Dior la Hollywood: celebrități de prim rang au aplaudat prima colecție cruise a lui Jonathan Anderson

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

„No Dior, no Dietrich”, ar fi spus legendara actriță Marlene Dietrich atunci când a Alfred Hitchcock i-a cerut să joace într-unul dintre filmele sale, condiționându-și prezența în distribuție de o garderobă semnată Dior. Istoria ne-a învățat că revendicarea i-a fost îndeplinită, iar acum, pentru a celebra acel moment, dar și multe altele în care casa franceză a îmbrăcat starurile filmului, designerul Jonathan Anderson a adus încă o dată Dior la Hollywood, pentru prezentarea colecției Cruise 2027.

O explorare a unei istorii comune bogate, colecția de față a inclus multiple referințe recognoscibile, care vorbesc despre Los Angeles, film, un stil de viață: macii californieni au fost transferați în haine, rochiile de seară din mătase și dantelă brodată au recreat vibe-ul premierelor, jachetele shearling sau cămășile declinate din bluze de pijama au vorbit despre nonșalanța modei locale. Firește, nu au lipsit nici citările din arta iconică a zonei – mai cu seamă din imaginile pentru care e celebru Ed Ruscha, transferate acum pe cămăși; mașinile vintage de pe Rodeo Drive s-au găsit reflectate în noi genți Saddle; iar jachetele Bar specifice casei au fost încă o dată reinterpretate. La succesul show-ului au contribuit și pălăriile lui Philip Treacy, un vechi colaborator al casei care a reluat câteva dintre motivele care i-au făcut creațiile celebre. Și un detaliu simpatic a vorbit despre Hitchcock și film noir – umbrele atât de familiare ale jaluzelelor au fost transferate, ca imprimeuri, pe haine.

Călătoria casei Dior la Hollywood a pornit din admirația lui Anderson pentru starurile vechi și noi pe care le-au născut studiourile, dar și din întrebări despre combinația dintre iluzie și realitate pe care o generează neîncetat filmul, iar sursele de inspirație s-au făcut simțite aproape literal și în alegerile muzicale care au însoțit prezentarea – Kelly Watch the Stars, al trupei Air, sau Ive Told Every Little Star, al Lindei Scott.

Era deci firesc ca starurile să vină în întâmpinarea show-ului care semnifică reîntoarcerea Dior la Hollywood, în noua galerie impresionantă a muzeului de artă din Los Angeles. Miley Cyrus și-a făcut apariția integral în denim, Sabrina Carpenter a purtat una dintre rochiile care au putut fi văzute, în diferite variante, pe catwalk, Greta Lee și Anya Taylor-Joy, două dintre muzele contemporane Dior, au purtat ținute elegante, negre. A fost prezent și Al Pacino, perpetuu simbol al Hollywood-ului, alături de iconica Lauren Hutton. Taylor Russell a purtat o delicată rochie neagră, în vreme ce oscarizata Mickey Madison a ales un costum cu un Bar jacket actualizat de Anderson. Tracee Ellis Ross, Grace Gummer, EJAE, Eileen Gu, Gia Coppola, Jeff Goldblum, Miranda Kerr, Maude Apatow, Deva Cassel, Leslie Mann și Kim Gordon au întregit galeria de staruri care au aplaudat colecția.

Foto: Dior

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro