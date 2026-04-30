Matthew McConaughey, fotografie rară alături de copiii săi. Cât de mult îi seamănă actorului

Matthew McConaughey a făcut un gest rar săptămâna trecută, alegând să apară în public alături de toți cei trei copii ai săi, la un eveniment monden de amploare.

Actorul în vârstă de 56 de ani, laureat al premiului Oscar, a fost însoțit de familie la gala Mack, Jack & McConaughey Gala 2026, organizată la ACL Live at the Moody Theater, în Austin, Texas. Pe covorul roșu, acesta a pozat alături de soția sa, Camila Alves, și de cei trei copii ai lor: Levi, în vârstă de 17 ani, Vida, de 16 ani, și Livingston, de 13 ani, toți ajunși deja la vârsta adolescenței.

Într-o postare pe Instagram, McConaughey i-a mulțumit artistului Jelly Roll pentru prestația sa din cadrul evenimentului.

„Un mare mulțumesc lui @jellyroll615 pentru că a fost cap de afiș la cea de-a 14-a ediție a galei MJ&M! Energia ta incredibilă a luminat întreaga sală și a inspirat pe toată lumea. Datorită unor momente ca acestea, reușim să mobilizăm sprijinul, să strângem fonduri și să continuăm să îi ajutăm pe copii să își atingă potențialul maxim. Astfel de seri ne reamintesc cum muzica, comunitatea și generozitatea se unesc pentru a avea un impact de durată.”

La rândul său, Camila Alves a transmis un mesaj emoționant despre eveniment:

„14 ani de @mackjackmcconaughey în care susținem, schimbăm și salvăm viețile copiilor! Două zile și jumătate de distracție totală, cu muzică extraordinară, modă, golf și multe altele! Totul pentru cauze nobile! Vor urma și alte postări…”.

Pentru apariția de la gală, Camila Alves a impresionat într-o rochie neagră fără mâneci, accesorizată elegant cu pantofi negri și bijuterii aurii. Matthew McConaughey a ales un costum închis la culoare, combinat cu o cămașă albă, fără cravată, optând pentru un stil relaxat, dar rafinat.

Cei doi sunt căsătoriți din 9 iunie 2012, după ce s-au logodit în ziua de Crăciun din 2011. Nunta a fost una intimă, desfășurată în cadrul unei ceremonii catolice private la locuința lor din Austin, Texas. Într-un interviu acordat publicației Southern Living în 2024, cuplul a vorbit deschis despre viața de familie și despre decizia importantă de a se muta din Malibu, California, în Austin, Texas, în 2014.

„Aveam o viață fericită în Malibu”, a spus Camila Alves. „Aveam o casă frumoasă, construită împreună, în care am investit multă dragoste și grijă. Ne creșteam copiii acolo. Cultivam totul în grădină. Aveam chiar și albine care produceau miere.”

Totuși, o situație de urgență în familie i-a determinat să meargă în Texas, pentru a fi alături de mama actorului, Kay McConaughey, și de frații acestuia. În acea perioadă, Camila a observat o schimbare majoră în starea de spirit a soțului ei. Ea a povestit că, în timp ce conduceau, a remarcat că actorul din True Detective avea o expresie „liniștită, dar încrezătoare și plină de energie'. L-a întrebat direct: „Vrei să ne mutăm aici, nu-i așa?”, iar răspunsul lui a fost simplu: „Da”.

Camila Alves a explicat că s-a adaptat ușor vieții din Texas, deoarece valorile locale seamănă cu cele din Brazilia, țara sa natală: „Am crescut spunând ‘Da, doamnă’ și ‘Da, domnule’. Mă duce înapoi la modul în care am fost educată.”

La rândul său, actorul, cunoscut și pentru rolul din Dazed and Confused, a vorbit despre cât de importantă a fost revenirea în Texas pentru familia sa: „Am redescoperit ritualurile, fie că era vorba despre mersul la biserică duminica, sport, cinele în familie în fiecare seară sau momentele petrecute după aceea în bucătărie, spunând povești, stând la masă și retrăind aceleași întâmplări în moduri diferite.”

Foto: Profimedia

