Lora, declarații despre o posibilă despărțire de soțul ei, Ionuț Ghenu. Ce a mărturisit cu sinceritate vedeta: „Indiferent de cât de mult iubesc o persoană…”

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. În trecut, Lora a mai fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. Cântăreața și comediantul au divorțat în 2014.

Pe 5 octombrie 2024, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior artista și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, au fost invitați în podcastul lui Bursucu, acolo unde au vorbit deschis depre relația lor .

Artista a făcut declarații și despre posibilele motive care ar determina-o să pună capăt căsătoriei cu Ionuț Ghenu.

„Soțul meu este un om minunat. Dar dacă va greși vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine și la greu, dar nu la bine și la rău. Doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău… Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea și nu își mai revine de acolo și asta e noua realitate a acestui om, o să îl iubesc de la distanță. Așa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine așa”, a spus Lora.

Totuși, cântăreața a declarat că nu este obligatoriu ca, în cazul unei despărțiri, să ajungă ca fostul soț să îi fie dușman.

„Adică da, ne respectăm, pentru mine era suficient. Sunt oameni care-și cresc copiii într-un respect… Sunt foarte multe persoane care sunt un exemplu de bun-simț și educație. La noi a fost de comun acord. Era clar, era evident că nu funcționează. Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine. Nu mi se pare corect. Mi se pare în neregulă să șantajezi pe cineva emoțional să rămână cu tine când omul ăla e nefericit. Eu n-am făcut și n-o să fac niciodată asta”, a afirmat Lora.

Lora a vorbit cu sinceritate despre viața ei amoroasă și despre fostele sale relații, dar și despre cum a depășit anumite probleme din punct de vedere sentimental.

Pentru Fresh by Unica, Lora a făcut mărturisiri oneste despre experiențele prin care a trecut în viața ei amoroasă. Artista a recunoscut că a fost implicată în relații care erau nepotrivite ei, dar și că s-a confruntat cu momente intense de gelozie în cuplu.

De asemenea, Lora a dezvăluit și gestul neașteptat și șocant pe care l-a fost un fost partener.

„Întotdeauna am suferit pe chestia asta. În toate relațiile mele am suferit pentru că nu exista această încredere. Și am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la studioul MOGA, până la etajul 1. Și a intrat în studio noaptea… Era, nu știu, 22:30, 23:00, să vadă ce facă. Pentru că eu lucram cu un băiat din echipă de compoziție și producție. Și era un băiat la butoane, iar eu eram pe texte”, a mai spus Lora pentru aceeași sursă.