școală serală dintr-un oraș mic, pentru care trebuie să facă o navetă de patru ore. Kristen Stewart a acceptat pentru acest film un salariu sub 100.000 de dolari pentru că își dorea să colaboreze cu regizoarea Kelly Reichardt.

9. Tom Hanks

Larry Crowne este o comedie romantică în care Tom Hanks a jucat unul dintre rolurile principale și a trecut neobservată de către fani și critici. Actorul a lucrat la scenariu alături de Nia Vardalos, iar filmul expune povestea unui bărbat, pe nume Larry Crowne, care rămâne brusc fără locul său de muncă și se întoarce la studii. Pelicula a avut un buget de 30 de milioane de dolari și a încasat 75 de milioane de dolari la nivel mondial. În ceea ce privește salariul lui Tom Hanks pentru film, acesta a fost de 5 milioane de dolari. 

10. Matthew McConaughey

În filmul Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey l-a jucat pe Ron Woodroof, un electrician texan, cu un comportament vizibil homofob, problematic și agresiv. El este diagnosticat cu SIDA la mijlocul anilor 1980 și i se dau 30 de zile de trăit. Nu vrea să se împace deloc cu acest gând, așa că e în căutarea unor soluții care să îi prelungească viața. Pentru acest rol, Matthew McConaughey a fost plătit cu puțin sub 200.000 de dolari (162.000 de lire sterline).

Foto: PR

