Kim Kardashian și Lewis Hamilton, gest romantic pentru prima dată în public. Cum au fost văzuți în New York

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost văzuți ținându-se de mână pentru prima dată în public.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, gest romantic pentru prima dată în public. Cum au fost văzuți în New York

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au avut o apariție romantică în New York City, marți seară. Cei doi, care formează un cuplu de aproximativ șase luni, au fost surprinși ținându-se de mână în public pentru prima dată, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost fotografiați la ieșirea de la spectacolul de pe Broadway The Fear of 13, în care joacă Adrien Brody. Hamilton a ales o ținută casual elegantă, într-un costum lejer bej, purtat cu bocanci și accesorizat cu bijuterii statement, inclusiv cercei cu diamante și un colier tip tennis din diamante.

Kim Kardashian și-a evidențiat silueta într-un top turcoaz cu bretele subțiri și detalii tip corset în zona taliei. Ținuta a fost completată de o pereche de jeanși bleu, cu efect acid wash, purtați lejer pe șolduri, și sandale gri cu aplicații strălucitoare, care au lăsat la vedere o pedichiură roz intens.

Deși se cunosc de mai bine de zece ani, relația lor ar fi devenit romantică abia în noiembrie anul trecut. Cei doi și-au petrecut Revelionul împreună în Aspen, alături de prieteni, iar în februarie au fost văzuți într-o escapadă romantică în Europa. Presa internațională scrie că au fost surprinși în regiunea Cotswolds din Marea Britanie, înainte de a merge împreună la Paris.

În aceeași perioadă, Kim și Lewis au apărut împreună și la Super Bowl, unde au stat într-o lojă VIP. La începutul lunii martie, au plecat într-o vacanță de lux în Utah, iar spre finalul lunii au călătorit împreună la Tokyo, alături de copiii lui Kim Kardashian. Vedeta i-ar fi luat cu ea pe cei trei copii mai mici: Saint, Chicago și Psalm.

Cei doi au mai fost văzuți împreună la Coachella, dar și la cumpărături de mobilier în Los Angeles. La sfârșitul lunii aprilie, paparazzi i-au surprins sărutându-se și îmbrățișându-se în timpul unei sesiuni de paddleboarding în Malibu. Ieșirea de marți seară a avut și o semnificație specială pentru Kim Kardashian, care se numără printre producătorii spectacolului The Fear of 13.

Piesa spune povestea reală a lui Nick Yarris, condamnat pe nedrept și ținut timp de 22 de ani în așteptarea execuției, înainte de a fi achitat în 2003, în urma unor teste ADN.

Într-un comunicat, Kim Kardashian a declarat:

„Angajamentul meu pentru reforma sistemului de justiție penală a fost întotdeauna mai mult decât o simplă chestiune de politici publice, este vorba despre oameni. Am învățat că uneori cea mai eficientă modalitate de a schimba mentalități este printr-o poveste puternică. The Fear of 13 este exact o astfel de poveste. Este o privire sinceră și dureroasă asupra condamnării nedrepte a lui Nick Yarris și asupra eșecurilor sistemului care l-au ținut în închisoare timp de douăzeci de ani. Nu aș putea fi mai mândră să debutez pe Broadway ca producător cu un proiect care are o asemenea greutate.”

Spectacolul, în care joacă și Tessa Thompson, urmărește povestea lui Yarris, de la o simplă oprire în trafic care a dus la condamnarea sa pentru crimă, până la momentul în care a cerut instanței nu un nou apel, ci stabilirea datei execuției sale.

Kim Kardashian este implicată de mai mulți ani în campanii pentru reforma justiției și sprijinirea persoanelor condamnate pe nedrept.

„În ultimul deceniu, reforma sistemului de justiție penală a devenit o misiune profund personală pentru mine”, a spus ea într-un videoclip postat pe Instagram.

„Am văzut cu ochii mei cum sistemul poate eșua și m-am dedicat luptei pentru cei care au fost reduși la tăcere.”

Vedeta a mai explicat că teatrul este o formă de artă „unică”, capabilă să provoace schimbări reale.

Citește și:
Vedete pe covorul pietruit la MET GALA 2026 (GALERIE FOTO I)

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexandra Căpitănescu, lansare spectaculoasă înainte de Eurovision Song Contest 2026
People
Alexandra Căpitănescu, lansare spectaculoasă înainte de Eurovision Song Contest 2026
Mesajul special transmis de Nicolai Tand soției sale, Monica, de ziua ei de naștere: "Să-ți fie viața numai un zâmbet"
People
Mesajul special transmis de Nicolai Tand soției sale, Monica, de ziua ei de naștere: "Să-ți fie viața numai un zâmbet"
Angelina Jolie, victorie importantă în disputa legală cu Brad Pitt privind Château Miraval. Ce se arată în documentele judiciare
People
Angelina Jolie, victorie importantă în disputa legală cu Brad Pitt privind Château Miraval. Ce se arată în documentele judiciare
Andreea Bănică, urare emoționantă pentru fiica ei. Sofia a împlinit 17 ani: "Mi-ai umplut viața cu sens"
People
Andreea Bănică, urare emoționantă pentru fiica ei. Sofia a împlinit 17 ani: "Mi-ai umplut viața cu sens"
Alexandru Ion, anunț neașteptat despre cariera lui și colaborarea cu Antena 1: "Niște alegeri care probabil n-ar trece testul prietenilor apropiați"
People
Alexandru Ion, anunț neașteptat despre cariera lui și colaborarea cu Antena 1: "Niște alegeri care probabil n-ar trece testul prietenilor apropiați"
Meghan Markle, fotografii rare cu fiul ei. Prințul Archie a împlinit 7 ani
People
Meghan Markle, fotografii rare cu fiul ei. Prințul Archie a împlinit 7 ani
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Află care sunt cauzele crizei de fiere
Află care sunt cauzele crizei de fiere
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Alexandra Căpitănescu, prima repetiție pe scena Eurovision 2026. Cum au reacționat organizatorii
Alexandra Căpitănescu, prima repetiție pe scena Eurovision 2026. Cum au reacționat organizatorii
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Anisia Gafton, declarații după ce s-a căsătorit civil. Actrița și Florin Serghei se pregătesc să devină părinți: "Acum va urma și nunta"
Anisia Gafton, declarații după ce s-a căsătorit civil. Actrița și Florin Serghei se pregătesc să devină părinți: "Acum va urma și nunta"
People

Anisia Gafton și Florin Serghei urmează să devină părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
Ramona Olaru, decizie după ce s-a despărțit de Steve Ant. Ce se va schimba în viața vedetei: "N-aș accepta să stau..."
Ramona Olaru, decizie după ce s-a despărțit de Steve Ant. Ce se va schimba în viața vedetei: "N-aș accepta să stau..."
People

Ramona Olaru a vorbit despre pretențiile pe care le are de la viitorul ei partener, după despărțirea de artistul Steve Ant.

+ Mai multe
Amenințare la adresa familiei regale olandeze. Prințesele Catharina-Amalia și Alexia, țintele unui presupus atac
Amenințare la adresa familiei regale olandeze. Prințesele Catharina-Amalia și Alexia, țintele unui presupus atac
People

Autoritățile au reținut un bărbat suspectat că ar fi pus la cale un atac care le-ar fi vizat pe prințesele Catharina-Amalia și Alexia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC