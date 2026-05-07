Asociația ACCEPT anunță Bucharest Pride 2026. ALL OF US: Între 3 și 13 iunie, București devine capitala diversității

Marșul Bucharest PRIDE 2026 are loc pe 13 iunie.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Asociația ACCEPT anunță Bucharest Pride 2026. ALL OF US: Între 3 și 13 iunie, București devine capitala diversității

Comunitatea LGBTQIA+ din România devine o singură voce la cea de-a 21-a ediție a Bucharest PRIDE. Organizat de Asociația ACCEPT, maratonul de evenimente culturale și comunitare dedicat persoanelor LGBTQIA+ și tuturor celor care cred în egalitate și iubire, se va desfășura anul acesta sub umbrela tematică ALL OF US. Evenimentele programate în spațiile partenere din București vor avea loc în perioada 3 – 13 iunie și vor culmina, pe 13 iunie, cu Marșul Bucharest PRIDE, la care sunt așteptate în 2026 peste 30.000 de persoane.

Odată cu identitatea vizuală a ediției, semnată de artistul Maks Graur, organizatorii evenimentului lansează astăzi și un amplu proces de consultare publică, în urma căruia se va naște manifestul ediției – o listă de revendicări clare, adresate decidenților politici și societății românești. Până pe 30 mai, persoanele LGBTQIA+ din întreaga țară sunt invitate să-și imagineze viitorul în România exact așa cum și-l doresc doresc, completând formularul online.

Ediția din acest an marchează 30 de ani de la înființarea ACCEPT, organizația care a contribuit la dezincriminarea homosexualităţii în România (2001) și la adoptarea legislației din domeniul nediscriminării, și care duce luptele de revendicare a drepturilor persoanelor LGBTQIA+ din instanțele de judecată europene. Onorând o istorie a transformărilor, în care tăcerea a fost înlocuită de voci publice, iar izolarea de sentimentul de comunitate, ACCEPT invită persoanele LGBTQIA+, la această ediție, să își imagineze un viitor mai bun, amintind că schimbarea este posibilă.

„All of us reunește 30 de ani de activism ACCEPT și 21 de ediții Bucharest PRIDE sub un singur slogan. Tema din acest an este o invitație de a privi în trecut, către primii oameni care au avut curajul să iasă din invizibilitate și către cei care și-au cerut drepturile în stradă, de a saluta cu recunoștință prezentul și de a face o declarație onestă viitorului pe care urmează să îl construim împreună. Bucharest PRIDE 2026 este o ediție-manifest, care trece în revistă victoriile obținute împreună și ne invită să ne întrebăm ce ne dorim mai departe. Este un îndemn la unitate, într-un context tot mai hotărât să ne dezbine, dar și o reafirmare a puterii colective, ce ne unește într-o voce care nu mai poate fi ignorată”, subliniază Ilinca Prisăcariu, coordonatoarea Bucharest PRIDE.

Marșul Bucharest PRIDE: 13 iunie

Încă din 2005, comunitatea LGBTQIA+ din România iese în stradă pentru a-și celebra identitatea, pentru a-și face vocea auzită și pentru a-și revendica drepturile. Anul acesta, peste 30.000 de persoane sunt așteptate la evenimentul care va avea loc pe traseul deja consacrat: Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, Casa Poporului, Parcul Izvor.

10 zile de cultură, dialog și actiune

Între 3 și 12 iunie, Bucharest PRIDE se extinde în oraș printr-un program amplu care include proiecții de film, spectacole de teatru și dans, expoziții, ateliere, conferințe, dezbateri și activități sportive. Programul complet va fi disponibil în curând pe acceptromania.ro.

Pentru prima dată în istoria evenimentului, grădina spațiului Rezidența9 va deveni PRIDE HUB, un centru viu al comunității, care va funcționa zilnic pe durata evenimentului, deschis în inima orașului, pe str. I. L. Caragiale 32. Va fi spațiul central de întâlnire, activare și conectare – un loc în care evenimentele propuse de comunitate vor fi la ele acasă.

Pride Park 2026: 12-13 iunie, Parcul Izvor

Parcul din vecinătatea Palatului Parlamentului va fi și la această ediție gazda unui adevărat festival în aer liber. Artiștii LGBTQIA+ ai momentului vor oferi publicului două zile de show pe scena din Izvor, iar atelierele, expozițiile și instalațiile imersive vor anima atmosfera de la primele ore ale zilei. Tot aici, comunitatea va putea interacționa cu celelalte organizații LGBTQIA+ din țară și va putea afla detalii despre proiectele și programele lor.

Despre Asociația ACCEPT

Înființată în 1996, Asociația ACCEPT este prima și cea mai longevivă organizație LGBTQIA+ din România. De-a lungul a 30 de ani, ACCEPT a luptat pentru decriminalizarea homosexualității, a documentat discriminarea și violența, a construit servicii de sprijin pentru comunitate și a adus an de an Bucharest Pride în stradă ca act de rezistență și celebrare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum

Recomandari
Dacă te străduiești să fii o persoană pozitivă, atunci vei fi mai fericită în relație? Ce capcane îți întinzi singură
Lifestyle
Dacă te străduiești să fii o persoană pozitivă, atunci vei fi mai fericită în relație? Ce capcane îți întinzi singură
9 filme de neratat în luna mai 2026 în cinematografe
Lifestyle
9 filme de neratat în luna mai 2026 în cinematografe
Cine sunt cei doi actori români care joacă alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio în filmul lui Martin Scorsese
Lifestyle
Cine sunt cei doi actori români care joacă alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio în filmul lui Martin Scorsese
Dacă te critici foarte mult, atunci vei fi o parteneră de cuplu foarte bună și relația sigură? Cum te rănește această perspectivă
Lifestyle
Dacă te critici foarte mult, atunci vei fi o parteneră de cuplu foarte bună și relația sigură? Cum te rănește această perspectivă
Top 10 Cele mai mari eșecuri cinematografice din ultimii ani
Lifestyle
Top 10 Cele mai mari eșecuri cinematografice din ultimii ani
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu un număr covârșitor de voturi "pentru"
Lifestyle
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu un număr covârșitor de voturi "pentru"
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Află care sunt cauzele crizei de fiere
Află care sunt cauzele crizei de fiere
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Alexandra Căpitănescu, prima repetiție pe scena Eurovision 2026. Cum au reacționat organizatorii
Alexandra Căpitănescu, prima repetiție pe scena Eurovision 2026. Cum au reacționat organizatorii
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Madame X: rochia lui Lauren Sanchez de la Met Gala 2026 citează o controversă istorică
Madame X: rochia lui Lauren Sanchez de la Met Gala 2026 citează o controversă istorică
Lifestyle

Rochia lui Lauren Sanchez de la Gala Met e o încercare de a juca vestimentar cartea victimizării, dar intenția e atât de transparentă încât nu poate să nu amintească de hainele cele noi și inexistente ale împăratului.

+ Mai multe
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
8 cupluri perfecte din filme, de care fanii își vor aminti întotdeauna cu plăcere
Lifestyle

Aceste perechi de actori au o chimie atât de bună în filme, încât ai putea crede că formează un cuplu și în viața reală.

+ Mai multe
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu
De ce nu este sănătos să îți lași părinții să intervină în relația ta de cuplu
Lifestyle

Te temi că este despre a-i exclude complet? Nu, ci despre a înțelege unde e în regulă ca părinții să intervină, unde li se termină rolul și începe spațiul vostru ca parteneri.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC