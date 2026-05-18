Cristian Tarcea, producătorul român din spatele piesei „Bangaranga”, dezvăluiri inedite despre succesul Bulgariei la Eurovision 2026: „Nu ne-am plănuit nicio clipă…”

Cristian Tarcea, cunoscut mai degrabă sub numele de scenă Monoir, este producătorul român din spatele piesei „Bangaranga”, care a asigurat victoria Bulgariei la Eurovision 2026. Concursul s-a desfășurat la Viena și a marcat 70 de ani de la prima competiție muzicală europeană. Melodia a fost interpretată de către DARA, pe numele ei complet Darina Yotova, considerată una dintre cele mai cunoscute artiste pop din Bulgaria.

Cristian Tarcea, mesaj după victoria Bulgariei la Eurovision 2026

Reprezentanta Bulgariei, DARA, a fost desemnată câștigătoarea Eurovision 2026 și a acumulat în final 516 puncte. Pe locul doi s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, cu un total de 343 de puncte, iar pe locul al treilea România, cu reprezentanta sa, Alexandra Căpitănescu, care a avut 296 de puncte.

Piesa „Bangaranga”, interpretată de către DARA, artista care a reprezentat Bulgaria, a fost compusă și de către un român, Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de Monoir. El deține o experiență de mai bine de 15 ani în producție și compoziție și a fondat label-ul Thrace Music. A colaborat de-a lungul timpului cu artiste și artiști precum Alina Eremia, Alexandra Stan, INNA, Antonia, Raluka, Iuliana Beregoi, Eva Timush, Andrei Ursu, Laurențiu Duță, Sasha Lopez.

La scurt timp după ce s-a aflat că Bulgaria a câștigat Eurovision 2026, Cristian Tarcea a transmis un mesaj pe contul său de Instagram. De asemenea, el s-a pozat și cu DARA, artista care a interpretat piesa compusă de el.

„Te cunosc de când aveai 16 ani. Știam că e ceva special la tine și acum ai demonstrat asta în fața întregii lumi. Sunt mândru de noi toți! Felicitări întregii echipe.”

Cristian Tarcea, dezvăluiri despre succesul înregistrat de Bulgaria la Eurovision 2026

În cadrul unui interviu, Cristian Tarcea a oferit detalii surprinzătoare referitoare la cum a luat, de fapt, naștere piesa „Bangaranga” și ce mesaj are în spate. Producătorul român a dezvăluit că melodia a fost creată în anul 2023, în cadrul unei tabere de muzică din Bulgaria.

„Bangaranga înseamnă libertate, înseamnă o mișcare de a te elibera de toată energia aceea pe care o ții în tine, când ai momente în care stai nemișcat și ai vrea, totuși, să sari prin casă și să obții energie. Piesa s-a născut în 2023, la o tabără de muzică din Bulgaria. Eu o cunosc pe DARA de când avea 16 ani, am colaborat foarte mult timp cu ea și știam energia pe care o are și ce livrează în sesiuni. În momentul în care am văzut că o să am sesiune cu ea, am zis: ok, trebuie să ne distrăm în sesiunea asta și să nu ținem cont de nimic. Nu ne-am plănuit nicio clipă că piesa aceasta ar trebui să fie ceva de Eurovision. Pur și simplu ne-am simțit bine”, a spus Cristian Tarcea pentru TVR Info.

De asemenea, Cristian Tarcea a făcut parte din juriul selecției naționale din România anul acesta. Producătorul a recunoscut că piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, i-a plăcut de la bun început.

„În momentul în care am fost desemnat jurat, habar nu aveam că Bulgaria vrea să participe la Eurovision. Am aflat între timp, în finala locală. Am primit mesaj și mi-au spus: vezi că a trecut mai departe, merge cu „Bangaranga”. Pentru mine, „Choke Me”, piesa Alexandrei Căpitănescu, de la început a fost piesa mea câștigătoare. Asta am spus-o încă de la început și mi-a plăcut și îmi place în continuare.”

Cristian Tarcea susține că această victorie a arătat în fapt și succesul pe care îl au românii în industria muzicală internațională. El a enumerat și o parte dintre diferențele pieselor cântate de DARA și Alexandra Căpitănescu.

„Cred că, până la urmă, important este că ne-a unit și că am demonstrat, ca români, că putem să livrăm muzică ce ajunge la oameni. Cred că la Alexandra conținutul emoțional este mult mai intens. Pe când la „Bangaranga” este strict vorba de o stare. Când asculți piesa, nu știu cât de mult stai să asculți neapărat povestea din spatele ei, ci pur și simplu trăiești starea. La Alexandra a fost mai mult despre o poveste creată sub forma piesei „Choke Me.”

