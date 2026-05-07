Asociația ACCEPT anunță Bucharest Pride 2026. ALL OF US: Între 3 și 13 iunie, București devine capitala diversității

Comunitatea LGBTQIA+ din România devine o singură voce la cea de-a 21-a ediție a Bucharest PRIDE. Organizat de Asociația ACCEPT, maratonul de evenimente culturale și comunitare dedicat persoanelor LGBTQIA+ și tuturor celor care cred în egalitate și iubire, se va desfășura anul acesta sub umbrela tematică ALL OF US. Evenimentele programate în spațiile partenere din București vor avea loc în perioada 3 – 13 iunie și vor culmina, pe 13 iunie, cu Marșul Bucharest PRIDE, la care sunt așteptate în 2026 peste 30.000 de persoane.

Odată cu identitatea vizuală a ediției, semnată de artistul Maks Graur, organizatorii evenimentului lansează astăzi și un amplu proces de consultare publică, în urma căruia se va naște manifestul ediției – o listă de revendicări clare, adresate decidenților politici și societății românești. Până pe 30 mai, persoanele LGBTQIA+ din întreaga țară sunt invitate să-și imagineze viitorul în România exact așa cum și-l doresc doresc, completând formularul online.

Ediția din acest an marchează 30 de ani de la înființarea ACCEPT, organizația care a contribuit la dezincriminarea homosexualităţii în România (2001) și la adoptarea legislației din domeniul nediscriminării, și care duce luptele de revendicare a drepturilor persoanelor LGBTQIA+ din instanțele de judecată europene. Onorând o istorie a transformărilor, în care tăcerea a fost înlocuită de voci publice, iar izolarea de sentimentul de comunitate, ACCEPT invită persoanele LGBTQIA+, la această ediție, să își imagineze un viitor mai bun, amintind că schimbarea este posibilă.

„All of us reunește 30 de ani de activism ACCEPT și 21 de ediții Bucharest PRIDE sub un singur slogan. Tema din acest an este o invitație de a privi în trecut, către primii oameni care au avut curajul să iasă din invizibilitate și către cei care și-au cerut drepturile în stradă, de a saluta cu recunoștință prezentul și de a face o declarație onestă viitorului pe care urmează să îl construim împreună. Bucharest PRIDE 2026 este o ediție-manifest, care trece în revistă victoriile obținute împreună și ne invită să ne întrebăm ce ne dorim mai departe. Este un îndemn la unitate, într-un context tot mai hotărât să ne dezbine, dar și o reafirmare a puterii colective, ce ne unește într-o voce care nu mai poate fi ignorată”, subliniază Ilinca Prisăcariu, coordonatoarea Bucharest PRIDE.

Marșul Bucharest PRIDE: 13 iunie

Încă din 2005, comunitatea LGBTQIA+ din România iese în stradă pentru a-și celebra identitatea, pentru a-și face vocea auzită și pentru a-și revendica drepturile. Anul acesta, peste 30.000 de persoane sunt așteptate la evenimentul care va avea loc pe traseul deja consacrat: Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, Casa Poporului, Parcul Izvor.

10 zile de cultură, dialog și actiune

Între 3 și 12 iunie, Bucharest PRIDE se extinde în oraș printr-un program amplu care include proiecții de film, spectacole de teatru și dans, expoziții, ateliere, conferințe, dezbateri și activități sportive. Programul complet va fi disponibil în curând pe acceptromania.ro .

Pentru prima dată în istoria evenimentului, grădina spațiului Rezidența9 va deveni PRIDE HUB, un centru viu al comunității, care va funcționa zilnic pe durata evenimentului, deschis în inima orașului, pe str. I. L. Caragiale 32. Va fi spațiul central de întâlnire, activare și conectare – un loc în care evenimentele propuse de comunitate vor fi la ele acasă.

Pride Park 2026: 12-13 iunie, Parcul Izvor

Parcul din vecinătatea Palatului Parlamentului va fi și la această ediție gazda unui adevărat festival în aer liber. Artiștii LGBTQIA+ ai momentului vor oferi publicului două zile de show pe scena din Izvor, iar atelierele, expozițiile și instalațiile imersive vor anima atmosfera de la primele ore ale zilei. Tot aici, comunitatea va putea interacționa cu celelalte organizații LGBTQIA+ din țară și va putea afla detalii despre proiectele și programele lor.

Despre Asociația ACCEPT

Înființată în 1996, Asociația ACCEPT este prima și cea mai longevivă organizație LGBTQIA+ din România. De-a lungul a 30 de ani, ACCEPT a luptat pentru decriminalizarea homosexualității, a documentat discriminarea și violența, a construit servicii de sprijin pentru comunitate și a adus an de an Bucharest Pride în stradă ca act de rezistență și celebrare.

