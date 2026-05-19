Gucci Cruise 2027: Cindy Crawford, Paris Hilton și Tom Brady au cucerit Times Square

Pentru Cruise 2027, Demna a transformat Times Square într-un spectacol Gucci despre modă, celebritate și cultura pop contemporană. Între un casting surpriză și un front row plin de staruri, show-ul a devenit instant unul dintre cele mai comentate momente ale sezonului.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Cindy Crawford – Gucci Cruise 2027
VEZI FOTO
POZA 1 / 24

Dacă majoritatea caselor aleg pentru prezentările Cruise destinații exotice sau palate istorice, Demna a preferat exact opusul. Gucci a ocupat pentru o seară Times Square, transformând centrul celui mai aglomerat loc din New York într-un runway luminat de billboard-uri uriașe pe care rulau reclame Gucci reale și fictive, de la Gucci Acqua la Gucci Life. „Îmi place absurdul ideii de a întrerupe ceva frumos prin publicitate”, a spus designer-ul înainte de show.

Atmosfera a fost completată de un front row care a amestecat perfect moda, muzica și cultura pop. Kim Kardashian, Mariah Carey, Lindsay Lohan, Shawn Mendes, Playboi Carti, Stormzy sau Willy Chavarria s-au aflat printre invitați, însă adevăratele surprize au venit pe runway. Paris Hilton, Tom Brady și Cindy Crawford au apărut în show, supermodelul închizând prezentarea într-o rochie spectaculoasă cu pene și broderii.

Colecția marchează una dintre cele mai coerente direcții dezvoltate de Demna pentru Gucci până acum. Designer-ul numește această etapă „GucciCore”, o garderobă inspirată de diferite personaje urbane newyorkeze. Costume banker în dungi, fuste creion, jachete din piele, shearling oversized și slidress-uri au construit un mix între glamour-ul anilor ’90 și energia haotică a orașului.

Printre cele mai reușite lookuri s-au remarcat costumele perfect croite cu pantaloni evazați, paltoanele oversized purtate peste fuste foarte înguste, rochiile din șifon imprimate și jachetele din piele neagră cu influență utilitară. Demna a introdus și numeroase referințe la arhiva Gucci, de la centurile double-G și dunga verde-roșie reinterpretată până la siluete care amintesc subtil de perioada Tom Ford. În același timp, styling-ul a păstrat acea estetică foarte recognoscibilă a designer-ului, în care luxul și banalul cotidian coexistă firesc.

Modelele au purtat telefoane, covorașe de yoga, chei sau buchete de flori cumpărate aparent în grabă, iar acest detaliu a făcut show-ul să pară mai apropiat de realitate decât multe dintre prezentările ultra stilizate ale momentului. Reacția publicului a fost imediată, imaginile cu Cindy Crawford, Paris Hilton și billboard-urile Gucci invadând deja social media la câteva minute după finalul show-ului.

Citește și: Gențile burgundy, cel mai cool accesoriu al sezonului

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Dan Perjovschi x Comme des Garçons: expoziția care aduce la București dialogul dintre artă și modă
Fashion
Dan Perjovschi x Comme des Garçons: expoziția care aduce la București dialogul dintre artă și modă
Ochelarii XXL, accesoriul must-have al sezonului
Fashion
Ochelarii XXL, accesoriul must-have al sezonului
Editorial fashion: Altitude - New York
Fashion
Editorial fashion: Altitude - New York
Casa Gucci: o poveste despre artizanat, seducție, drame și reinventări
Fashion
Casa Gucci: o poveste despre artizanat, seducție, drame și reinventări
Gențile burgundy, cel mai cool accesoriu al sezonului
Fashion
Gențile burgundy, cel mai cool accesoriu al sezonului
Editorial fashion: Genul nu e o croială
Fashion
Editorial fashion: Genul nu e o croială
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Fashion Trend: Cei mai cool ochelari ai sezonului
Fashion Trend: Cei mai cool ochelari ai sezonului
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Editorial fashion: Hidden in plain sight
Editorial fashion: Hidden in plain sight
Fashion

Pare că ai mai întâlnit-o cândva. Se strecoară printre umbre și raze de lumină, schimbându-și identitatea ca pe o haină, fiecare gest și privire spunând o poveste despre femeia contemporană: complexă, ambiguă, mereu în mișcare.

+ Mai multe
Cum să îți compui cele mai trendy & delicate ținute de zi
Cum să îți compui cele mai trendy & delicate ținute de zi
Fashion

Astăzi nu mai există reguli clare în ceea ce privește ținutele noastre de zi ori de seară.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC