Jodie Foster, apariție îngrijorătoare pe străzile din New York. Cum a fost văzută actrița

Jodie Foster a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după o apariție rară surprinsă pe străzile din New York. Actrița în vârstă de 63 de ani a fost fotografiată sprijinindu-se într-un baston în timp ce mergea prin Manhattan alături de soția sa, Alexandra Hedison.

Vedeta din The Silence of the Lambs a fost surprinsă purtând o ținută casual formată dintr-o cămașă din denim și pantaloni olive, în timp ce ținea în mână mai multe sacoșe cu cumpărături și se sprijinea de baston. Alexandra Hedison, cu care Jodie Foster este căsătorită de 12 ani, a ajutat-o să transporte o parte dintre cumpărături după ce cele două au ieșit dintr-o florărie.

Până în acest moment, reprezentanții actriței nu au oferit explicații oficiale legate de starea sa de sănătate.

Nu este însă prima dată când aparițiile publice ale lui Jodie Foster ridică semne de întrebare. În 2018, actrița a urcat pe scena premiilor Oscar sprijinindu-se în cârje, fiind ajutată atunci de Jennifer Lawrence. Ulterior, reprezentantul său a explicat că accidentarea fusese provocată de un incident la schi, iar vedeta și-a revenit complet.

Apariția recentă vine la câteva luni după ce Jodie Foster a participat la Golden Globe Awards 2025 alături de fiul său Kit, în vârstă de 24 de ani. Actrița a câștigat atunci premiul pentru Cea mai bună actriță într-un serial sau film TV datorită interpretării din True Detective: Night Country.

Jodie Foster mai are un fiu, Charlie, în vârstă de 26 de ani, din relația de lungă durată cu producătoarea Cydney Bernard. Cele două s-au despărțit în 2008, iar ulterior actrița și-a refăcut viața alături de Alexandra Hedison.

De-a lungul anilor, Foster a vorbit deseori despre dorința de a le oferi copiilor săi o viață cât mai normală și stabilă, diferită de copilăria pe care ea a trăit-o după ce a devenit celebră încă de la vârste foarte mici.

„Am o nevoie psihologică de a crea pentru ei o viață sigură și normală, pentru că dacă există ceva ce mi-a lipsit în copilărie, acesta a fost acel sentiment”, declara actrița într-un interviu pentru People.

La începutul acestui an, Jodie Foster a oferit și declarații rare despre experiențele sale din industria cinematografică și despre motivele pentru care crede că a fost protejată de abuzurile cu care s-au confruntat multe tinere actrițe de la Hollywood.

Într-un interviu pentru NPR, realizat cu ocazia aniversării a 50 de ani de la lansarea filmului Taxi Driver, producția care i-a adus prima nominalizare la Oscar la doar 12 ani, Foster a recunoscut că s-a întrebat adesea de ce ea a fost ferită de experiențele traumatizante prin care au trecut alți actori copii.

„A trebuit să mă întreb cum am fost eu salvată. Au existat microagresiuni, desigur. Face parte din experiența de a fi femeie. Dar ce m-a ferit de experiențele acelea cu adevărat îngrozitoare?”, a spus actrița.

Foster crede că succesul obținut foarte devreme i-a oferit o anumită influență și putere la Hollywood încă din perioada adolescenței.

„Până la prima mea nominalizare la Oscar făceam parte deja dintr-o categorie diferită de oameni, una care avea putere și eram prea periculoasă ca să fiu atinsă”, a explicat ea.

Actrița a mărturisit și că întotdeauna a încercat să stea departe de cultura celebrităților și să își protejeze viața personală.

„Nu am vrut să fac parte din cultura celebrităților. Am vrut să fac filme pe care să le iubesc și să îmi păstrez viața pentru mine”, a spus Jodie Foster.

