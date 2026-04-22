Rihanna, pictorial emoționant cu fiica ei, Rocki Irish. Cum au apărut în ținute Dior asortate

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

La doar șase luni, fiica Rihannei, Rocki Irish, a bifat deja prima sa copertă de revistă.

Artista apare pe coperta ediției Pop a revistei W Magazine ținându-și în brațe fetița, născută în septembrie 2025, ambele îmbrăcate în creații Dior Haute Couture.

Pentru apariție, Rihanna a ales o ținută spectaculoasă: o haină neagră cu guler din pene albe, completată de o pălărie sculpturală mov și un machiaj intens, în nuanțe de mov și portocaliu, plus un colier Cartier.

În același timp, micuța Rocki a fost asortată cu mama ei, purtând un „scutec couture” Dior și un accesoriu floral pentru cap. De altfel, Rihanna a fost prima celebritate care a purtat acest tip de accesoriu de podium, alegând o variantă mov la petrecerea Dior de după prezentarea de la Paris, la doar câteva ore după debutul acestuia.

La acel moment, interpreta piesei „Umbrella”, în vârstă de 38 de ani, a combinat accesoriul cu un tricou alb simplu și o pereche de jeans lejeri.

Directorul de creație al Dior, Jonathan Anderson, responsabil atât pentru ținutele Rihannei, cât și pentru cele ale micuței Rocki și ale fraților ei, RZA și Riot, a vorbit despre acest concept.

„Scutecul haute couture este cu siguranță o premieră pentru Dior”, a declarat Anderson pentru W. „Când Rihanna cere ceva, este deja cu un pas înaintea tendințelor. Gândește în afara tiparelor. Când vine cu o idee, am încredere totală în proces. Am încredere deplină în instinctul ei”, a adăugat acesta.

Întregul pictorial are un aer de vis extravagant, specific stilului fotografului Tim Walker.

Stilizată de colaboratorul său apropiat, Jahleel Weaver, Rihanna apare și în alte ținute spectaculoase: o jachetă couture cu pene de la Chanel, un costum inspirat din epoca victoriană semnat Givenchy și alte lookuri fotografiate cu obiectiv tip fisheye.

Se pare că micuța Rocki îi calcă deja pe urme celebrei sale mame: a fost prezentată lumii purtând o fundă roz supradimensionată, iar recent a apărut pentru prima dată în public îmbrăcată integral în Dior.

Rihanna, una dintre cele mai influente figuri din industria modei și a frumuseții, a înregistrat o pierdere semnificativă de 36 de milioane de dolari după închiderea liniei sale de modă Fenty, creată în colaborare cu Louis Vuitton. Potrivit DailyMail.com, documentele companiei britanice Denim UK Holdings, prin care artista a făcut investiția, arată pierderi majore în urma închiderii proiectului.

Lansată în 2019, marca Fenty a fost prima casă de modă construită de la zero sub umbrela conglomeratului francez LVMH, însă colaborarea nu a reușit să se mențină pe termen lung. Pandemia a afectat grav activitatea atelierelor și comunicarea între echipe, iar restricțiile de călătorie i-au îngreunat Rihannei implicarea directă în procesul creativ.

„Din cauza limitărilor impuse în timpul pandemiei, Rihanna, care obișnuiește să fie prezentă în fiecare etapă de design, nu a putut vizita atelierul din Paris sau casele de modă italiene implicate în producție”, notează DailyMail.com.

La momentul lansării, artista a investit aproape 30 de milioane de euro, sumă aproape egală cu cea adusă de LVMH, compania-mamă a Louis Vuitton. Afacerea, înregistrată în Franța sub numele Project Loud France, o referință la albumul său Loud, își propunea să transforme numele Fenty într-un simbol al modei contemporane.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro