Rareș Cojoc nu și-a dorit divorțul de Andreea Popescu și nici nu se consideră vinovat de despărțire. Ce a dezvăluit dansatorul: "Nu s-a terminat din cauza mea, eu am luptat..."

Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul de Andreea Popescu și perioada dificilă care a dus la separare.

Rareș Cojoc nu și-a dorit divorțul de Andreea Popescu

Până acum, Rareș Cojoc a preferat să fie discret în ceea ce privește despărțirea de fosta sa soție, evitând să comenteze public situația.

Într-un interviu acordat recent, campionul la dans sportiv a mărturisit că a fost luat prin surprindere de decizia Andreei Popescu de a divorța și nu s-a așteptat ca lucrurile să ajungă atât de departe încât să divorțeze.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a declarat Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc a precizat că nu se consideră vinovat de divorțul de Andreea Popescu și consideră că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și salva căsnicia.

„La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu există sentimente și nu există reciprocitate, bineînțeles cred că a fost treaba mea să mă retrag, să fac un pas înapoi. Este normal. Nu cred că un om trebuie sau merită să trăiască într-o căsnicie, într-o relație, fără a fi iubit, doar de dragul copiilor sau pentru că la un moment dat și-au jurat iubire eternă”, a declarat dansatorul.

Rareș Cojoc a recunoscut că s-a simțit trădat în perioada divorțului de Andreea Popescu, mai ales după apariția știrilor conform cărora soția lui ar fi avut o aventură extra-conjugală cu Dan Alexa.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea. Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai declarat Rareș Cojoc, în podcastul Acasă la Măruță.

Andreea Popescu, declarații despre motivele care au dus la divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat pe 20 aprilie actele de divorț la notar, astfel că terminarea căsătoriei lor a devenit acum oficială.

Vestea potrivit cărora Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează circulă de mai mult timp în mediul online, mai ales după numeroasele declarații făcute de ea.

Deși se presupunea că actele au fost deja semnate, detaliile separării fiind stabilite, abia acum cei doi au divorțat oficial. Actele au fost depuse la finalul lunii trecute, însă, potrivit legii, divorțul este oficial abia după trecerea a 30 de zile de la semnarea actelor, timp în care cei doi puteau să se răzgândească și să renunțe la divorț.

După finalizarea divorțului, Andreea Popescu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre motivele care au dus la despărțirea de soțul ei.

„Ajungi în punctul ăsta (n.r. la divorț) când nu mai există iubire, evident. Există obișnuință, există mulți factori, dar când nu mai există iubire se destramă. Nu contează cine a inițiat, ce a inițiat, ce s-a întâmplat. Pur și simplu. Într-adevăr, nu este ușor, indiferent cine și-a dorit divorțul. Nu este ușor, pentru că există obișnuință, există ani, există o rutină, există viață. Vă dați seama. Aveam 27 de ani când l-am cunoscut și el 22. Și acum am 42, toată tinerețea la amândoi, adică mai mult la mine, că el are 36 e mai tânăr. Va fi bine”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu a mărturisit că nu îi este ușor să facă față schimbărilor care au survenit în viața ei după divorț.

„Am plecat fără să iau nimic, cu o responsabilitate enormă, pentru că iei viața de la capăt la 42 de ani, ajungi să te întreții singură, să ai grijă de copii, să întreții copii, pentru că este o asumare. Îți asumi o viață nouă, îți asumi o responsabilitate, îți asumi să plătești chirie, întreținere, să te organizezi. Eu eram flower power, adică mă lăsam așa purtată, iar acum au venit toate, dar știu că lucrurile se vor așeza de ambele părți și chiar nădăjduiesc să fim bine ambii, pentru că dacă noi vom fi bine și copiii vor fi bine și lucrurile se vor așeza frumos”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

