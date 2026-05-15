Bianca Censori, din nou într-o ținută care a stârnit controverse. Cum a apărut pe internet

Bianca Censori a publicat din nou pe rețelele sociale o fotografie extrem de provocatoare.

În imaginea postată pe InstaStory, Bianca Censori apare purtând colanți gri foarte mulați peste care a ales un costum negru tip monokini. Ținuta minusculă a lăsat foarte puțin loc imaginației, iar vedeta a fost la un pas de o apariție indecentă.

Arhitecta, căsătorită cu Kanye West din 2022, și-a completat lookul cu pantofi cu toc și și-a lăsat părul șaten deschis liber pe umeri. Nu este însă prima dată când Bianca Censori adoptă acest stil vestimentar controversat.

În aprilie, Bianca Censori a fost fotografiată alături de Kanye West, în vârstă de 48 de ani, la Chateau Marmont din Los Angeles, purtând un body nude peste colanți metalizați argintii.

În fotografii, Kanye West a optat pentru o ținută mult mai relaxată și discretă, purtând un hanorac negru peste un sweatshirt închis la culoare, în timp ce cei doi stăteau împreună pe o canapea.

Cu toate acestea, Bianca Censori a surprins recent printr-o apariție complet diferită. La finalul lunii trecute, ea a renunțat la stilul său provocator și a adoptat o ținută sobră în cadrul evenimentului Advanced Studio IV Final Reviews organizat de Graduate School of Architecture, Planning and Preservation din cadrul Columbia University, în New York.

Pentru acea ocazie, Bianca Censori a purtat o ținută integral neagră, formată dintr-o helancă, o jachetă asortată, o fustă din piele până la genunchi și cizme înalte peste genunchi.

Nu este prima dată când aparițiile vestimentare ale Biancăi Censori stârnesc reacții. În luna februarie, un judecător a transmis un avertisment indirect atât ei, cât și lui West, în cadrul unui proces legat de renovarea eșuată a unei proprietăți din Malibu.

Judecătorul Brock T. Hammond a subliniat că toți cei prezenți la procesul din Los Angeles „trebuie să respecte codul vestimentar de bază”, în caz contrar riscând să nu fie lăsați să intre în sală. De asemenea, a precizat că nu vor fi permise accesorii precum ochelarii de soare sau pălăriile.

Bianca Censori s-a conformat și a apărut în martie la tribunal într-o ținută sobră: un cardigan negru închis până sus și o fustă lungă, tip creion.

Între timp, revenirea lui Kanye West în prim-plan nu a fost lipsită de obstacole. La începutul lunii, autoritățile din Marea Britanie i-au interzis accesul în țară din cauza declarațiilor antisemite din trecut, ceea ce a dus la anularea Wireless Festival, unde urma să fie cap de afiș. Ulterior, artistul și-a amânat concertul programat în Franța, în contextul în care autoritățile analizau dacă îi vor permite intrarea în țară.

„După multă gândire și analiză, este decizia mea exclusivă să amân concertul din Marsilia, Franța, până la o dată ulterioară”, a scris el pe platforma X. El a continuat: „Știu că este nevoie de timp pentru ca oamenii să înțeleagă sinceritatea dorinței mele de a repara lucrurile. Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru ceea ce îmi aparține, dar nu vreau să-mi pun fanii în mijlocul acestei situații.”

„Fanii mei înseamnă totul pentru mine. Aștept cu nerăbdare următoarele concerte. Ne vedem în vârful lumii.”

