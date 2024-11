Matthew McConaughey dezvăluie „pactul” pe care l-a făcut cu soția sa, Camila Alves, după ce a părăsit Hollywood-ul pentru ferma lor din Texas

Matthew McConaughey a vorbit deschis despre decizia de a părăsi Hollywood-ul și de a se muta în statul natal, Texas.

Matthew McConaughey, detalii neștiute din cariera de actor

Actorul premiat cu Oscar a discutat recent cu tenismenul australian Nick Kyrgios, într-un episod din podcastul Good Trouble with Nick Kyrgios, despre cariera sa și viața la Hollywood. În timpul conversației, Kyrgios l-a întrebat pe McConaughey cum a reușit să rămână fidel propriilor valori de-a lungul carierei sale.

„Uite, problema nu sunt refuzurile, ci toate da-urile infinite,” a explicat McConaughey, în vârstă de 55 de ani. „Refuzul este la fel de important, dacă nu chiar mai important. Mai ales când ai un anumit nivel de succes și acces. Să spui nu devine mai esențial decât să spui da.”

Actorul a continuat explicând cum prea multe angajamente pot deveni copleșitoare:

„Cu toții ajungem în punctul în care ne uităm în jur și vedem că ne-am supraîncărcat viața cu da-uri și ne dăm seama că facem lucrurile la un nivel mediocru pentru că am spus da prea multor lucruri. Am avut multe momente în viață în care am trăit pe pilot automat.”

De-a lungul carierei sale, McConaughey a devenit cunoscut pentru comediile romantice, precum The Wedding Planner, How to Lose a Guy in 10 Days, Failure to Launch, Fools Gold și Ghosts of Girlfriends Past. „Asta era nișa mea, și îmi plăcea. Mi-a adus câștiguri bune și era funcțională. Dar eram atât de prins în acea nișă, încât orice încercare de a face altceva, precum drame, era întâmpinată cu un ‘Nu, nu, nu. McConaughey, rămâi acolo.'”

Totuși, el a recunoscut că nu mai dorea să continue în aceeași direcție. Pentru că Hollywood-ul nu îi oferea oportunitățile dorite, a renunțat la ceea ce făcea și s-a mutat la ferma familiei sale din Texas. Acolo, a încheiat un pact cu soția sa, Camila Alves McConaughey: „Nu mă întorc la lucru decât dacă mi se oferă roluri pe care vreau cu adevărat să le fac.”

Actorul a mărturisit că această tranziție a fost dificilă, mai ales în primii doi ani, descriindu-i ca fiind „instabili.” Cu toate acestea, venirea pe lume a primului său copil, Levi, acum în vârstă de 16 ani, i-a oferit un nou sens. „Aveam un scop pentru care să privesc înainte,” a spus el. „Dar, în același timp, simțeam că un bărbat trebuie să muncească. Faptul că lucram în grădină sau făceam clopoței nu era suficient.”

În ciuda acestor provocări, McConaughey a rămas fidel deciziei sale, chiar și după ce i s-a oferit un rol într-o comedie de acțiune pentru 14,5 milioane de dolari.

„Cred că asta a fost probabil cea mai radicală decizie percepută de Hollywood, pentru că a transmis mesajul clar: Nu joacă la cacealma. Cred că atunci Hollywood-ul a început să vadă în mine o idee nouă, un concept proaspăt.”

Această poziție fermă a dus în cele din urmă la apariția unor roluri mai diverse și provocatoare, inclusiv în filme precum Interstellar, Mud și Dallas Buyers Club — care i-a adus premiul Oscar pentru Cel mai bun actor.

Foto: Arhiva ELLE

