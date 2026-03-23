Kim Kardashian și Lewis Hamilton, surprinși într-o ipostază romantică la o plimbare în Tokyo

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au părut într-o dispoziție excelentă în timp ce se plimbau ținându-se de braț în Tokyo, în weekend.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, de mână prin Tokyo

Fondatoarea SKIMS s-a ținut de brațul starului din Formula 1 în timp ce făceau cumpărături alături de sora ei, Khloé Kardashian, potrivit unor fotografii realizate de fani.

Ea a purtat o rochie gri cu mâneci lungi, asortată cu pantofi negri cu toc înalt, pentru ieșirea de zi. În ceea ce-l privește pe Hamilton, în vârstă de 41 de ani, acesta a optat pentru o jachetă și pantaloni maro. La un moment dat, pilotul de Formula 1 a făcut cu mâna unui fan aflat în depărtare.

Un alt videoclip filmat de un fan o arată pe Kim, în vârstă de 45 de ani, zâmbind larg după ce a ieșit dintr-un magazin Vivienne Westwood în aceeași zi. Vestea că Hamilton și Kim ar avea o relație secretă a apărut în februarie, după ce au plecat împreună într-o escapadă romantică în Marea Britanie.

La acel moment, cuplul se afla la exclusivistul Estelle Manor, în regiunea Cotswolds.

Se pare că vacanța lor a inclus sesiuni de relaxare cu masaje și cine private. La scurt timp după aceea, au ajuns la Paris, unde au fost fotografiați în timp ce se cazau la un hotel după ce au coborât dintr-un avion privat.

În timpul călătoriei, Kim a împărtășit un moment intim dintr-una dintre ieșirile lor nocturne, postând un videoclip cu Eiffel Tower.

Detalii despre relația lor

După ce și-au ținut relația departe de ochii publicului, cei doi au făcut-o oficială la Super Bowl 2026, pe 8 februarie. De atunci, Lewis nu s-a ferit să-și exprime admirația pentru femeia de afaceri pe rețelele sociale, iar surse citate de Us Weekly au declarat că relația lor este „de durată”.

O sursă a declarat pentru Us Weekly că cei doi sunt „făcuți unul pentru celălalt”, explicând: „Pentru că relația lor a început ca o prietenie, apropiații cred că ar putea fi ceva de durată pentru amândoi.”

Aceeași sursă a adăugat că ambii sunt foarte implicați în a face relația să funcționeze, în ciuda distanței și a programelor încărcate, menționând că sunt în contact constant, iar Kardashian este „incredibil de înțelegătoare”.

Chiar dacă programul lui Hamilton este extrem de solicitant, cei doi încearcă să mențină legătura constant. Potrivit US Weekly, pilotul vorbește cu Kardashian „în mod regulat pe FaceTime, chiar din paddock”, în timp ce aceasta s-a arătat „incredibil de susținătoare” în privința programului său încărcat.

Pilotul profesionist și Kim sunt prieteni de ani de zile, una dintre primele lor fotografii împreună fiind realizată alături de foștii lor parteneri, Nicole Scherzinger și Kanye West, la GQ Men of the Year Awards 2014.

Lewis a avut o relație cu fosta membră The Pussycat Dolls între 2007 și 2015, iar Kim a fost căsătorită cu West între 2014 și 2022.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro