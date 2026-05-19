Mesajul transmis de Andreea Popescu după ce fostul ei soț a declarat că nu a vrut divorțul și nu este vinovat de despărțire: "Când doi oameni se despart, să lase toate orgoliile și..."

Andreea Popescu a reacționat după recentele declarații ale lui Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul de Andreea Popescu și perioada dificilă care a dus la separare, iar acum fosta lui soție a transmis un mesaj prin care și-a spus partea ei de adevăr.

Rareș Cojoc nu și-a dorit divorțul de Andreea Popescu

Până acum, Rareș Cojoc a preferat să fie discret în ceea ce privește despărțirea de fosta sa soție, evitând să comenteze public situația.

Într-un interviu acordat recent, campionul la dans sportiv a mărturisit că a fost luat prin surprindere de decizia Andreei Popescu de a divorța și nu s-a așteptat ca lucrurile să ajungă atât de departe încât să divorțeze.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a declarat Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc a precizat că nu se consideră vinovat de divorțul de Andreea Popescu și consideră că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și salva căsnicia.

„La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu există sentimente și nu există reciprocitate, bineînțeles cred că a fost treaba mea să mă retrag, să fac un pas înapoi. Este normal. Nu cred că un om trebuie sau merită să trăiască într-o căsnicie, într-o relație, fără a fi iubit, doar de dragul copiilor sau pentru că la un moment dat și-au jurat iubire eternă”, a declarat dansatorul.

Rareș Cojoc a recunoscut că s-a simțit trădat în perioada divorțului de Andreea Popescu, mai ales după apariția știrilor conform cărora soția lui ar fi avut o aventură extra-conjugală cu Dan Alexa.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea. Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai declarat Rareș Cojoc, în podcastul Acasă la Măruță.

Ce spune Andreea Popescu despre declarațiile făcute de fostul ei soț

Andreea Popescu nu a ignorat declarațiile făcute de fostul ei soț și a făcut câteva precizări.

„Indiferent cine și-a dorit divorțul, nu este ușor, este foarte greu. E o ruptură care se întâmplă între doi oameni care au stat 15 ani, aveau o rutină, o dinamică a lor, o normalitate a lor, copiii care erau în permanență lângă mine, pentru că eu eram mereu cu copiii. Rareș era cel care călătorea foarte mult datorită, evident, sportului, iar pentru mine asta e foarte greu. Vorbesc cu copiii în fiecare zi, îi sun pe cameră, pe telefonul lui Rareș, îi iau de la școală, îi duc la Rareș, chiar am discutat să avem și activități împreună, noi doi împreună cu ei. Noi le-am promis copiilor că vom rămâne o familie pentru ei, iar pentru ei familia înseamnă să-și vadă mama și tatăl împreună”, a declarat aceasta.

Ea a ținut să sublinieze că încearcă să rămână o echipă împreună cu fostul soț, atunci când vine vorba despre creșterea copiilor și să le ofere acestora un mediu echilibrat.

„Susțin chestia asta, atunci când doi oameni se despart, să lase toate orgoliile și toate nebuniile la o parte. La început e puțin greu, dar după trebuie să-și dea două palme și să zică: Măi, nu mai e vorba despre noi, nu e doar despre mine și tine, e vorba despre copiii pe care i-am făcut, fie că e vorba de unul sau de zece. Atunci tu trebuie să treci peste orgolii. Suntem o familie, iar copiii au un tată și o mamă, iar părinții sunt responsabili pentru ei. Acum noi ne străduim și facem tot posibilul să fim părinți buni, să nu greșim, vorbim frumos unul despre celălalt în fața copiilor”, a mai spus ea.

Andreea Popescu, declarații despre motivele care au dus la divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat pe 20 aprilie actele de divorț la notar, astfel că terminarea căsătoriei lor a devenit acum oficială.

Vestea potrivit cărora Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează circulă de mai mult timp în mediul online, mai ales după numeroasele declarații făcute de ea.

Deși se presupunea că actele au fost deja semnate, detaliile separării fiind stabilite, abia acum cei doi au divorțat oficial. Actele au fost depuse la finalul lunii trecute, însă, potrivit legii, divorțul este oficial abia după trecerea a 30 de zile de la semnarea actelor, timp în care cei doi puteau să se răzgândească și să renunțe la divorț.

După finalizarea divorțului, Andreea Popescu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre motivele care au dus la despărțirea de soțul ei.

„Ajungi în punctul ăsta (n.r. la divorț) când nu mai există iubire, evident. Există obișnuință, există mulți factori, dar când nu mai există iubire se destramă. Nu contează cine a inițiat, ce a inițiat, ce s-a întâmplat. Pur și simplu. Într-adevăr, nu este ușor, indiferent cine și-a dorit divorțul. Nu este ușor, pentru că există obișnuință, există ani, există o rutină, există viață. Vă dați seama. Aveam 27 de ani când l-am cunoscut și el 22. Și acum am 42, toată tinerețea la amândoi, adică mai mult la mine, că el are 36 e mai tânăr. Va fi bine”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

