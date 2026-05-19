Gucci Cruise 2027: Cindy Crawford, Paris Hilton și Tom Brady au cucerit Times Square

Dacă majoritatea caselor aleg pentru prezentările Cruise destinații exotice sau palate istorice, Demna a preferat exact opusul. Gucci a ocupat pentru o seară Times Square, transformând centrul celui mai aglomerat loc din New York într-un runway luminat de billboard-uri uriașe pe care rulau reclame Gucci reale și fictive, de la Gucci Acqua la Gucci Life. „Îmi place absurdul ideii de a întrerupe ceva frumos prin publicitate”, a spus designer-ul înainte de show.

Atmosfera a fost completată de un front row care a amestecat perfect moda, muzica și cultura pop. Kim Kardashian, Mariah Carey, Lindsay Lohan, Shawn Mendes, Playboi Carti, Stormzy sau Willy Chavarria s-au aflat printre invitați, însă adevăratele surprize au venit pe runway. Paris Hilton, Tom Brady și Cindy Crawford au apărut în show, supermodelul închizând prezentarea într-o rochie spectaculoasă cu pene și broderii.

Colecția marchează una dintre cele mai coerente direcții dezvoltate de Demna pentru Gucci până acum. Designer-ul numește această etapă „GucciCore”, o garderobă inspirată de diferite personaje urbane newyorkeze. Costume banker în dungi, fuste creion, jachete din piele, shearling oversized și slidress-uri au construit un mix între glamour-ul anilor ’90 și energia haotică a orașului.

Printre cele mai reușite lookuri s-au remarcat costumele perfect croite cu pantaloni evazați, paltoanele oversized purtate peste fuste foarte înguste, rochiile din șifon imprimate și jachetele din piele neagră cu influență utilitară. Demna a introdus și numeroase referințe la arhiva Gucci, de la centurile double-G și dunga verde-roșie reinterpretată până la siluete care amintesc subtil de perioada Tom Ford. În același timp, styling-ul a păstrat acea estetică foarte recognoscibilă a designer-ului, în care luxul și banalul cotidian coexistă firesc.

Modelele au purtat telefoane, covorașe de yoga, chei sau buchete de flori cumpărate aparent în grabă, iar acest detaliu a făcut show-ul să pară mai apropiat de realitate decât multe dintre prezentările ultra stilizate ale momentului. Reacția publicului a fost imediată, imaginile cu Cindy Crawford, Paris Hilton și billboard-urile Gucci invadând deja social media la câteva minute după finalul show-ului.

Foto: Profimedia, Instagram

