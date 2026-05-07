Kim Kardashian și Lewis Hamilton, gest romantic pentru prima dată în public. Cum au fost văzuți în New York

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au avut o apariție romantică în New York City, marți seară. Cei doi, care formează un cuplu de aproximativ șase luni, au fost surprinși ținându-se de mână în public pentru prima dată, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost fotografiați la ieșirea de la spectacolul de pe Broadway The Fear of 13, în care joacă Adrien Brody. Hamilton a ales o ținută casual elegantă, într-un costum lejer bej, purtat cu bocanci și accesorizat cu bijuterii statement, inclusiv cercei cu diamante și un colier tip tennis din diamante.

Kim Kardashian și-a evidențiat silueta într-un top turcoaz cu bretele subțiri și detalii tip corset în zona taliei. Ținuta a fost completată de o pereche de jeanși bleu, cu efect acid wash, purtați lejer pe șolduri, și sandale gri cu aplicații strălucitoare, care au lăsat la vedere o pedichiură roz intens.

Deși se cunosc de mai bine de zece ani, relația lor ar fi devenit romantică abia în noiembrie anul trecut. Cei doi și-au petrecut Revelionul împreună în Aspen, alături de prieteni, iar în februarie au fost văzuți într-o escapadă romantică în Europa. Presa internațională scrie că au fost surprinși în regiunea Cotswolds din Marea Britanie, înainte de a merge împreună la Paris.

În aceeași perioadă, Kim și Lewis au apărut împreună și la Super Bowl, unde au stat într-o lojă VIP. La începutul lunii martie, au plecat într-o vacanță de lux în Utah, iar spre finalul lunii au călătorit împreună la Tokyo, alături de copiii lui Kim Kardashian. Vedeta i-ar fi luat cu ea pe cei trei copii mai mici: Saint, Chicago și Psalm.

Cei doi au mai fost văzuți împreună la Coachella, dar și la cumpărături de mobilier în Los Angeles. La sfârșitul lunii aprilie, paparazzi i-au surprins sărutându-se și îmbrățișându-se în timpul unei sesiuni de paddleboarding în Malibu. Ieșirea de marți seară a avut și o semnificație specială pentru Kim Kardashian, care se numără printre producătorii spectacolului The Fear of 13.

Piesa spune povestea reală a lui Nick Yarris, condamnat pe nedrept și ținut timp de 22 de ani în așteptarea execuției, înainte de a fi achitat în 2003, în urma unor teste ADN.

Într-un comunicat, Kim Kardashian a declarat:

„Angajamentul meu pentru reforma sistemului de justiție penală a fost întotdeauna mai mult decât o simplă chestiune de politici publice, este vorba despre oameni. Am învățat că uneori cea mai eficientă modalitate de a schimba mentalități este printr-o poveste puternică. The Fear of 13 este exact o astfel de poveste. Este o privire sinceră și dureroasă asupra condamnării nedrepte a lui Nick Yarris și asupra eșecurilor sistemului care l-au ținut în închisoare timp de douăzeci de ani. Nu aș putea fi mai mândră să debutez pe Broadway ca producător cu un proiect care are o asemenea greutate.”

Spectacolul, în care joacă și Tessa Thompson, urmărește povestea lui Yarris, de la o simplă oprire în trafic care a dus la condamnarea sa pentru crimă, până la momentul în care a cerut instanței nu un nou apel, ci stabilirea datei execuției sale.

Kim Kardashian este implicată de mai mulți ani în campanii pentru reforma justiției și sprijinirea persoanelor condamnate pe nedrept.

„În ultimul deceniu, reforma sistemului de justiție penală a devenit o misiune profund personală pentru mine”, a spus ea într-un videoclip postat pe Instagram. „Am văzut cu ochii mei cum sistemul poate eșua și m-am dedicat luptei pentru cei care au fost reduși la tăcere.”

Vedeta a mai explicat că teatrul este o formă de artă „unică”, capabilă să provoace schimbări reale.

foto: Arhiva ELLE

