Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer

Kristen Stewart și Dylan Meyer au avut prima apariție pe covorul roșu după nunta lor de vis, pentru premera filmului The Chronology of Water, actrița marcându-și debutul regizoral.

Kristen Stewart a fost susținută de noua sa soție, scenarista Dylan Meyer, duminică seara, la proiecția specială a filmului său de debut regizoral, The Chronology of Water, în cadrul AFI FEST 2025, desfășurat la Hollywood.

Kristen Stewart, susținută de soția sa

Actrița, în vârstă de 35 de ani, și Meyer, de 37, au părut încă în perioada de „lună de miere”, fiind prima lor apariție pe covorul roșu de la căsătoria lor, care a avut loc în urmă cu șase luni.

Kristen a atras toate privirile într-o rochie din dantelă semi-transparentă, fără sutien, care îi evidenția silueta suplă, completată de colanți asortați. Vedeta din Spencer și-a prins părul într-un coc elegant și a zâmbit larg în timp ce o ținea strâns de mână pe Dylan, pozând jucăuș în fața fotografilor.

Dylan, partenera mândră și relaxată, a optat pentru un look casual: tricou negru simplu, pantaloni verde-oliv și pantofi din piele lăcuită.

Cuplul s-a căsătorit în aprilie, într-o ceremonie intimă și emoționantă, alături de familie și prieteni apropiați. Fotografiile de la nuntă surprind momente pline de tandrețe: Kristen citindu-și jurămintele cu emoție, înainte ca Dylan să-și rostească propriile cuvinte, lăsând-o pe actriță în lacrimi. Cele două au ales ținute nonconformiste pentru ziua cea mare: Dylan a purtat o bluză transparentă și o fustă din satin, în timp ce Kristen a optat pentru o cămașă crem cu imprimeu și pantaloni scurți asortați.

Deși s-au cunoscut pentru prima dată în 2013, pe platourile unui film, relația lor a început abia în august 2019, după ce s-au reîntâlnit la o petrecere comună. În vara lui 2021, zvonurile despre logodnă au apărut după ce ambele au fost surprinse purtând inele, veste confirmată ulterior de Kristen într-un interviu cu Howard Stern.

Debut regizoral puternic, aplaudat la Cannes

The Chronology of Water marchează debutul regizoral al lui Kristen Stewart, care a fost și co-producătoare și scenaristă a filmului, adaptând pentru ecran memoriile din 2011 ale înotătoarei și scriitoarei americane Lidia Yuknavitch. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes, în luna mai, unde a fost primit cu ovații și critici entuziaste.

Revista Variety l-a descris drept „o dramă cutremurătoare despre abuz și mântuire, spusă cu pasiune poetică”, iar criticul Indiewire, David Ehrlich, a remarcat că „nu există nici măcar o fracțiune de secundă în acest film care să nu vibreze de energia brută a unui artist autentic.”

„A fi femeie este, în sine, o experiență violentă”, a declarat Stewart. „Chiar dacă nu ai trecut prin extremele Lidiei, tot simți cum lumea îți ia ceva, îți reduce vocea și îți erodează încrederea în tine. Nu ai nevoie de cercetări ca să înțelegi asta. Am trăit 35 de ani în acest corp de femeie.”

Actrița a subliniat că filmul va rezona cu „oricine este deschis și vulnerabil, adică jumătate din populație.”

Kristen a mai spus că nu a fost tentată să o interpreteze pe Lidia, alegând-o în schimb pe Imogen Poots, pe care o consideră „cea mai bună actriță a generației sale”:

„Imogen este incredibilă, frumoasă și complet deschisă în acest rol. Are o energie intensă, ochi albaștri imenși și o forță interioară care strălucește.”

Stewart a descris energia filmului ca „un vis febril, ca un mușchi roz care pulsează”, subliniind că Imogen a reușit să surprindă perfect lupta Lidiei de a-și reclădi viața, de a-și redobândi plăcerea și bucuria de a trăi.

