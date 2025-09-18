Naomi Hedman, surprinsă de întrebările despre Andrew, fiul Ozanei Barabancea. Ce a spus despre logodna cu Florin Ristei

Naomi Hedman a vorbit sincer despre fostele sale relații, inclusiv cea cu Andrew Barabancea și logodna cu Florin Ristei.

Naomi Hedman și Andrew Barabancea
Naomi Hedman a stârnit curiozitate cu declarațiile ei despre viața sentimentală, în special când a fost întrebată despre relația cu Andrew, fiul Ozanei Barabancea. Fosta concurentă de la X Factor, cunoscută și pentru logodna ei cu Florin Ristei, a oferit detalii neașteptate despre trecutul său amoroas.

Artista a ținut să clarifice speculațiile care au circulat în media cu privire la relațiile sale. Naomi a trecut printr-o poveste intensă cu Andrew Barabancea și, anterior, a fost logodită cu Florin Ristei, iar aceste experiențe au captat atenția publicului și a tabloidelor.

Deși Naomi și Andrew s-au afișat în ipostaze afectuoase pe rețelele sociale, relația lor s-a încheiat brusc. Niciunul dintre ei nu a oferit declarații atunci, însă Ozana Barabancea a lăsat de înțeles că fiul ei este dedicat carierei și nu are timp pentru viața sentimentală. În ceea ce privește logodna cu Florin Ristei, Naomi Hedman a recunoscut că relația a fost puternică și că artistul intenționa să facă pasul cel mare. Totuși, distanța a dus la despărțire, după cum declara Florin la momentul respectiv.

Naomi Hedman, despre fostele relații

La premiera filmului „SITUATIONSHIPS – Combinații, nu relații”, Naomi Hedman a vorbit fără rețineri despre trecutul său amoros. Surpriza serii a venit când a mărturisit că „nici nu își mai amintește” numele unui fost partener, făcând aluzie la ultima sa relație. Întrebată despre Andrew, fiul Ozanei Barabancea, ea a răspuns fără ezitare că nu știe cine este.

„Prefer o relație sănătoasă. Nu contează… Dacă este o ‘situație’ sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice. Am avut multe relații toxice înainte”, a explicat Naomi, potrivit cancan.ro.

Când a fost întrebată cum iese din relațiile toxice, artista a declarat: „Nu știu. Mereu am ajuns să plec. La un moment dat simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine. (…) Dacă compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură’. Naomi a subliniat că este întotdeauna ea cea care ia decizia de a încheia o relație care nu îi face bine.

Artista și Florin Ristei au fost logodiți

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au cunoscut în 2020 la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi Hedman a fost eliminată din show-ul de talente, iar la finalul anului 2020 s-au logodit. Cei doi au vorbit cu mai multe ocazii despre povestea lor de dragoste, oferind detalii inedite despre viața lor de cuplu. Deși se logodiseră de ceva timp, declarau că nu se grăbesc să ajungă în fața altarului.

Încă de la finalul anului 2023 au existat zvonuri conform cărora Florin Ristei și Naomi Hedman s-ar fi despărțit, după ce vedeta a șters toate fotografiile de pe rețelele de socializare în care apare alături de artist. La vremea respectivă, cântărețul a fost întrebat dacă relația lui cu Naomi Hedman s-a încheiat, însă nu a oferit clarificări.

Cum se menține în formă Irina Fodor la 36 de ani și care este alimentul pe care îl consumă zilnic: „Nu țin dietă pentru siluetă. Dar…'

Foto: Instagram

Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie: onoruri militare, discursuri marcante și ținute spectaculoase
Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie: onoruri militare, discursuri marcante și ținute spectaculoase
People

Donald și Melania Trump au participat la un banchet de stat găzduit de familia regală britanică la Castelul Windsor.

Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate lui Bogdan Vlădău: "Și alții rezonează"
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate lui Bogdan Vlădău: "Și alții rezonează"
People

Gina Chirilă a lămurit misterul din spatele mesajelor subtile pe care le transmite în social media.

Cardi B este din nou însărcinată! Artista va deveni mamă pentru a patra oară: "Sunt entuziasmată"
Cardi B este din nou însărcinată! Artista va deveni mamă pentru a patra oară: "Sunt entuziasmată"
People

Cardi B este însărcinată. Artista se pregătește să devină mamă pentru a patra oară.

